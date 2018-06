Anita Fetz ist SP-Ständerätin in Basel. © privat

Ich war in der Bretagne, an der Bucht von Lannion mit ihren Stränden und wunderbaren Naturreservaten. Gesprächsthema unter den Einheimischen: Monsieur le Président. Als Emmanuel Macron noch Wirtschaftsminister war, hat er zum Entsetzen der Region den Abbau von Meersand in der Bucht bewilligt. Heute will er nur einer Probeentnahme zugestimmt haben, was schlicht nicht stimmt.

Ich nahm an, die Region sorge sich um ihre Naturpärke. Das sei so, klärte mich ein Fischer im Café auf, es gehe aber um mehr: Werde der Sand vor der Küste abgebaut, rutsche der Sand am Ufer nach unten und fülle das entstandene Loch am Meeresboden auf. Die Strände wären futsch, das Ufer würde der Erosion preisgegeben, womit wiederum Häuser und Straßen bedroht wären. Hinzu komme, sagte der Fischer: Mit dem Sand am Meeresboden würden auch die dort hausenden Lebewesen abgesaugt, von denen die Fische lebten. Der Sandabbau sei ein Schlag sowohl gegen die Natur als auch gegen den Tourismus und die Fischerei.

Warum man denn ausgerechnet Meeressand wolle, fragte ich, für die Betonherstellung müsse der doch entsalzt werden. Die überraschende Antwort: Der Sand dient als Dünger in der Landwirtschaft, wegen der Muscheln, die sich darin finden. Dass Sand die wohl am meisten unterschätzte Ressource der modernen Welt ist, das war mir bewusst. Dass an ihm Raubbau im ganz großen Stil getrieben wird, habe ich im Crashkurs gelernt, zu dem die Besucher des Cafés ausholten.

Weltweit würden 30 Milliarden Tonnen Sand verbraucht. Jährlich. Für Straßenbau, Aufschüttung künstlicher Inseln und für Betonwüsten. Apropos Wüste: Dieser Sand sei nicht brauchbar, da vom Wind rundgeschliffen. Dazu käme ein Dutzend weiterer Sandanwendungen: vom Sandstrahlen über landwirtschaftliche Bodenverbesserungen bis zur Bereitstellung der Grundstoffe für Solarpanels, Computer und Handys. In Asien und den Golfstaaten sei der Sandhunger derart groß, dass ganze Inseln verschwunden seien. Die Flüsse der Welt seien zur Hälfte verbaut, der Sand komme gar nicht mehr bis ins Meer. Der Mensch plündere hier in Rekordtempo eine natürliche Ressource, die über Jahrtausende entstanden sei.

Als ich zu Hause war, habe ich das überprüft. Es stimmte alles. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat vor drei Jahren einen alarmierenden Bericht veröffentlicht. Der in einem Jahr verbrauchte Sand entspreche einer 27 Meter hohen und 27 Meter breiten Mauer, die den ganzen Äquator umspannt. Darunter leiden die Ökosysteme in Ufernähe, deren Artenvielfalt zurückgeht – und mit ihr die Erträge der Fischerei. Weitere Auswirkungen sind Landverluste, sinkende Grundwasserspiegel und Infrastrukturschäden. In einigen Weltgegenden ist Sand bereits knapp, der Abbau verboten, aber die Nachfrage unverändert groß – ideale Bedingungen für eine Sandmafia. Da verschwindet auch mal ein ganzer Strand über Nacht.

Eine internationale Sandverordnung ist nicht in Sicht, die Ressource kann an vielen Orten weiterhin fast zum Nulltarif geplündert werden. Und weil künftig drei Viertel der Weltbevölkerung in Ufernähe wohnen werden, wird der Sandverbrauch weiter steigen. Länder wie die USA, die es sich leisten können, pumpen unterdessen Sand vom Meeresgrund ans Ufer, um künstliche Strände zu schaffen. Die kurz darauf wieder weggespült werden. Das ist total plemplem – aber Big Business.

In der Bretagne ist der Abbau von Meeressand vorübergehend gestoppt. Der Umweltminister sucht eine Lösung für das Problem, das ihm sein Chef eingebrockt hat. Und ich frage mich: Was für eine Welt hinterlassen wir unseren Enkelinnen? Unsere Gier nach immer mehr zerstört einfach alles. Wie ein gefräßiger Sandsauger.

