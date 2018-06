I. Bilder ohne Signatur

Gute Namen sind gutes Geld wert. Nur sind viele alte Bilder namenlos geblieben, weil es jahrhundertelang nicht üblich war, Gemälde zu signieren. Als wichtig galten das Thema des Bildes und der Ort, für den es gemalt wurde – meist Kirchen oder Paläste. So war es Ende des 17. Jahrhunderts eine Ausnahme, dass dem Maler Niccolò Melanconici in der Basilika Santa Maria Maggiore in Bergamo gestattet wurde, auf einem Gemälde sichtbar seine Signatur anzubringen – als Ausgleich für das bescheidene Honorar. Es ist deshalb kein Zufall, wenn sich in Auktionskatalogen mit Altmeistergemälden immer wieder vage Herkunftsangaben finden wie "deutsch?", "wohl italienisch" oder "wahrscheinlich Flandern".

II. Urteil der Wissenschaft

Die Kunstwissenschaft erforscht, wer Urheber eines anonymen Gemäldes sein könnte. Die klassischen Zuschreibungen basieren meist auf einer stilkritischen Analyse und dem Vergleich mit Werken seiner Zeit, deren Urheber bekannt sind, das Urteil von Fachleuten entscheidet. Neuerdings kommen technisch-naturwissenschaftliche Verfahren wie Infrarotfotografie hinzu, Ultraviolett- und Röntgenaufnahmen lassen Details erkennen, Pigmentanalysen erlauben Rückschlüsse auf das Alter. Das Rembrandt Research Project und das Bosch Research and Conservation Project haben diese Techniken eingesetzt, was zu Zu- wie Abschreibungen führte. Etwa bei dem berühmten Mann mit dem Goldhelm, der nun kein "Rembrandt" mehr ist.

III. Der feine Unterschied

Lange war es in Auktionskatalogen üblich, Zweifel durch die Schreibweise des Künstlernamens auszudrücken. Bei "Peter Paul Rubens" war man von der Authentizität überzeugt, "P. P. Rubens" deutete bereits Unsicherheit an. Und nur "Rubens" signalisierte erhebliche Zweifel. Bei "Rubens Werkstatt" war das Bild unter seiner Aufsicht entstanden. "Rubens Schule" deutet eine stilistische Nähe in der Zeit des Künstlers an. "Rubens Umkreis" erweitert diesen Kreis auf Künstler seiner Zeit, ein "Rubens Nachfolger" imitierte dessen Malweise später. Und "Rubens Nachahmer" lässt zwar stilistische Ähnlichkeiten erkennen, sich jedoch weder Zeit noch Ort zuordnen.

IV. Cui bono?

Die Kunstgeschichte ist auch eine Geschichte der Zu- und Abschreibungen. Max Liebermann, zum Nutzen der Kunsthistoriker befragt, meinte deshalb: "Die sind keineswegs überflüssig. Wer sollte sonst nach unserem Tode unsere schlechten Bilder als unecht erklären?"