Wundervolle Welt der Vögel! Seit den Tagen des Paradieses und der Arche Noah suchen die Menschen ihre Geheimnisse zu ergründen. Das Geheimnis des Vogelzugs, das Geheimnis des Gesanges. Und erst das Geheimnis ihres uralten Wissens, ihrer stupenden Intelligenz. Man denke nur an Raben und Krähen und Elstern. Oder an Basstölpel, die von ihrem IQ her glatt für das Weiße Haus kandidieren könnten. Auch sollten sich Deutschlands Sozialdemokraten überlegen, vielleicht einmal einen Marabu gegen Angela Merkel antreten zu lassen, natürlich einen scharf linken wie Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders.

Aber das sind abwegige Gedanken, wenn es um ein weiteres großes Geheimnis der Vogelwelt geht: ihre Liebe zu Golfplätzen.

Die Wissenschaft, das muss gleich eingeräumt sein, steht noch ganz am Anfang. Ungezählte Berichte und vor allem Fotodokumente belegen, dass es Zusammenhänge gibt, die intensiver Aufklärung bedürfen. Bevor indes die lang erwartete Pionierstudie des Max-Planck-Instituts respektive der Bertelsmann-Stiftung hier Klarheit schafft, seien einige Mutmaßungen angedeutet.

Es ist vor allem natürlich der Ball, der Golfball, dieses weiße Ei-artige Teil, das die Tiere reizt und nicht ruhen lässt. Vögel aller Art fühlen sich elterlich angesprochen. Der notorische Brutinstinkt erwacht, der Vogel wird zum Balldieb – und will doch nur, ein überaus menschlicher Zug, die Kleinen in Sicherheit bringen!

Dann das Loch. Das Loch im Baum, im Fels, und hier eben das Loch im Boden. Es übt eine magische Anziehungskraft auf die Tiere aus. Viele Vögel, nicht nur Spechte (man denke auch an Hecken- und Felshöhlenbrüter), sind geradezu lochfixiert. Löcher regen die Fantasie von Vögeln an, setzen Energien frei, wecken Besitzwunsch und den der menschlichen Immobilienwirtschaft nicht unvertrauten Willen zum sofortigen Nestbau. Wir kennen Fotos, auf denen ganze Vogelkolonien sich gleichsam zum Ei-Lochen auf dem Green ausgebreitet haben und sich durch keinen Schlag mehr stören lassen.

Manchen Golfer mag das unangenehm berühren. Die Tiere, sprechen wir es nur offen aus, können lästig sein. Sie verschmutzen den Platz. Sie konterkarieren mit ihrem oft krächzenden Gepöbel die stille und ernste Konzentration. Wer aber wollte deshalb nur noch indoor golfen? Absurd.

Gerade die kleine Welt des Golfplatzes sollte zeigen, dass ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier möglich ist. Golfer und Vogel bilden in dieser Welt ein eigenes, künstlich geschaffenes Biotop.

Vögel auf Golfplätzen: Das ist eben immer auch eine Erinnerung an den Garten Eden, an das Paradies, da Adam und Eva noch in Eintracht lebten mit allen Pflanzen und Tieren, die der liebe Herrgott erschaffen hat. Nackt wandelten sie einher, und die Vögelein zwitscherten sich eins. Allen Golfern, die sich über geraubte Bälle und belegte Löcher beklagen, sei’s geflötet und gesungen: Es war eine schöne Zeit.