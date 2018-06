No-Name wird Superstar, so funktionieren heute die modernen Märchen: Als Tochter eines US-Bürgers libanesischer Herkunft und einer Südamerikanerin war sie zwar kein Aschenputtel, aber auch keine geborene Prinzessin. Dann aber entwickelt sie sich zu einer der schönsten Show-Königinnen auf den Bühnen der Welt – mit Talent, Temperament und Zielstrebigkeit. Schon als Teenager schreibt sie Songs und schwört: Sollte sie eines Tages damit Geld verdienen, will sie Gutes tun.



Nur ein paar Jahre später kann sie das Vorhaben einlösen, sogar ein Nobelpreisträger outet sich als Fan: Keine andere, sagt er, "kann so singen und tanzen wie sie". Auch in ihrer Heimatstadt liegt man ihr quasi zu Füßen, baut ein meterhohes Denkmal. Und sie bereist die Welt, nur längere Pausen gönnt sie sich inzwischen. Für ein neues Album. Für Charity-Aktionen. Für ihre zwei Babys.



Mit dem zehn Jahre jüngeren Ehemann würde sie gern eine Großfamilie gründen, erzählt sie in einem Song. Sie liebt Geselligkeit seit ihrer Kindheit, wuchs als Einzelkind auf, hatte aber immer Spielgefährten – sieben Halbgeschwister wohnten in der Nähe.



Aber sie weiß auch um die Schattenseiten des Kinderreichtums, kämpft gegen Elend, Hunger, Not. In ihrem Herkunftsland kommt sie manchmal wie ein irdischer Engel daher und ist doch Realistin, wenn sie sagt: "Nur Bildung kann die Ketten der Armut sprengen." Denn auch davon kann die Highschool-Absolventin manches Lied singen: Märchen hin oder her, bis in die großen Fußballstadien schaffen es nur ganz wenige. Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 33:

Der Komponist Franz Schubert (1797 bis 1828) war "für nichts als für die Kunst" auf die Welt gekommen. Das Genre, in dem er zuerst Erfolg hatte, war das Lied, das Musiktheater verweigerte sich ihm. Mit 26 Jahren brach die Syphilis bei ihm aus, den Typhus überlebte er nicht. Der "Leiermann" in der "Winterreise" könnte ein Selbstbild sein