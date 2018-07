Ich bin Apnoetaucherin. Ich tauche ohne Geräte, mit nur einem Atemzug. Vor acht Jahren, bei einem Wettbewerb in Dänemark, habe ich in der Disziplin Statisches Zeittauchen 6:12 Minuten geschafft, das ist bis heute deutscher Rekord.

Anna von Boetticher 47, ist Apnoetaucherin und berät die Kampfschwimmer und Minentaucher der Bundeswehr.

Bevor ich ins Wasser eintauche, atme ich ein paar Minuten lang langsam und gleichmäßig ein und aus. Der letzte Atemzug vor dem Eintauchen dauert zehn Sekunden. Dann lege ich mich bäuchlings ins Wasser, knapp unter der Wasseroberfläche, lasse Arme und Beine hängen. Ich zähle niemals die Sekunden, sondern singe innerlich ein Lied oder stelle mir vor, wie ich snowboarde. Die Herzfrequenz sinkt, die Blutgefäße in Armen und Beinen verengen sich, die zum Gehirn dagegen weiten sich.

Durch den steigenden CO₂-Gehalt im Blut setzt irgendwann der Atemreiz ein. Das fühlt sich so an, als bahne sich ein Husten oder Niesen an. Und dann kontrahiert das Zwerchfell, man zieht ruckartig den Bauch ein.

Wie heftig und wann man zusammenzuckt, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und hängt auch von der Tagesform ab. Manche springen schon nach 30 Sekunden fast aus dem Wasser, als hätte sie der Schlag getroffen. Bei anderen passiert vier Minuten lang gar nichts. Ich spüre jetzt ein starkes Ziehen in den Armen, bald auch ein Hitzegefühl. Meine Herzfrequenz sinkt auf bis zu 30 Schläge pro Minute.

Mein Tauchpartner, der neben mir steht und mich in Position hält, beginnt ab Minute vier, mit mir zu reden. So laut, dass ich ihn unter Wasser verstehe. Ich hebe einen Finger aus dem Wasser, um anzuzeigen, dass ich ihn gehört habe und klar bin. Er sagt mir jetzt in immer kürzeren Abständen die Zeit an, die immer langsamer zu vergehen scheint.

Die schönen Gedanken sind schon lange weg, es wird unangenehm und anstrengend. Ich zähle die Kontraktionen des Zwerchfells, widersetze mich dem Bedürfnis zu atmen, arbeite mich von Sekunde zu Sekunde vor. Bei jeder Kontraktion verkrampfen sich Schultern und Nacken. Ich kämpfe, nur meine Sturheit hält mich noch unter Wasser. Für Panik oder Angst gibt es aber keinen Grund.

Ich kenne meine Grenzen. Deshalb tauche ich auch nicht erst auf, wenn der Atemreiz langsam nachlässt. Das wäre ein Alarmsignal für starken Sauerstoffmangel. Ich lege die Hände auf den Beckenrand, hebe den Kopf, atme kurz aus und dann dreimal tief ein – und dann will ich einen Kaffee.

Protokoll: Daniel Kastner