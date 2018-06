Modernes Regietheater zeichnet sich durch den "Zugriff" des Regisseurs auf ein Stück aus. Vorherrschend ist der wütende, misstrauische Zugriff, welcher das Stück rüttelt wie einen Lügner, dem mit Gewalt die Wahrheit entrissen wird, die er nicht hergeben will. Die Methode hat etwas von einem Verhör: Gesteh, Schurke! Bei den Salzburger Festspielen feiert jetzt ein solcher Zugriff Triumphe. Die Regisseurin Karin Henkel packt sich Gerhart Hauptmanns 1903 uraufgeführtes Drama Rose Bernd und zerrt es aus seiner Stilheimat, dem Naturalismus, in einen vorhöllischen Expressionismus – weil sie es so, unter Folter, zur Wahrhaftigkeit zwingen will.

Es ist die Geschichte einer jungen, schönen, starken schlesischen Frau, die das eigene Kind mordet, weil sie ihm ersparen will, was sie selbst erleidet. Rose wird von den Männern (darunter ihrem Vater, ihrem Verlobten und dem Schulzen ihres Dorfes), aber auch von der allgemeinen Missgunst und tumben Gottesfürchtigkeit in den Untergang getrieben.

Bei Hauptmann hat das alles in schönster schlesischer Natur stattgefunden, bei Henkel findet es an einem unterirdischen, aschebedeckten Ort statt, der von Beginn an zeigt, worein die Figuren des Stücks sich mit ihrer Lebensart geritten haben: Ist es eine Katakombe, ein Bergwerkstollen, der Laderaum einer Raumfähre? Jedenfalls ist es totes Gelände, und die Männer haben dunkle Lemurenaugen und schwarze Münder, als hätten sie Kohlenstaub gefressen.

Das gebrüllte Flüstern ist die bestimmende Tonlage der Inszenierung: Wir hören Menschen, die wissen, dass sie belauert werden. Jeder ist des anderen Treiber und Gejagter. Das Spiel im Weltkeller hat einen Zug ins denunzierend Uniforme. Die Rotten-Choreografie der Gruppenszenen, die auf fürchterliche Vielzahl verweisende Kostümierung der Männer legen es nahe, sie alle für erledigte Fälle zu halten. Ehe sie noch einen Satz sprechen, wissen wir, dass sie nichts Eigenes sagen werden, sondern nur Meutenmeinung zu bellen haben. Sie sind aufeinander abgerichtete Gewaltbrüder im Kostüm der Eineiigkeit.

Sehr expressiv ist das alles – und viel zu laut. Die Darsteller wirken wie Stummfilmschauspieler, denen man versprochen hat: Ab heute dürft ihr Tonfilm machen, aber nur, wenn ihr, was ihr mit Gesten ausdrückt, auch noch mit Worten brüllt.

Im Grunde ist die Titelfigur, gespielt von Lina Beckmann, die einzige nicht schablonenhafte Gestalt des Abends. Sie rettet das Ganze. Sie spielt eine Volkstheaterfigur, die in ein Horrorkabinett geraten ist, dessen starke Reize sie zu Beginn noch genießt. Bei Eröffnung des Abends erlebt sie einen Koitus mit dem Dorfschulzen, es ist ein Akt, der so gespenstisch heiter, unter gellendem Gelächter sich erfüllt, als lästerten zwei Genitalschiffschaukler mit tollkühner Lust dem zusehenden Gott – oder als amüsierten sie sich teuflisch über diesen bestialischen Brauch, den Geschlechtsverkehr, den sie parodieren, indem sie ihn vollziehen.

Aber je länger der Abend dauert, desto mehr "Unschuld" erspielt Lina Beckmann ihrer Figur. Der Entschluss, die Aufführung in einem "Kunstschlesisch" spielen zu lassen, also in dem Dialekt, in dem der Autor es geschrieben hat, kommt vor allem ihrer Wirkung zugute: Lina Beckmann begibt sich immer tiefer in die Zuflucht dieser weichen, toten, zuweilen erzgroben, aber oft fast kindlichen Sprache hinein – und erreicht in ihr eine Wahrhaftigkeit, die es verdammt selten zu sehen gibt auf den deutschen Zugriffsbühnen.