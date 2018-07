Erheben wir den Blick über das Getöse von Kim Jong Un und Donald Trump. Wenn dieser tatsächlich "fire and fury" entfesseln wollte, hätte er Züge gemacht, die den Krieg ankündigen. Zwar seien Amerikas Waffen "geladen und gesichert", aber das Schlüsselwort ist "gesichert". Kriegsvorbereitungen sehen anders aus. Da würde Amerika seine 200.000 Zivilisten aus Südkorea evakuieren und seine Truppen (24.000) in Alarmbereitschaft versetzen. Eine Flugzeugträger-Gruppe würde ins Japanische Meer vorstoßen. Laut Oplan-5207 würden massenweise Soldaten und Jets in die Kampfzone verlegt werden.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT.

Es herrscht Psychokrieg, wo Trump den bösen, seine Generäle den guten Bullen geben. Pentagon-Chef Mattis betont den "friedlichen Druck". Außenminister Tillerson rät seinem Volk, "ruhig zu schlafen" und sich nicht um die "jüngsten Sprüche zu kümmern". Seoul warnt Washington vor einseitigen Militäraktionen. Und Kim nimmt seine Angriffsdrohung gegen den US-Vorposten Guam zurück.

Kein Krieg, aber die Bombe sowie die (rückständigen) Interkontinentalraketen bleiben. Nur ein einziges Land, Libyen, hat je sein Atomwaffenprogramm unter militärischem Zwang aufgegeben. Das war Ende 2003, kurz nach dem Bush-Sieg gegen den Irak. Da hatte Amerikas Drohpotenzial seine maximale Glaubwürdigkeit erreicht: erst Saddam, dann Gaddafi, den seine Nachbarn sowieso zur Dschehenna (Hölle) wünschten. Kim Jong Un aber spielt in einer anderen Liga. Er ist weder verrückt noch blöd, und er weiß viererlei.

Theoretische Reichweiten nordkoreanischer Raketensysteme, geschätzt und hochgerechnet © ZEIT ONLINE

Erstens, dass Japan und Südkorea als Nutznießer des US-Schutzschirms den Krieg hier und heute mehr fürchten als Pjöngjangs Atomarsenal von morgen. Zweitens, dass China ihm eine Lebensversicherung ausgestellt hat. Peking würde einen Generalangriff auf Nordkorea nicht aussitzen, sondern intervenieren wie 1950, als US-Truppen seine Grenze am Yalu erreicht hatten. Drittens: Auch wenn China sich zu den schärfsten Wirtschaftssanktionen durchgerungen hat, wird es diese selber unterlaufen, wenn das Regime zu wackeln beginnt. Denn Pekings Albtraum ist ein Korea, das unter der Ägide des Südens und der USA vereinigt und so zum asiatischen Machtfaktor heranwachsen würde. Schließlich weiß Kim, dass noch keine Großmacht je einen Atomwaffenstaat angegriffen hat.

Deshalb könnten in Wahrheit alle "ruhig schlafen". Es mag Warnschüsse geben, auch Kabukitheater am Abgrund, aber keinen eskalationsträchtigen Krieg. Wie dann mit Kim fertigwerden? Mit den alten Instrumenten des Kalten Krieges: Abschreckung, Eindämmung und Verteidigung. Die USA werden ihre Militärpräsenz verstärken, um zu signalisieren: Bedenke das existenzielle Risiko; wer unsere Freunde attackiert, muss auch uns angreifen. Amerika wird im Dienste des Containment Bündnisverpflichtungen erneuern, auch um eine japanische Bombe zu verhindern. Und es wird Verteidigungswaffen stationieren: Abwehrsysteme, die Kims Raketen im All oder beim Wiedereintritt in die Atmosphäre abfangen.

Alles zusammen summiert sich zum Status quo, wiewohl auch zur Hinnahme der Bombe, die Pjöngjang keineswegs aufgeben wird, verschafft sie doch Prestige, Aufmerksamkeit, Abschreckung und ein hübsches Erpressungspotenzial. Das ist kein erhebender Ausblick. Aber immer noch besser als ein "kleiner" Krieg, der unweigerlich zum großen eskalieren würde.