In einem Abbruchhaus in Bayern fand ich einen sehr gut erhaltenen alten Teppichklopfer aus Rattan und nahm ihn mit. Plötzlich hörte ich wieder dieses dumpfe Duff-duff-duff, das früher aus den Hinterhöfen schallte. Teppiche und Decken wurden über Metallstangen gehängt und von den Frauen mit sehr sportlichen Hieben ausgeklopft. Ihre Kinder mussten die Teppiche ein wenig abhalten, um den Staub besser entweichen zu lassen, und ab und an bekamen sie selbst den Teppichklopfer ab.

Doris Dörrie 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin. Ihre Kolumne erscheint im Wechsel mit "Das gehört nicht ins Feuilleton".

Manchmal sieht man diese Teppichstangen noch zwischen Häuserzeilen im Grünen. Unnütz stehen sie herum, schon immer waren sie zu hoch, um als Reck zu dienen. Weil niemand mehr Teppiche ausklopft, gibt es natürlich auch keine Teppichklopfer mehr. Ich hatte schon ewig keinen mehr gesehen. Aber der Grund, warum ich ihn mitnahm, war kein nostalgischer: Er erinnerte mich an Srivatsa, den unendlichen Knoten im Buddhismus. In buddhistischen Tempeln überall in Asien war er mir begegnet – als Symbol für Unendlichkeit, für die Verbundenheit aller Dinge und damit auch für das Gesetz von Ursache und Wirkung.

Mein Teppichklopfer verbindet mich also mit den Teppichklopferinnen im Hinterhof von Hannover, wo ich aufgewachsen bin, und mit den Nonnen in Klöstern, die ich in Japan, Bhutan, Thailand und Vietnam besucht habe. Er zieht eine Verbindung zwischen meinen begrenzten Fähigkeiten als Hausfrau und deutlich besser entwickelten Fähigkeiten als Flaneuse, was früher eine ausschließlich männliche Tätigkeit war. Der Flaneur klopft keine Teppiche aus. Er schweift umher und lässt sich inspirieren. Ha! Das wollte ich sein! Ursache und Wirkung: Ich wollte nie, nie Teppiche aus der Wohnung schleifen und ausklopfen und dann wieder reintragen; ich wollte überhaupt keine Teppiche haben, sondern nur auf einem fliegen. Inzwischen habe ich gelernt, dass auch ein fliegender Teppich ab und zu ausgeklopft werden will. Mein Teppichklopfer hängt bei mir an der Wand, damit er mich wieder und wieder lehrt, dass alles zusammenhängt.