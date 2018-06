Als die Gründungsversammlung um 17 Uhr beginnen soll, bricht unter mir der Lattenrost zusammen. Ich sitze auf dem Bett meiner Kindheit, das der erwachsenen Gegenwart nicht länger standhalten will. Mein Handy fällt mir aus der Hand. Zum Glück ist die Chat-Verbindung noch nicht hergestellt.

Sekunden später erscheint Moni auf dem Bildschirm, dann Izzy, Aicha, Khaled. Es ist Sonntag, der 16. März 2017. Heute gründen wir den Verein "Demo – Bewegung für Demokratie". Die Satzung hat eine Freundin geschrieben, die gerade fürs zweite juristische Staatsexamen lernt. Sie hat herausgefunden, dass wir die Gründungsversammlung virtuell abhalten können. Das passt irgendwie zu uns – zwar wollten wir mit Demo raus aus dem Netz und den Menschen in die Augen schauen, aber uns selbst sehen wir meist nur durch verschmierte Computerlinsen.

Wir schreiben, telefonieren, skypen und organisieren uns über Projektmanagement-Tools wie Basecamp und Slack. Das macht uns unabhängig und flexibel, einerseits. Andererseits werden die Dinge auch schnell unübersichtlich: Wo liegt noch mal der Finanzplan? Auf dem Google-Drive? Gab es nicht schon mal irgendwo eine Pressemappe?

Moni und Khaled haben eine Website gebaut, und auf Facebook gibt es eine "Demo diskutiert"-Gruppe mit mehr als 500 Mitgliedern. Sie diskutieren über einen "Aufstand der Anständigen", teilen Zitate aus Moby Dick oder einer Doku über Hannah Arendt, als Inspiration.

Eines Tages will auch Grey Wolf in die Gruppe aufgenommen werden. Er ist durch meinen Auftritt bei Maybrit Illner auf Demo aufmerksam geworden. Sein Profilfoto zeigt das Gesicht eines Wolfs in Nahaufnahme. "Linksdiktatur durch fanatischen Idealismus?", fragt er auf seiner Pinnwand. Aber man liest seinen vielen Kommentaren an, dass er an einem Austausch interessiert ist. Ich lasse ihn rein.

Wenige Tage später bezeichnet er mich in einem Post als "Schneeflocke". In den USA verwenden Rechtskonservative das Wort, um junge Menschen, vor allem junge Frauen, als in ihrer politischen Korrektheit festgefroren zu beschreiben. Ich bitte ihn, auf solche Kampfbegriffe zu verzichten. Linda, Demo-Mitstreiterin aus Stuttgart, pflichtet mir bei. Grey Wolf tritt daraufhin aus unserer Gruppe aus. Doch Linda hat ihm imponiert. Wie sie sich für ein faires Miteinander einsetzt. Sie ist 23, studiert Elektrotechnik, ist blond, blauäugig, schwäbelt leicht und kommt genauso wenig aus einem Akademikerhaushalt wie der Wolf. Als sie dessen Schneeflocken-Post sah, hat auch sie erst mal mit den Augen gerollt, erzählt sie mir später: "Aber dann ging mir dieser Satz aus unserem Manizept nicht mehr aus dem Kopf: 'Demo ist für alle da.' Und mit diesem 'alle' sind wohl auch AfD-wählende Wölfe gemeint."

Als der Graue Wolf ihr eine private Nachricht schreibt, um sich zu erklären, antwortet sie ihm. Schließlich ist sie auch bei Demo, weil sie begreifen will, wie die AfD in Baden-Württemberg 15 Prozent holen konnte. Eine gute Woche chatten die beiden fast jeden Tag. Sie, die 23-jährige Studentin aus dem schwarz-grünen Stuttgart, er, der Wolf, ein 47-jähriger Stahlbauschlosser, früher Genosse, heute AfD-Wähler.

