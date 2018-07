Abtauchen

Nur ein Schritt, und schon wäre Solomon Reeds Leben ein anderes. Den Fuß über die Schwelle heben, das Haus verlassen, draußen sein. Klingt so einfach, doch der 16-Jährige hat sich der Welt seit Jahren nicht gestellt. Zu viel, was er nicht kontrollieren kann. Und dann: Panik. Ebenfalls unkontrollierbar. Da verschlufft Solomon lieber den Tag im Schlafanzug, erledigt seine Hausaufgaben online und erträgt Einsam- und Eintönigkeit. Bis Lisa Praytor sich in sein Leben drängelt. Solomons ehemalige Mitschülerin ist so ehrgeizig wie selbstbewusst, ihr kann die Welt gar nicht groß genug sein. Um ein Psychologie-Stipendium zu ergattern, macht sie Solomon zu ihrem Versuchskaninchen – und lockt ihn tatsächlich vor die Tür. Kann man jemandem helfen und ihn gleichzeitig ausnutzen? Kann man sich retten lassen und dennoch verraten fühlen? So außergewöhnlich Solomons Angststörung ist, so grundsätzlich verhandelt seine Geschichte Fragen, die sich wohl jeder Jugendliche irgendwann stellt. Das erzählt Whaley so glaubhaft, tiefsinnig und humorvoll, dass dieser Roman nur hochgradig logisch erscheinen kann.

John Corey Whaley: Hochgradig unlogisches Verhalten. Deutsch von Andreas Jandl; Hanser Verlag 2017; 240 S., 16,– €;

ab 14 Jahren



Abheben

Es gibt diese Kindergeschichten, die absolut unrealistisch sind, dabei aber in allen Details so schlüssig durchdacht, dass man zu glauben beginnt, sie könnten sich im wahren Leben vielleicht doch genau so ereignen. Roos’ Geschichte ist so eine. Für den Jungen läuft es alles andere als rosig: Die Mutter sitzt im Knast, weil sie das Logbuch eines Polarforschers geklaut haben soll. Der Vater hängt zu Hause auf der Couch vor der Playstation, und was der Sohn sagt und fühlt, dringt nicht in seine virtuelle Welt durch. Roos selbst würde sich am liebsten verkriechen, sein bester Freund, das Mathegenie Archie, sieht das anders. Ebenso die Neue in der Klasse, Lela, die Ungerechtigkeiten nicht ertragen kann. Wenn Roos’ Mutter unschuldig verknackt wurde, dann muss man sie befreien. Und wie macht man das? Indem man aus alten Zelten einen Ballon baut, tonnenweise Helium bestellt und losfliegt. Man kann tief stürzen, wenn man etwas wagt. Und man kann lügen und stehlen und damit trotzdem das Richtige tun. Es sind große Erkenntnisse, die sich in diesem Abenteuerroman verbergen. Wie im wahren Leben eben.

Simon van der Geest: Das geheime Logbuch, das magnetische Mädchen und eine fast brillante Erfindung. Deutsch von Mirjam Pressler; Thienemann Verlag 2017; 176 S., 11,99 €;

ab 10 Jahren



Abschleppen

Dieses Buch ist ein echter Brocken. Muss vielleicht so, es geht um Berge. Mit seinen mehr als 2.00 Seiten in A4-Format kann man sich kaum etwas Unpassenderes zum Verreisen vorstellen. Wer will das schleppen?! Leider ist dieses Buch aber auch eine so perfekte Urlaubslektüre, dass man es unbedingt dabeihaben will – selbst wenn man die Ferien am Meer verbringt. In Berge! erfährt man nicht nur so ziemlich alles, was man über Berge, ihre Entstehung und dort ansässige Flora und Fauna samt Fabelwesen wissen kann, es ist zugleich ein Buch zum Mitmachen. Haben Sie schon einmal ein Flusssystem entstehen lassen? Sie brauchen nur ein Blatt Papier, ein Glas Wasser und Kraft zum Zerknüllen. Sofort ausprobieren will man die Schokoladen-Simulation, mit der man endlich versteht, was ein "Bruchschollengebirge" ist. (Sagen Sie nicht, Sie hätten sich das nie gefragt!) Natürlich können Sie auch einfach kritzeln, brauchen also Stifte. Noch mehr Gepäck? Ach, was soll’s!



Piotr Karski: Berge! Deutsch von Thomas Weiler; Moritz Verlag 2017; 224 S., 18,– €;

ab 6 Jahren