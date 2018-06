Es fällt schwer, die Augen von der täglichen Trump-Soap abzuwenden. Doch der Dauerkonsum von Tweets und Skandalen beeinträchtigt die politische Urteilskraft. Deshalb wohl konnte sich nach knapp 200 Tagen Amtszeit von Donald Trump das Klischee festsetzen, das Problem heiße "Chaos im Weißen Haus".

Gewiss, besonders die vergangene Woche war unfasslich: die Obszönitäten des bereits wieder gefeuerten "Kommunikationsdirektors" Anthony Scaramucci; die Kündigung von Trumps Sprecher Sean Spicer, die Entlassung des Stabschefs Reince Priebus sowie dessen Ersetzung durch den Ex-General John Kelly; das Scheitern des Versuchs der Republikaner, Obamacare abzuwickeln; Trumps wütende Tweets, diese Republikaner seien Verräter; schließlich das Mobbing des Präsidenten gegen seinen eigenen Justizminister Sessions, weil der ihm die Russland-Ermittlungen nicht vom Leib hält.

Doch so atemberaubend dies alles ist – das Chaos-Klischee führt in die Irre. Diese Regierung hat nicht bloß ein Ordnungsproblem (das der taffe Ex-Marine Kelly als neuer Stabschef nun regeln soll). Sie führt vielmehr selbst einen Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung der Vereinigten Staaten, und der Präsident, als deren Hüter eingeschworen, geht voran. Nicht die Inkompetenz der Trump-Regierung, sondern ihre Missachtung des Rechtsstaats und der Gewaltenteilung ist das Wesen der Krise. Sie wird noch dadurch vertieft, dass die Gegenkräfte, die berühmten Checks and Balances, gelähmt erscheinen.

Die USA stecken in einer tiefen Verfassungskrise. Es gibt in der Demokratie drei Gewalten, davon sind in den Vereinigten Staaten zwei – die Exekutive und die Legislative – in schwere Not geraten. Auslöser dieser institutionellen Krise ist der Verdacht, enge Wahlkampfmitarbeiter, darunter auch ein Sohn und der Schwiegersohn des Präsidenten, könnten illegale Kontakte zur Umgebung des Kremls geknüpft haben, um Einfluss auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl zu üben. Die Ermittlungen des Kongresses und des FBI sind Donald Trump ein Dorn im Auge, er versucht sie mit aller Macht zu beenden. Er riskiert damit den Vorwurf der Justizbehinderung und in der Folge eine Präsidentenanklage. Die älteste Demokratie der Welt wird bedroht von einem Präsidenten, der die Gewaltenteilung unterminiert, und von einem Kongress, dessen republikanische Mehrheit mit Donald Trump ein zerstörerisches Bündnis geschlossen hat.

In diesem Licht muss man auch die jüngsten Personalrochaden betrachten. Der Rausschmiss des Stabschefs Priebus und die Zermürbung des Sprechers Spicer, der seiner eigenen Kündigung zuvorkam, markieren einen Bruch des Weißen Hauses mit dem Partei-Establishment der Republikaner, dem die beiden Geschassten angehören.

Ex-Banker, Ex-Militärs, Superreiche und Familie bilden den engsten Kreis um Trump

Die Trumpisten agieren zunehmend wie eine dritte Partei neben Demokraten und Republikanern. Im Weißen Haus ist außer dem Vizepräsidenten Mike Pence kein einziger bedeutender republikanischer Politiker mehr vertreten. Der engste Kreis um den Präsidenten besteht nun aus einem Mix von Ex-Generalen (Kelly, McMaster, Mattis), Ex-Bankern (Mnuchin, Cohn) und Superreichen (Tillerson, Ross, DeVos), freischwebenden Nationalisten (Bannon, Miller) und Clan-Mitgliedern wie Trumps Tochter Ivanka und ihrem Mann Jared Kushner.

Diese vier Gruppen – man könnte vereinfacht von Eisen, Geld, Blut und Familie sprechen – verfolgen ihre jeweiligen Agenden. Die Generale wollen Amerika wieder als weltweit führende Ordnungsmacht platzieren; die Banker wollen die Finanzwirtschaft nach der Krise erneut deregulieren und die Steuern senken; die Nationalisten wollen das Land gegen Einwanderung abschotten, die weiße Mittelschicht fördern und Amerika aus internationalen Verpflichtungen lösen; der Trump-Clan will von allem etwas, vor allem aber seine Marke stärken und an der Macht bleiben.

Nur lassen sich nicht alle Ziele zugleich erreichen, da sie einander oft genug widersprechen. Am offensichtlichsten ist der Gegensatz zwischen den Generalen, die den Globus als amerikanische Gestaltungsaufgabe sehen, und den "America first"- Nationalisten. Doch auch die anderen Widersprüche – deregulieren oder abschotten, draufhauen oder zurückziehen, aufrüsten oder den Haushalt schrumpfen – wird man nicht allein durch strikte Beachtung der Befehlsketten im Weißen Haus zum Verschwinden bringen.

Für Disziplin zu sorgen ist nun aber John Kellys Aufgabe. Die Vorstellung, der Ex-General müsse als Stabschef nur richtig durchgreifen und Geradlinigkeit ins messaging bringen, ist allerdings bemerkenswert schlicht: Unberechenbarkeit ist Trumps bevorzugtes Machtmittel; es kann bei vier Fraktionen keine einheitliche Botschaft geben; und schließlich: Es geht hier um mehr als nur um Kommunikation. Es geht ums Regieren und also um Gesetzgebung, für die man Mehrheiten im Kongress braucht.