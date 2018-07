Die schöne neue Fußballwelt ist eine gerechte Welt, nach dem Stand der Dinge jedenfalls – gerechter als vorher. Diese neue Fußballwelt wird in einem Broadcasting Center am Kölner Rheinufer geschaffen, in einem fensterlosen Raum im Untergeschoss. Notstromaggregate sichern dort die Energieversorgung des Videoschiedsrichters – zumindest die seiner Monitore, Touchscreens und Knöpfe zur Herstellung des Funkkontakts mit dem Unparteiischen im richtigen Stadion.

In der schönen Fußballwelt von heute lebt es sich so: Sinkt in irgendeinem Strafraum der Republik zum Beispiel der Münchner Thomas Müller ins Gras, funkt unserem Unparteiischen der allgegenwärtige Assistent aus dem Kölner Keller ins Ohr, ob der Nationalspieler womöglich elfmeterreif gefoult worden ist. Sogenannte klare Fehlentscheidungen sollen auf diese Weise ausgeschlossen werden. Dazu sitzt der Videoassistent neben zwei Operatoren eines Softwareanbieters, die ihm auf Wunsch jede Spielszene aus bis zu 21 Kameraperspektiven auf den Bildschirm werfen. Er kann dann jeden Angriff zurückspulen, jeden Tritt auf die Knochen heranzoomen, das kalibrierte Bildschirmspielfeld mithilfe virtueller Linien auf Abseitspositionen untersuchen.

Schön ist diese neue Welt, weil das Publikum keine Wahrnehmungsfehler des Schiedsrichters im Stadion mehr tolerieren wollte, die Schiedsrichter selber unter dem anschwellenden Gezeter der Kommentatoren den Druck nicht mehr aushielten und für Hilfe jetzt dankbar sind. Die nicht immer zu Recht als altmodisch gescholtene Fifa hat sich der aufgeregten Öffentlichkeit gebeugt und nach der Torlinientechnik nun die nächste Innovation genehmigt, zunächst auf Probe für diese Bundesligasaison. Eine kleine Revolution.

Mit der Linientechnik wurde überwiegend ermittelt, ob ein im Netz liegender Ball auf dem Weg dorthin den Kreidestrich zwischen den Pfosten passiert hat. Strittige Situationen, in denen fürs bloße Auge unsichtbar gewesen wäre, ob ein Treffer vorlag, kamen selten vor.

Jetzt aber geht es um die ewigen Rätsel des Spiels. Rote Karte? Elfmeter? Verwechslung von Spielern beim Foul und anschließendem Platzverweis? Auf diesen Streitfeldern werden menschliche Irrtümer korrigiert, wird falschen Konsequenzen vorgebeugt. An den Moment, in dem ein Referee im Stadion ein Rechteck in die Luft malt, wird man sich bald gewöhnt haben. So zeigt er an, dass er auf einen Tipp aus Köln hin seinen Entscheid eilig wieder kassiert, so, als sei nichts gewesen. Der Videobeweis wird bald zum Fußball gehören wie das Smartphone zum Leben. Es gibt kein Zurück.

Gerade mal 1,8 Millionen Euro pro Saison kostet die Liga die Technik, das ist heutzutage kaum ein Jahresgehalt eines Durchschnittskickers. Dass man nach Schlusspfiff nichts mehr zu diskutieren habe, wird von Traditionalisten beklagt, das Spiel werde entemotionalisiert. Aber hat der Probelauf im Confederations Cup nicht gezeigt, dass es auch am Videoreferee immer noch was zu meckern gibt? Fußball bleibt Streitthema, auch das beweist die Video-Überwachung.

Das Spiel werde gerechter – dieses Argument schlug bisher jede Kritik.

Aber es wird trotzdem nie gerecht genug.

Das ist der Punkt. Und deshalb sieht die Fußballwelt von übermorgen mit einiger Sicherheit so aus: Fällt der Bayern-Stürmer Müller junior ins Gras, ertönt im Stadion ein Warnsignal wie bei einem überführten Ladendieb im Kaufhaus. Ein Enkel Schweinsteigers legt sich infolgedessen den Ball zum Elfmeter zurecht. Die Technik hat das Foul erkannt, kein Mann an der Pfeife muss darüber mehr informiert werden. Stehen Joshua Kimmichs Nachfahren strafwürdig im Abseits, muss kein Mensch mehr eine Fahne heben. Das Spiel unterbricht sich von allein.