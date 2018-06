Es ist einer der Tage, an denen der SPD-Bundestagskandidat Clemens Teschendorf seinem Glück im Wahlkampf etwas auf die Sprünge hilft. Früh am Morgen hat er zwei Genossen als Vorauskommando auf einen Wochenmarkt am Rande von Flensburg geschickt. Nun harren die Helfer dort seit acht Uhr unter dem Vordach eines Toilettenpavillons aus. Als Teschendorf zwei Stunden später eintrifft, ist er zufrieden: Der Platz gehört den Sozialdemokraten und nicht wie sonst den Zeugen Jehovas. Die stehen nebenan im Nieselregen. So kann der SPD-Kandidat seinen Wahlkampfstand im Trockenen aufbauen. Es sind die kleinen Erfolge, die ihn gerade glücklich machen.

Teschendorf, ein gutmütiger Mensch von 43 Jahren, ist Stadtsprecher von Flensburg. Er tritt an im Bundestagswahlkreis 1, Flensburg-Schleswig, und er hat durchaus Siegeschancen. Aktuell ist das Direktmandat zwar in CDU-Hand, doch das muss nichts heißen. In den vergangenen 40 Jahren ging der Sitz zwischen Union und SPD hin und her, jede Partei gewann ihn fünfmal. Der Wahlkreis zählt nicht nur zu den umkämpftesten im ganzen Land. Er liegt auch in dem Teil Deutschlands, in dem die glücklichsten Menschen leben: Schleswig-Holstein steht im Deutsche Post Glücksatlas, der die subjektive Lebenszufriedenheit erfasst, schon seit Jahren an der Spitze.

Was die Menschen dort erfreuen dürfte, macht Wahlkämpfer eher unglücklich. Denn der Wähler, der mit sich und dem Land zufrieden ist, will wenig ändern und sucht keinen politischen Streit. Angela Merkels Deutschland erscheint als ein Wohlfühl-Land, das eigentlich keinen Wahlkampf machen will. Wenn schon in der ganzen Republik die allgemeine Zufriedenheit den Wahlkampf lähmt, wie ist es erst dort, wo die zufriedensten Menschen leben?

Flensburg-Schleswig liegt gleich neben Dänemark, laut einer UN-Studie das zweitglücklichste Land der Welt. Das hygge genannte Talent der Dänen, sich Gemütlichkeit und Geborgenheit zu schaffen, inspiriert auch andere. Von "gut und gerne leben" spricht neuerdings die CDU in ihrer Kampagne. Die Frage ist: Was hat ein SPD-Kandidat hoch im Norden dem hygge-Wahlkampf der Kanzlerin entgegenzusetzen?

Clemens Teschendorf sagt: "Die Welt ist schlecht, und nun kommt die SPD, um sie besser zu machen? Das funktioniert nicht. Erst recht nicht hier!"

Er blickt von seinem Wahlkampfstand auf ein kleines Schlaraffenland aus Wurst, Fisch, Kräutern und Kuchen. Blumenhändler haben blühende Landschaften aufgebaut. Den Menschen, die über den Wochenmarkt schlendern, drückt Teschendorf Kugelschreiber und Flyer in die Hand – und die danken freundlich. Er sei jederzeit ansprechbar für ihre Fragen und Nöte, sagt Teschendorf noch. Auf die Flyer hat er seine Handynummer drucken lassen. An diesem Vormittag kommt nur einmal ein Mann auf ihn zu und möchte reden. Kein besorgter Bürger, kein Nörgler. Der Mann hat einen Vorschlag für ein Wohlstandsphänomen: den Zweitwagen in vielen Haushalten. Sollte der nicht, einer zufriedenstellenden Umweltbilanz wegen, ein E-Auto sein?

Woher kommt es, das Glück in Schleswig-Holstein? Die Arbeitslosenquote ist mit sechs Prozent relativ niedrig, wie fast überall in Deutschland. Mag sein, dass das nahe Meer die Menschen entspannt. Sie leben dort, wo andere Urlaub machen – bei noch bezahlbaren Mieten. Es gibt ein enges Netz aus Vereinen. Und als 2015 viele Flüchtlinge kamen, boten sich mancherorts mehr Helfer an als gebraucht wurden. In Schleswig-Holstein haben sie Probleme, die man anderswo gern hätte. Gerade streiten sie darüber, ob sich das Land einen weiteren Feiertag gönnt.

