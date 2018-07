Der Mensch an sich, das wissen wir seit der Antike, ist gespalten und besteht aus zwei Hälften. Er lebt doppelt, er spielt doppelt, er träumt doppelt. Er sitzt in Filzpantoffeln im Hobbykeller und träumt vom Abenteuer in freier Wildbahn. Hat der Mensch alles, lobt er das Nichts. Hat er nichts, will er alles. Er sieht das Runde und träumt vom Eckigen. Er sieht das Kleine und will das Große.

Ist er wenigstens beim Golfspielen glücklich? Sind die beiden Hälften des Menschlichen hier vereint im Glück des zweckfreien Spiels, so wie es sich der Dichter Friedrich Schiller zeitlebens gewünscht hat? Singt der Golfer in Gottes freier Natur: "Hier sag ich Ja und niemals Nein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein"?

So ist es, aber leider nicht immer. Wie uns zu Ohren gekommen ist, mehren sich die Stimmen derer, die sanft, aber nachdrücklich in das formschöne Regelwerk des traditionellen Golfsports eingreifen und es reformieren wollen. Die rebellischen Reformer spielen mit dem Gedanken, die klassischen Löcher zu vergrößern, damit der Ball, das unbekannte Wesen, schneller hereinfindet und seinen Besitzer glücklich macht. In den Augen des Reformers ist nicht der Ball relativ zu groß, sondern das Golfloch absolut zu klein, und mit triumphierender Kennermiene zeigen sie auf den Fußballsport, wo treue Fans Ja zum Ball, aber Nein zum Tor sagen: "Das Tor muss größer werden! Mehr Tore, mehr Spaß!" Und schon ahnen wir, wie im VIP-Bereich die Beifallspender mit ihren Premium-Argumenten in Stellung gehen: "Super Idee! Größere Löcher beim Golf verschaffen dem Leistungsträger wertvolle Erfolgserlebnisse, die plusaktiv auf sein Berufsleben abstrahlen." Und der Personalchef jubelt: "Alles spricht für größere Löcher. Wer kürzer spielt, ist schneller wieder am Arbeitsplatz und hält den deutschen Wirtschaftsdampfer auf Kurs."

Die Forderung nach einer abermaligen Beschleunigung des Lebens können wir nur aus ganzem Herzen bedauern. Lange Zeit war der Golfsport ein Archipel der Muße im Sturm der Gegenwart, nun kommt er nicht mehr zur Ruhe. Noch vor Kurzem hatten eilige Reformer verlangt, man möge die herrliche Langsamkeit des Sports beschleunigen und die Partie zeitlich verkürzen, damit die Schnellen und Eiligen, also Menschen, die auf ihrer Karriereleiter keine Zeit zu verlieren haben, noch rasch einen kleinen Golfhappen zwischendurch zu sich nehmen können.

Wir dagegen sagen: Wo es nicht juckt, da muss man sich auch nicht kratzen. Jahrhundertelang juckte es nämlich keinen Golfer, dass das Loch winzig, in der Regel nur 10,8 Zentimeter groß war. Wer sich an die Entstehungszeit des Golfsports erinnert, der weiß auch, warum: Im ausgehenden Mittelalter glaubten die Menschen ganz fest daran, die Welt sei eine himmlische Einheit, eine majestätische Totalität, lückenlos geschlossen und ohne gottlose Löcher. Löcher waren eine Quelle höllischer Angst; sie galten als dunkle Zeichen von Leere und Nichtigkeit – sie waren der Abgrund, der das furchtsame Erdenwesen verschlingt mit Haut und Haar. Rundheraus gesagt: Der Mensch des späten Mittelalters erblickte in schwarzen Löchern die Wohnstatt des Teufels. Deshalb mussten sie so klein wie möglich gehalten oder besser noch: Sie mussten in Windeseile durch einen Ball gefüllt werden.

Zugegeben, die Beweislage für diese These ist ausgesprochen löchrig, vieles daran ist reine Spekulation, zumal unsere faktengläubigen Sportphilosophen vor ihrer Überprüfung so bockig zurückscheuen wie der Turnierhengst vor dem Wassergraben. Sicher ist nur: Beim Golf ist jeder Schlag ein Schlag über dem Abgrund, es ist die Austreibung der Leere aus einem minimalen Loch bei maximaler Konzentration. Sagen wir es so: Das Golfspiel mit größeren Löchern ist möglich, aber sinnlos.