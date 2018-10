Hannah Arendt war ein dem Tod entronnener Flüchtling, als sie 1943 in Amerika über ihresgleichen schrieb; ihren Essay kann man neuerdings wieder lesen (Wir Flüchtlinge, 64 S., Reclam, Stuttgart 2016, 6,– Euro). Die Heidegger-Schülerin blieb skeptisch gegenüber einer organisierten Moderne, die so bösartig mutieren konnte: "Die Gesellschaft hat mit der Diskriminierung das soziale Mordinstrument entdeckt, mit dem man Menschen ohne Blutvergießen umbringen kann; Pässe oder Geburtsurkunden, und manchmal sogar Einkommenssteuererklärungen, sind keine formellen Unterlagen mehr, sondern zu einer Angelegenheit der sozialen Unterscheidung geworden." Foucault, Zygmunt Bauman oder Giorgio Agamben klingen später ähnlich.

Im Mittelmeer und anderswo stellen sich momentan solche ethischen Probleme. Wenn heute die Wanderungsbewegung der dominierende globale Prozess ist, dann kann das Aufnehmen oder Zurückweisen nicht willkürlich passieren, sondern es braucht Begründungen; Recht und Philosophie sind gefordert. Für Kant war es noch einfach: In seiner Schrift Zum ewigen Frieden meinte er, dass Staaten einen Fremden nur dann abweisen dürften, wenn das "ohne seinen Untergang geschehen kann". Bereits seit den 1970er Jahren hat in Amerika die philosophische Beschäftigung mit Migration an Bedeutung gewonnen, wie Frank Dietrich in seinem Band Ethik der Migration erklärt. Nicht zufällig werden darin also zehn neuere Texte angelsächsischer Denker präsentiert, die inspirierend unterschiedlich klingen. Für Joseph H. Carens ist die westliche Staatsbürgerschaft das "moderne Äquivalent feudaler Klassenprivilegien": "Als Bürger eines reichen Staates in Europa oder Nordamerika geboren zu werden ist, als wäre man in den Adelsstand hineingeboren worden", folglich sei jede Beschränkung von grenzüberschreitender Freizügigkeit unvereinbar mit demokratischen Werten. David Miller sieht das diametral entgegengesetzt: Der Immigrant könne "keinen Zugang zu einem bestimmten Land verlangen: seine Rechte übertrumpfen nicht die Rechte auf territoriale Integrität, obwohl sie einen Schatten auf diese Rechte werfen." Territoriale Integrität sei nötig, um die Aufgaben des Staates zu ermöglichen. Gut möglich, dass die Schatten künftig größer und mächtiger werden.



Frank Dietrich (Hrsg.): Ethik der Migration. Philosophische Schlüsseltexte; Suhrkamp Verlag, Berlin 2017; 262 S., 18,50 €