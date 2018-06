Wer spätabends noch eine Mail vom Chef beantwortet, steht mit einem Fuß in der Illegalität. Zumindest wenn gleich am nächsten Morgen der Dienst im Büro beginnt. Denn das deutsche Arbeitszeitgesetz schreibt vor, dass zwischen zwei Arbeitstagen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden liegen muss. Das Gesetz ist in seinem Ursprung von 1994 – damals gab es keine Smartphones und kaum Homeoffice.

Die Regelungen seien zu unflexibel und nicht an die Digitalisierung angepasst: So sieht es die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Im Koalitionsvertrag haben CDU und FDP festgeschrieben, dass das Arbeitszeitgesetz reformiert werden soll. Über eine Bundesratsinitiative möchte die NRW-Regierung die Regelungen in ganz Deutschland anpassen. "Wir wollen (...) die bisherige Grenze der täglichen Höchstarbeitszeit von acht bzw. zehn Stunden sowie die elfstündige Ruhezeit aufheben", hieß es im Wahlprogramm der FDP. Nun arbeitet das Arbeitsministerium in Düsseldorf an der konkreten Ausgestaltung.

Bisher sind sechs Achtstundentage von Montag bis Samstag erlaubt, aber auch Zehnstundentage problemlos möglich, wenn es Aussicht auf zeitnahen Ausgleich gibt. Der neuen NRW-Regierung und Lobbyverbänden geht das nicht weit genug. Sie fordern eine wöchentliche Arbeitszeitberechnung. Wer eine 40-Stunden-Woche hat, könnte zum Beispiel montags 13 Stunden arbeiten und freitags nur drei.

Doch kann das klappen? 2015 machten die Deutschen bereits 1,8 Milliarden Überstunden – über die Hälfte davon unbezahlt. Freizeitausgleich gibt es längst nicht immer. Zudem, das zeigen Studien, verringert sich die Konzentrationsfähigkeit nach acht Stunden Arbeit. Dann passieren Fehler, auch Unfälle. Wer zu viel arbeitet, wird krank. Und im Gesetz steht: Der Zweck des Arbeitszeitgesetzes ist es, den "Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer" zu gewährleisten.

Von einer Neuregelung, so argumentieren Arbeitgeberverbände, würden insbesondere Familien profitieren: Gäbe es etwa die elfstündige Ruhezeit nicht, könnten Eltern die Arbeit auf den frühen Morgen und den späten Abend aufteilen, wenn die Kinder schlafen. Doch brauchen Eltern nicht genau dann eine Verschnaufpause? Diese Frage stellt Marta Böning vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). "Das aktuelle Gesetz lässt bereits sehr viele Spielräume", sagt sie. Ausnahmen gebe es etwa für Ärzte, Pflegekräfte, Landwirte – oder Führungskräfte.

Das Arbeitsministerium betont gegenüber der ZEIT, dass es "gegen die Interessen der Gewerkschaften keine Flexibilisierung geben kann". Am DGB wird sich die Politik wohl die Zähne ausbeißen – und vielleicht auch an den Arbeitnehmern. Wegen einer Mail am Abend geht niemand auf die Barrikaden. Steht aber der Achtstundentag zur Disposition, könnte sich das ändern.