Vielleicht sind die Schleswig-Holsteiner von Natur aus gelassener und genügsamer als Bayern oder Hessen und deshalb am zufriedensten. Das wäre die Methode Merkel: Je geringer die Erwartungen, umso größer das Glücksgefühl hinterher.

Bundestagswahlkreis 1 Flensburg-Schleswig Bundestagswahlkreis 1 Flensburg-Schleswig Einwohnerzahl: 283.000 Fläche: 2128 km2 Arbeitslosenquote: ca. 7 % Wahlbeteiligung 2013: 71,7 % Erststimmen 2013: CDU 42,5 %, SPD 37,2 %

In seiner Freizeit spielt Clemens Teschendorf in einer Heavy-Metal-Band. Teschendorf weiß, dass auch sein Wahlkampf, um durchzudringen, reichlich Heavy Metal braucht; dass es mit 130.000 Flyern, 10.000 Kulis und 1.500 Plakaten nicht getan ist. Zumal die Schleswig-Holsteiner erst im Frühjahr das alles schon einmal hatten – anlässlich der Landtagswahl, bei der die CDU mit etwas Glück die Macht errang. Also probiert es Teschendorfs Truppe mit spektakulären Aktionen. Vor einer großen Wurstfabrik verteilt sie Butterbrote ("Ohne starke Betriebsräte gibts keine Wurst aufs Brot"). Sie stellt sperrige Kartonwürfel in Fußgängerzonen oder hängt Wolken aus Pappe in Bäume, darauf stehen ihre politischen Themen: Gerechte Bezahlung für Leiharbeiter. Gleicher Lohn für Männer und Frauen.

Seine Konkurrentin von der CDU, Petra Nicolaisen, hat Teschendorf zunächst beim Frühschoppen auf einem Fest getroffen. Danach fuhr er mit ihr Riesenrad, "trotz meiner Höhenangst". Jetzt fragt er sich, ob das so klug war, dass SPD und CDU vor aller Augen gemeinsam eine Runde drehten. Eine große Koalition will Teschendorfs Partei im Bund ja eigentlich beenden.

In Petra Nicolaisens Auto baumeln am Rückspiegel zwei persönliche Glücksbringer: Babyschuhe ihrer beiden längst erwachsenen Kinder. Die 51-Jährige, die mit ihrem Mann einen Viehhandel betreibt, sitzt seit 2009 im Landtag. Im Juli wurde sie plötzlich Bundestagskandidatin, weil die bisherige CDU-Abgeordnete in die Kieler Regierung wechselte.

Bundeswahlkreis I

Fragt man sie nach Problemen, um die sie sich kümmern will, sagt sie: Straßen, Brücken, schnelles Internet. Als Nicolaisen noch Innenexpertin der Kieler Landtagsopposition war, sprach sie oft über wachsende Kriminalität im Norden. An diesem Tag, in einem Café im Stadthafen von Schleswig, geht sie kurz nach draußen und lässt derweil ihr Handy auf dem Tisch liegen. In ihrer Heimat herrscht offenbar ein beneidenswertes Sicherheitsgefühl.

Nicolaisen plant einen Termin, der viel über den laufenden Wahlkampf sagt: Strandkorb-Gespräche in Glücksburg. Auch die CDU-Kandidatin beschleicht eine Sorge: "Dass unsere Klientel sagt: Läuft doch bestens im Land, und nicht zur Wahl geht."

Nachdem Clemens Teschendorf den Stand auf dem Markt abgebaut hat, dreht er noch eine Runde Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Er erreicht das dritte Haus, da beginnt der Regen zu prasseln. Bald ist der Kandidat nass bis auf die Knochen. Das Glück ist doch nicht steuerbar. Teschendorf erwägt weiterzumachen, sein Anblick könnte ihm Stimmen aus Mitleid bringen. Dann geht er heim.

