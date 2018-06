Nachdem wir hier in der vergangenen Woche erklärt haben, wie leicht einem mit etwas Melissengeist so ein Liegendüsel-Software-Update in der heimischen Garage gelingen kann, wollen wir heute mit der Mär aufräumen, Deutschland säße im Wahlkampf-Loch. Das behaupten a) die Österreicher und b) die Engländer. Die Ösis, weil sie uns den Hitler neiden, und die Engländer, weil der von ihnen ins deutsche Mannschaftsquartier bei der Leichtathletik-WM in London eingeschleuste Norovierus (diese interessante Schreibweise verdankt sich der Berliner Presse vom Montag, die Duden-Redaktion steht Kopf) seine Aufgabe insofern nur mäßig zufriedenstellend erledigte, als der für uns Krautköpfe startende biopolnische Hochspringer Mateusz Przybylko zwar mit 2 Metern 29 auf dem sauundankbaren fünften Platz landete – sein ebenfalls urbiopolnischer, eingebritteter, Norovieren-resistenter Kollege Robbie Grabarz aber nur auf Platz sechs kam, ätsch, mit schlappen 2 Metern 25. Tja, liebe Tommies, hättet ihr mal lieber ein paar Dosen Fipronil importiert.

Das angebliche Wahlkampf-Loch ist jedenfalls purer Dünnschiss. So beehrte Kanzlerinnenamtsinhaberin Angela Merkel die Salzburger Festspiele in einer türkis-lila-pink-schwarz-goldenen Tunika, die sie seit 18 Jahren trägt: Sublimer lässt sich das Ende der Großen Koalition nicht besingen (kein Rot!). Unterdessen krempelt Martin Schulz, äh, SPD, die Ärmel hoch, um den lästigen Kleinkriminellen in deutschen Kleinstädten "mal richtig eins auf die Mappe" zu geben. Dass die jetzt schon mit Mappen rumliefen, zeige nur, wie gut sie organisiert seien. Die Grünen wiederum wollen Christian Lindners großkriminellen Porsche in Zukunft mit Melissengeist betanken, was dem FDP-Chef so lange schnurz sein dürfte, wie er weiterhin "forciert" durch jedweden Verkehr "gleiten" kann. Und die AfD? Trennt dank der süßen kleinen Bio-Knackärsche auf ihren Plakaten ("Burkas? Wir steh’n auf Bikinis") nur noch sehr wenig Stoff von den Linken. Deren altersradikaler Ex-Fraktionsvorsitzender Gregor Gysi macht sich neuerdings für die FKK-Kultur des Ostens stark. Die sei bedroht, findet Gysi, 69, durch prüde Kapitalistenschweine wie durch den "pornografischen Blick" der Westmänner. Bald also nix freies Schwabbeln sekundärer Geschlechtsorgane mehr am Müggelsee. Kann Wahlkampf sinnlicher sein, näher dran am Wahlvolk, als wenn Gysi sich auf einem roten (!) Handtuch ebenda unter die Nudisten mischt? Schade nur, dass er sich seine Klamotten erst vom Leib gerissen hat, als die Fotografen wieder weg waren. Darauf eine Klosterfrau! FINIS