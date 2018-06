Wenn ein Forscher für etwas belohnt wird, das eigentlich selbst schon eine Belohnung darstellen sollte, dann wirft das Fragen auf. Es geht um wissenschaftliche Fachaufsätze, die berühmten Papers, deren Veröffentlichung und die damit verbundene Anerkennung die wichtigste Währung in der Forschungswelt darstellen.

Gelingt es einem chinesischen Wissenschaftler, so ein Paper in einer angesehenen Fachzeitschrift unterzubringen, darf er zusätzlich auf eine Geldprämie hoffen – zwischen umgerechnet 30 und 165.000 US-Dollar. Das geht aus einer Analyse hervor, die zwei Forscher aus China und einer aus Kanada veröffentlicht haben (und zwar als digitaler Vorabdruck bei Arxiv, wofür es garantiert keine Prämie gibt). Ihre Analyse der pay per paper-Kultur an chinesischen Hochschulen zeigt, dass die monetären Verlockungen dort in den zurückliegenden zehn Jahren stetig zugenommen haben.

Lange litt Chinas Wissenschaft darunter, dass seine Forscher viel Masse, aber wenig Klasse produzierten. Dass nun ein quantitatives Anreizsystem die Qualität steigern soll, passt ironischerweise zu dieser Denke.

Mittlerweile hat diese Praxis nicht nur in Indien und Pakistan oder in einigen Golfstaaten Schule gemacht. Kurioserweise ist der Paper-Bonus auch in den USA und Großbritannien angekommen, in Staaten also, die das akademische Publizieren dominieren. Das ist das Ergebnis einer internationalen Recherche der Forschungsethik-Initiative Retraction Watch: "Cash incentives for papers go global", Geldanreize für Fachaufsätze verbreiteten sich weltweit, stellen die Autoren fest.

Man könnte den Glücklichen neben dem Ruhm die Schecks einfach gönnen – gäbe es da nicht ein paar Bedenken: Leisten solche Anreize Schummeleien Vorschub? Lassen sie die Flut eingereichter Manuskripte weiter anschwellen, ohne eine Welle der Erkenntnis auszulösen? Verengen sie das Forscherstreben noch stärker als ohnehin auf die sogenannten A-Journale von höchster Reputation?

Was uns zum Gegenstand der Belohnung bringt: Das Paper ist die Basiseinheit für den akademischen Erfolg. Seit Jahren geißeln Forschungsethiker diese Fixierung auf Veröffentlichungslisten, auf Impact-Faktoren und Zitierungen – bislang ohne großen Erfolg. Die monetäre Belohnungsbelohnung macht das Paper zu einer noch verführerischeren Währung: nicht nur leicht zählbar, auch noch extra bezahlt.

Doch was wären Währungen, wenn man sie nicht kreativ umtauschen könnte? An einem Business College in Indiana können sich erfolgreich Publizierende ihre Prämien in eine Parallelwährung umrechnen lassen: eine Verringerung ihrer Lehrverpflichtungen, was wiederum mehr Zeit für Forschung schafft.

In diesem Fall, das ist vielleicht die größte Ironie dieser Incentive-Internationalisierung, kommt das Ganze womöglich tatsächlich der Wissenschaft zugute.