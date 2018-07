Es gibt einen Ort in Europa, an dem die Probleme eines halben Kontinents auf eines der reichsten Länder der Erde treffen. Dort, im Dörfchen Berggießhübel im Südosten von Sachsen, sitzt der Bundespolizist André Müller, 51, mit seinen Kollegen im Revier und versucht, der Weltlage Herr zu werden, ausgestattet mit nicht viel mehr als seiner Uniform und seinem Instinkt.

"Unsere tägliche Herausforderung, das ist der paneuropäische Korridor IV", sagt Müller. "Eine Lebensader Europas, ein Hauptverkehrsweg des Kontinents. Bei uns erreicht dieser Korridor die Bundesrepublik."

Paneuropäischer Korridor IV: was für ein Name. Die A 17 zwischen Prag und Dresden ist nur dessen letzter Abschnitt. Wer ihn erreicht, ist beinahe am Ziel. In Deutschland.

Zehn solcher Korridore existieren in Europa, sie gehören zu den wichtigsten Verkehrsadern, von Nord nach Süd, von West nach Ost. Der paneuropäische Korridor IV reicht vom Schwarzen Meer bis nach Dresden, er beginnt in Istanbul und Thessaloniki und führt durch einige der ärmsten Gegenden Europas. Er verbindet Rumänien und Bulgarien, die Slowakei und Ungarn, über kurze Zubringer auch Serbien und das Kosovo mit der Bundesrepublik Deutschland. Wie ein mächtiger Strom nimmt er jeden Tag ungezählte Menschen mit ihren Sorgen, Nöten und Träumen auf und transportiert sie weiter in Richtung Westen.

Tausende Kilometer Straße, Tausende Kilometer Leben und Hoffnung. Aus Sicht des Bundespolizisten André Müller in Berggießhübel auch: Tausende Probleme.

Müller zählt auf: "Illegale Ein- und Ausfuhr von Waffen, Drogen, Pyrotechnik, Diebesgut, illegale Einwanderung". Vor all diesen Übeln sollen Müller und seine Leute die Bundesrepublik Deutschland bewahren, das ist ihre Aufgabe.

Grenzerfahrungen Kein Land Europas hat so viele Nachbarstaaten wie Deutschland – insgesamt neun. ZEIT-Reporter haben alle Grenzen besucht und dort mit den Menschen gesprochen, die sie bewachen sollen. © ZEIT-GRAFIK

Sie sollen: die Grenze bewachen.

Nirgends ist dies so kompliziert wie in Deutschland, dessen Außengrenze über Land 3.757 Kilometer lang ist und das neun Nachbarstaaten hat, mehr als jede andere Nation in Europa.

Und nie war es so schwierig wie heute.

Wenn man aus Deutschland hinausfährt, egal in welche Himmelsrichtung, dann scheint es so, als hätten sich die Grenzen aufgelöst wie Kondensstreifen am Himmel. So war es zumindest bis vor Kurzem. Wo früher Schlagbäume und Zollhäuschen standen, auch Zäune, Wachtürme und Grenzschützer mit Maschinenpistolen, sah man nur noch freie Straßen. Die Grenzen, sie waren noch da, natürlich, aber sie zu überschreiten war ungefähr so schwierig wie über einen leeren Parkplatz zu laufen. Dass man in ein anderes Land gelangt war, merkte man manchmal erst daran, dass die Straßenschilder eine andere Farbe hatten.

Wie aber schützt man ein Land, das nach allen Seiten offen ist?

Es ist noch nicht lange her, da schien diese Frage überflüssig. Deutschlands Sicherheit, sie wurde, wenn nicht am Hindukusch, so doch an den europäischen Außengrenzen verteidigt – im Osten Polens, im Süden Italiens, an den Küsten Griechenlands.

Innerhalb Europas, das war der Gedanke der europäischen Integration, fixiert in langen Verträgen, da brauchte man keine Zäune mehr.

Aber das war vor der Flüchtlingskrise.

Vor den Terroranschlägen.

Vor dem Autonomen-Tourismus zum G20-Gipfel.

Was bedeutet es für Grenzschützer, wenn die Grenzen, die sie schützen sollen, fast nur noch als Linien auf der Landkarte zu erkennen sind? Was passiert an diesen Grenzen, jeden Tag, jede Nacht und zu jeder Jahreszeit? Wer überschreitet sie und warum?

Reporter der ZEIT waren an allen Rändern Deutschlands unterwegs, um diesen Fragen nachzugehen. Sie begleiteten Polizisten im Grenzgebiet zu Dänemark, von wo aus neuerdings immer mehr Flüchtlinge aus dem Nahen Osten versuchen, deutschen Boden zu erreichen. Sie saßen mit Beamten in Hubschraubern, die nahe der Schweizer Grenze überfallartig an abgelegenen Straßen landen, um Autofahrer zu überraschen. Sie waren dabei, als Ermittler bei Saarbrücken einen aus Frankreich kommenden Wagen mit einer chinesischen Reisegruppe stoppten. Und sie saßen mit André Müller zusammen, einem bulligen Mann mit raspelkurzem Haar und vier Sternen auf den Schulterklappen, Hauptkommissar der Bundespolizei in Berggießhübel, acht Kilometer Luftlinie von der tschechischen Grenze entfernt, am Ende des paneuropäischen Korridors IV.

1. Tschechien

André Müller arbeitet seit gut 20 Jahren an dieser Grenze, er kennt hier jeden Meter, inzwischen ist er für die Einsatzplanung zuständig. Als er anfing, gab es noch einen Schlagbaum, die Welt schien geordnet. Dabei sei es damals nicht unbedingt leichter gewesen, Kriminelle herauszufischen aus dem Strom der Reisenden, sagt Müller – im Gegenteil. Früher umkurvten alle, die etwas zu verbergen hatten, die offiziellen Übergänge und huschten über die grüne Grenze. Seit die Kontrollen weggefallen sind, machen die Kriminellen keine Umwege mehr. Seitdem spielt sich auch das illegale Leben auf dieser einen, vierspurig ausgebauten Straße ab: der A 17.

Bundespolizist Müller hat ein Blatt Papier mitgebracht mit aufgedruckten Fotos von dunklen Haufen, wie Häufchen von Kohle. Was ist das?

"Wussten wir erst auch nicht", sagt Müller.

Man möge sich vorstellen, es sei gerade ein Transporter angehalten worden, auf einem Rastplatz an der A 17, einfach so. "Sie schauen auf die Ladefläche und sehen Säcke voll mit schwarzen Brocken", sagt Müller. "Bauschutt? Streugut? Sie spüren, es ist etwas faul." In diesem Fall, sagt Müller, habe sich herausgestellt, dass man es mit Diebesgut aus einer deutschen Gießerei zu tun gehabt habe: Mangan, Chrom, Phosphor, Molybdän. Letzteres sei 34.000 Euro pro Tonne wert. "Die Diebe waren in Richtung Balkan unterwegs", sagt Müller. "Wie so oft."