Am Ende schreibt der Wolf zu Lindas Überraschung, dass auch für ihn die Alternative keine Alternative mehr ist. Auf seinem Blog berichtet er, die "fruchtbare Diskussion" habe ihm die Erkenntnis gebracht, "dass ich, ein 47-jähriger Schlosser, und diese junge Akademiker-Person in vielen Dingen auf einer Linie sind". Es sei, stellt er fest, ein Teufelskreis von Angriff und Gegenschlag "von rechts nach links und umgekehrt" entstanden, den es zu durchbrechen gelte. Das wichtigste Werkzeug dabei sei Verständigung: "Das kann man über Kommentare tun oder, wie die Jugend-FB-Gruppe vorhat, in direktem Kontakt." Mit der "Jugend-FB-Gruppe" sind wir gemeint, Demo.

Wir haben in den vergangenen Wochen Regionalgruppen gegründet und Vertreter wie Linda bestimmt. Menschen, die Stammtische veranstalten und Treffen anberaumen. Seitdem bewegt sich die Bewegung in verschiedenen Geschwindigkeiten: Jena, Dresden, Regensburg und München sprinten. Hamburg, Stuttgart, Berlin joggen gemütlich. Hannover und Aachen spazieren. Der Rest des Landes hat schon vor dem Startblock aufgegeben.

Zusammengehalten wird dieses lose Konstrukt von den Menschen auf meinem Bildschirm: Izzy, 18 Jahre, lange blonde Haare, Nerd-Brille, Refugees-Welcome-Pullover, die in ihrer Studenten-WG in Groningen sitzt, Moni, die mit einer Freundin am Bodensee unterwegs ist, Aicha, 31, Journalistin, in Hamburg auf dem Sofa. Jugendbewegung 2.0.

Die Satzung wird verlesen. Keiner hat etwas zu beanstanden. Ich werde zur Vorsitzenden, Moni zur Stellvertreterin, und wir bestimmen eine Schatzmeisterin. Alle wollen schnell zu ihrem Sonntag zurück. Zur besten Freundin ins Café, zur neuen Staffel Girls und ich zu meinen Eltern, an den Abendbrottisch.

Meine Mutter fragt, wie die Vereinsgründung lief: "Und wann geht’s jetzt endlich los mit euren Aktionen?" Ich will sie anmeckern: Siehst du nicht, dass es schon lange losgegangen ist? Aber sie hat natürlich recht. Wann sind wir endlich so weit, den Blick von innen nach außen zu wenden?

Das Problem ist: Solange wir kein eingetragener Verein sind, kriegen wir keine Stiftungsgelder. Kein Vereinskonto. Keine Spendenquittungen. Acht Notare telefoniere ich ab, bevor mir der neunte einen Termin gibt – in vier Wochen.

Wir geraten langsam unter Zeitdruck. Wollen uns aber trotzdem Zeit für Diskussionen nehmen. Darunter leidet vor allem die Regionalgruppe in Stuttgart, in der ein Mitstreiter bei jedem Stammtisch aufs Neue versucht, die anderen davon zu überzeugen, eine Primark-Filiale zu stürmen. Aus antikapitalistischen Gründen.

In sechs Monaten ist Bundestagswahl, und die Anträge auf Stiftungsgelder, um die unsere Schatzmeisterin sich kümmert, haben 54 Seiten. Darin stehen Fragen nach der Messbarkeit unseres Erfolgs. Silke entwirft einen Demo-Workshop für Berufsschulen, obwohl uns noch keine Schule verbindlich zugesagt hat. Aicha sucht eine Druckerei, die uns Pullover und T-Shirts bedruckt, um unsere Vereinskasse aufzufüllen. Aber für einen Shop brauchen wir endlich ein Vereinskonto. Die deutsche Bürokratie hat kein Herz für drängelnde Demokraten.

Drei Monate später, am 16. Juni 2017, wird das Amtsgericht Berlin Charlottenburg den Verein ins Register eintragen. Endlich können wir uns bewegen.

