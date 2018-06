Am späten Abend des 19. Februar reisen drei Politiker der AfD in ein Land, das es offiziell gar nicht gibt. Zunächst sind sie nach Jerewan geflogen, in die Hauptstadt Armeniens, jetzt reisen sie im Geländewagen weiter. Sie heißen Holger Arppe, Enrico Komning und Thomas Rudy und sitzen für die AfD in den Landtagen von Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Über die schmalen Passstraßen des Kaukasus geht es durch die Dunkelheit in Richtung Grenze. Ihr Ziel: die Republik Berg-Karabach. Ihre Mission: das Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems begleiten, als internationale Wahlbeobachter.

Zeit Online Karten AfD-Abgeordnete reisen zu umstrittenen Wahlbeobachter-Missionen nach Osteuropa Manuel Ochsenreiter (Chefredakteur "Zuerst!") "Leute wie uns braucht man, wenn es die OSZE nicht macht." Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Manuel Ochsenreiter ...leitet das Magazin „Zuerst!“, unter Deutschlands Rechten gilt er als Szene-Größe. Er vermittelt AfD-Politiker als Wahlbeobachter. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Anton Shekhovtsov Mateusz Piskorski Der polnische Politiker mit besten Kontakten nach Moskau sitzt in Haft. Er gründete den Verein zur Organisation der Wahlbeobachter mit. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte

Es sei eine heikle Reise gewesen, wird einer der Männer später sagen, als er von der Fahrt erzählt: Der Grenzübertritt gilt in Aserbaidschan als Straftat. Denn Berg-Karabach liegt auf dem Staatsgebiet Aserbaidschans, wird aber von der armenischen Armee besetzt gehalten und unter Kontrolle Armeniens regiert – mit Unterstützung Russlands. Die internationale Staatengemeinschaft erkennt Berg-Karabach daher nicht als eigenständigen Staat an.

Und so überqueren die AfDler aus der deutschen Provinz in dieser Nacht nicht bloß illegal eine Grenze, sie preschen mitten hinein in einen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, der erst im vergangenen Jahr Dutzende Tote forderte. Im Gepäck haben sie deutschen Gin und Wildsalami aus Mecklenburger Wäldern. Geschenke für die Gastgeber.

Die Fahrt nach Berg-Karabach ist nur eine von mehreren Reisen, die Politiker der AfD in den vergangenen Jahren in Gebiete der ehemaligen Sowjetunion geführt haben. Seit die Partei vor drei Jahren in die ersten deutschen Parlamente einzog, sind mindestens elf AfD-Landtagsabgeordnete aus Hamburg, Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen als Wahlbeobachter in die Westukraine, den Donbass, in die besetzten Gebiete um Donezk und Luhansk und nach Berg-Karabach aufgebrochen.

Schon länger ist bekannt, dass der russische Präsident Wladimir Putin ultrarechte Strömungen in Westeuropa unterstützt, um die Europäische Union zu destabilisieren. Moskau fördere gezielt "Parteien aus dem rechten Lager, die für populistische Ziele werben und für gute Beziehungen zu Russland einstehen", heißt es in einer Expertise deutscher Geheimdienste für das Kanzleramt. Bisher unbekannt war jedoch, welche Rolle diese Gruppierungen für die russische Außenpolitik in Osteuropa spielen. Abgeordnete wie Arppe, Komning und Rudy helfen dabei, Wahlen in völkerrechtswidrig besetzten Regionen den Anschein legitimer Abstimmungen zu verschaffen.

Im Thüringer Landtag sitzt Thomas Rudy wenige Tage vor der Sommerpause in einem Konferenzraum seiner Fraktion und schwärmt von der Reise nach Berg-Karabach. Sie seien in Minibussen von Wahllokal zu Wahllokal gefahren worden, erzählt er, als offizielle deutsche Delegation in einer Gruppe von hundert internationalen Wahlbeobachtern. Die Behörden hätten den drei Besuchern sogar eigene Dolmetscherinnen zur Seite gestellt.

Die Abgeordneten der AfD konnten in Berg-Karabach keine Unregelmäßigkeiten feststellen: alles in Ordnung. Wenige Monate zuvor bei den Wahlen in der Region Donezk waren die AfD-Politiker zu einem ähnlichen Schluss gekommen: vorbildlich. Und in Luhansk? Keine Beanstandungen. Einzig bei den Kommunalwahlen 2015 in der Ukraine, im international anerkannten Westen des Landes, monierten sie Mängel.

"Durch ihren Besuch werden die Mandatsträger der AfD zu Marionetten der russischen Regierung", sagt der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP). "Seit einigen Jahren beobachten wir, dass autoritäre Staaten die westlichen Bemühungen zur Stabilisierung demokratischer Systeme stören, indem sie selbst Pseudo-Wahlbeobachter zum Einsatz bringen."

Internationale Wahlbeobachtungen im europäischen Raum werden üblicherweise von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) durchgeführt, einem Zusammenschluss von 57 Staaten, unter ihnen auch Russland. Die Organisation übernimmt jedoch nur Wahlbeobachtungen in international anerkannten Staaten. In Regionen wie Berg-Karabach reisen die Vertreter der OSZE daher nicht.

Mütterchen Russland Mütterchen Russland Am vergangenen Wochenende traf sich die AfD in Magdeburg zu einem Russland- Kongress. Viele Mitglieder und Wähler der Partei sympathisieren mit Russland und Wladimir Putin. Der nationalistische, rechtskonservative Kurs des Kreml ist unter ihnen beliebt. Die Nato hingegen gilt als Werkzeug der USA. Die Parteispitze bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu Russland: Zuletzt im Februar reiste die Parteichefin Frauke Petry zu Gesprächen mit Abgeordneten der Duma.

"Mir geht es ganz einfach um ein gutes Verhältnis zu Russland", sagt Thomas Rudy im Landtag von Erfurt. "Da helfe ich, wo ich kann." Er habe sich schon immer für Osteuropa interessiert, erzählt er, seine erste Frau sei Ukrainerin gewesen, gemeinsam seien sie oft in deren Heimat gereist. Auf einem AfD-Parteitag Anfang 2014 habe ihm ein Parteikollege deshalb geraten, sich doch einmal an einen echten Russland-Kenner zu wenden: an Manuel Ochsenreiter. Er ist unter Deutschlands extremen Rechten eine Szenegröße und gilt als einer der Hauptakteure der sogenannten Neuen Rechten in Europa. Knapp sieben Jahre lang war er Chefredakteur der Deutschen Militärzeitschrift, eines Magazins, das unter seiner Führung "unkritisch und teilweise mit geschichtsrevisionistischer Tendenz" über den Zweiten Weltkrieg berichtete, wie die Bundesregierung 2006 auf eine Anfrage im Parlament feststellte.