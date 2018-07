Über das Schlimmste kann ich nicht sprechen. Aber ich kann sagen, wie es dazu kam. Es begann in der Nacht auf den 3. August 2014, früh um fünf, als Schüsse uns weckten. Ich schrak hoch und fing sofort an zu weinen vor Angst. Meine Mutter nicht. Sie reagierte wie ein Mann und schimpfte, ich solle mich beruhigen. Wir haben den Fernseher angeschaltet, da sahen wir in den Nachrichten schon die Pick-ups des "Islamischen Staates" und hörten parallel dazu die Schüsse. Ich wusste: Sie kommen. Es war Sommer im Nordirak. Unsere Nachbardörfer hatten in den Tagen zuvor Christen aufgenommen, die aus Mossul geflohen waren. Aber nicht im Traum hätte ich geglaubt, was uns blühte. Und dass man mich verkaufen würde.

Vorher führten wir ein einfaches, aber unbeschwertes Leben als Bauern. Wir hatten Land, dazu Tiere. Ich war unverheiratet und lebte bei meiner Mutter, mit drei Schwestern und drei Brüdern in dem Dorf Kocho, zwanzig Kilometer südlich von Sindschar. Die Jesiden nennen die Stadt Schingal, sie wurde im Sommer 2014 berühmt, weil ihre Bewohner vor dem IS in die Berge flohen, wo Tausende starben. Doch ehe das geschah, kam Daesch, also der IS, zu uns ins Dorf.

Gegen sechs Uhr brach Panik aus. Wir hatten überall herumtelefoniert, erst hieß es, die Islamisten und die Peschmerga, also die kurdischen Verteidigungstruppen, beschießen sich nur gegenseitig. Doch plötzlich schrie jemand: Die Peschmerga fliehen! Jetzt geht es gegen die Jesiden! Rennt um euer Leben! Hastig packten wir ein paar Sachen ins Auto und starteten, zu sechst in unserem kleinen BMW. Als wir in die Hauptstraße bogen, kam uns von ferne schon ein Pick-up mit Islamisten entgegen. Also wendeten wir, aber auch in der anderen Richtung kamen wir nicht weit. Das nächste Dorf war arabisch, und von dort kehrten bereits Jesiden zurück. In einem fort riefen Freunde und Verwandte auf dem Handy an: Hier könnt ihr nicht entlang; hier werdet ihr umgebracht.

Kocho war eingekesselt. Nur ein Bruder und seine Frau hatten es rechtzeitig rausgeschafft. Zurück im Haus, zogen wir eine weiße Fahne hoch und warteten. Ein jesidischer Dorfältester hatte mit einem arabischen gesprochen, der uns riet, uns zu ergeben. Wir hatten sowieso nur wenige Pistolen und Gewehre, meine Familie gar keine, weil der jesidische Glaube das Töten streng verbietet. Und dann stand der "Islamische Staat" in unserer Stube. Ich wagte nicht, hinzuschauen. Anfangs sah ich immer nur zu Boden. Wir kannten ja ihre Gesichter schon aus dem Internet. Was würden sie mit uns tun? Auf einmal trat Abu Hamsa herein, so nannte er sich, aber es war ein muslimischer Nachbar. Er gehörte jetzt zum IS und versprach: Wir tun euch nichts! Vielleicht war das das Traurigste – dass die meisten Männer, die uns später peinigen und ermorden sollten, Iraker waren, unsere eigenen Landsleute. Ich habe an jenem Tag keinen einzigen Jesiden gesehen, der sich mit der Waffe gegen sie wehrte.

Früher gab es das unausgesprochene Gesetz, dass Jesiden Jesiden heiraten und Muslime Muslime. Aber wir luden einander zur Hochzeit ein. Wir achteten einander. Ich wusste zwar vom Völkermord an Armeniern, Aramäern und auch Jesiden, denn meine Großeltern hatten die Massaker selbst erlebt – aber sie erzogen uns nicht in Angst. Die Angst kehrte erst 2007 zurück, als bei Anschlägen auf jesidische Dörfer 800 Menschen starben. Meine Brüder kamen damals heim und berichteten: Da liegen überall Arme, Hände und Rümpfe!

Dank von der Kanzlerin Angela Merkel lud die Jesidinnen Ende Juni in den Bundestag ein: zum Kongress über Vergewaltigung als Kriegswaffe. Sie forderte Hilfe für die Opfer und Strafe für die Mitglieder der islamistischen Terrormilizen. Die Kanzlerin dankte Betroffenen wie Necla Mato für ihre Berichte und der Filmemacherin Düzen Tekkal für die Idee zum Kongress: "Ich weiß, Frau Tekkal, dass Sie da auch gebohrt haben – mit Recht." Tekkals Film "Hawar. Meine Reise in den Genozid" kann man bestellen über die Website der Hilfsorganisation für Jesiden www.hawar.help. Das Spendenkonto lautet: DE 60100900002590515003, BIC: BEVODEBBXXX, Berliner Volksbank © ZEIT-Grafik

Und nun war Kocho besetzt. In den folgenden Nächten bekamen wir Anrufe von jesidischen Geflohenen, sie irrten verdurstend durch die Wüste und die Berge. Doch immer wünschte ich mir, bei ihnen zu sein – auch wenn der IS uns zunächst verschonte. Dreimal gewährten sie meinem Dorf ein Ultimatum: Werdet Muslime, dann überlebt ihr! Doch das war uns unmöglich. Undenkbar. Wer seinen Glauben verleugnet, der fällt ins Nichts.

Also schickten wir Hilferufe an die Vereinten Nationen, an die USA, nach Europa. Doch alle E-Mails und Anrufe waren vergeblich. Am 15. August gegen Mittag trieben die Islamisten uns in die Dorfschule. Junge, Alte, Kinder, alle. Wer nicht gehen konnte, musste in die Schule getragen werden. Dann nahmen sie uns Geld, Ringe und Uhren weg – und trennten uns: Die Männer kamen ins untere Stockwerk, die Frauen ins obere. Zuerst hörte ich noch, wie die Männer geschlagen wurden, damit sie konvertieren. Dann die Schüsse. Und in der Ferne Flugzeuge, das waren vermutlich die Amerikaner, zu spät.