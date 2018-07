Das beste Testwerkzeug bleiben die Fingerknöchel. Franz Hascher haut auf die medizinballgroße Frucht, die er hochgestemmt hat. Unter der harten Schale tönt es hohl und laut. Für Hascher heißt das: Die Wassermelone ist reif. "Die ist mindestens so süß wie die, die aus der Türkei kommen", ruft der markige, groß gewachsene Landwirt stolz. Der Acker, auf dem seine Frucht wächst, die an Sommer, Sonne, Urlaub denken lässt, liegt nicht irgendwo im Süden, sondern mitten im Tullnerfeld. Möglich sei das wegen der gestiegenen Temperaturen, sagt Hascher: "Vor 20 Jahren wären die bei uns nie reif geworden."

Für die niederösterreichischen Wassermelonen ist es eine gute Saison – damit sind sie eine Ausnahme. Hitzewellen und Trockenheit haben Nutzpflanzen im ganzen Land zugesetzt. Dazu kamen Hagel, Unwetter, Überschwemmungen, die Felder und Wiesen verwüsteten. Zuvor hatte der wärmste März der Messgeschichte Pflanzen früh austreiben lassen, die der Spätfrost Wochen später vernichtete. Schon im Juni rechnete die Hagelversicherung mit 150 Millionen Euro Schäden in der Landwirtschaft.

"Österreich liegt in einer Übergangszone. Der Klimawandel ist hier noch nicht ganz so stark zu spüren wie im Süden Europas", sagt Hermine Mitter vom Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der Universität für Bodenkultur (Boku), das sich mit den Auswirkungen des Erderwärmung auf die Landwirtschaft beschäftigt. Dennoch: Die Durchschnittstemperatur im Alpenraum ist seit Beginn des vergangenen Jahrtausends um zwei Grad Celsius gestiegen, doppelt so viel wie im globalen Schnitt. Mit dem großen Knick sei laut derzeitigen Klimawandel-Szenarien zwar erst gegen Mitte des Jahrhunderts zu rechnen, sagt Mitter. "Dann werden die Folgen für die Bauern aber nicht mehr zu übersehen sein. Effektive Anpassung ist notwendig, damit landwirtschaftliche Betriebe auch weiterhin kostendeckend produzieren können." Nur: Wie können sich die Bauern ans Klima anpassen? Können sie davon vielleicht sogar profitieren?

Die regionalen Unterschiede seien groß, sagt Mitter. Vor allem im Westen freuen sich ja viele über den Klimawandel: Auf Tiroler Berghängen gedeiht plötzlich Obst wie in Südtirol, die nutzbaren Flächen reichen immer weiter die Höhe. Der Weinbau boomt, kein Bundesland ist mehr ohne Rebstöcke, und die Aussichten sind gut, dass mit den Temperaturen vielerorts auch die Qualität steigt. In Kärnten sprießen Zitronen, und schon ist die Rede vom Olivenanbau nördlich der Alpen, während die italienischen Haine immer häufiger zu dürr sind. "Dort, wo es genug Wasser gibt, bekommt die Landwirtschaft in Österreich durch die längere Vegetationsperiode und die höheren mittleren Temperaturen neue Chancen", sagt Mitter.

Die Wassermelonen im Tullnerfeld brauchen zwar weniger Wasser zum Wachsen, als der Name vermuten lässt. "Aber ganz ohne geht es halt nicht", sagt Franz Hascher, blickt zum Himmel und freut sich: Ein paar Tropfen sollten an diesem Nachmittag fallen. "Wenn es regnet, leb ich auf", sagt er, nur habe es in den vergangenen Jahren immer zu wenig Niederschlag gegeben. "Aber ich will nicht bemitleidet werden", setzt er dann laut und schnell hinterher, die Stimme überschlägt sich ein wenig. "Wenn ich alles nur negativ sehe, wie soll ich dann meinen Kindern erklären, dass sie weitermachen sollen?" Vier Töchter hat Hascher, zwei davon, Carina Hascher und Elene Figl, arbeiten mit ihm auf dem Franzlbauer-Hof, der an der Grenze zwischen Tullnerfeld und Wienerwald liegt.

Für Trockengebiete wie das Marchfeld sind die Aussichten besonders schlecht

Vor allem im Flachland fehlt immer öfter das Wasser. In Ostösterreich werden heuer bis zu 25 Prozent weniger Getreide geerntet als in durchschnittlichen Jahren. Die Niederösterreichische Landwirtschaftskammer denkt nun an ein Milliardenprojekt: Wasser aus der Donau soll für künstliche Bewässerung abgeleitet werden, bis hinauf in das Weinviertel.

Vorbild ist das Marchfeld. Dort wird seit 25 Jahren Wasser aus dem Marchfeldkanal in die Felder gepumpt, ohne das es die Landwirtschaft, wie sie jetzt dort zu sehen ist, gar nicht geben würde. Dennoch sind die Aussichten für das traditionelle Trockengebiet besonders schlecht.

Der Klimawandel im Marchfeld ist in Wien, am Rande des 22. Bezirks, schon angekommen. Hinter den Bürogebäuden der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) stehen zwischen Wiesen und Anbauflächen, auf denen zwei Rehe herumhüpfen, 18 runde, überdachte Stahlgefäße. Gefüllt sind sie mit jener Schwarzerde, die man im Marchfeld findet. In den Tonnen werden klimatische Szenarien erprobt, die bald Wirklichkeit sein könnten. Sensoren in der Erde verfolgen, wie der Boden auf Starkregen und Dürre oder verschiedene Temperaturanstiege reagiert. Was passiert mit der Erde, mit den Mineralien und mit den Lebe- wesen? Wie wird das Wasser gespeichert – und welche neuen Schädlinge tauchen auf?

"Man wird die Produktionstechnik verändern müssen", sagt Michael Oberforster. Er ist zu-ständig für Getreide am Institut für Nachhaltige Pflanzenproduktion der Ages. Das Unternehmen gehört dem Gesundheits- und dem Landwirtschaftsministerium. Oberforster setzt die Brille ab, beugt sich über Zettel und Hefte, in denen unzählige Getreidesorten aufgelistet sind. Die Datenbanken der Ages gehen bis in das Jahr 1960 zurück, die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich daraus deutlich ablesen: Getreide ist ein bis zwei Wochen früher reif als vor 50 Jahren. Der Herbstanbau nimmt stetig zu, denn so können die Pflanzen die Feuchtigkeit des Frühjahrs besser nutzen. Der Anteil des Wintergetreides ist von 50 Prozent in den achtziger Jahren auf 75 Prozent gestiegen. "Die Landwirtschaft im Jahr 2050 wird nicht komplett anders ausschauen als die heute", sagt Oberforster. Verändern tue sie sich aber ständig.