Die Söldner übernehmen

Nach dem Kalten Krieg brauchen die USA weniger Soldaten. Das ändert sich am 11. September 2001. Der Terroranschlag trifft das Militär unvorbereitet, private Söldnerfirmen bieten Verstärkung an. Bei den US-Einsätzen in Afghanistan und im Irak kommt laut Militärexperten rund die Hälfte der Einsatzkräfte von Privatfirmen. Blackwater etwa bewacht Beamte und Diplomaten, mit Aufträgen vom Staat verdient das Unternehmen von 2001 bis 2009 mehr als eine Milliarde Dollar. Nach dem Massaker durch Blackwater-Söldner in Bagdad 2007 bricht der Umsatz ein. Unternehmenschef Erik Prince ändert den Namen der Firma in Xe, 2010 verkauft er sie für 200 Millionen Dollar an Investoren, die sie fortan Academi nennen. Kritiker warnen, dass private Einsatzkräfte vor allem ein Interesse hätten: den Krieg am Laufen zu halten, weil sie im Frieden weniger verdienen.

Die Branche hofft auf Trump

In jüngerer Vergangenheit hat etwa Nigeria Spezialeinheiten samt Kampfhubschraubern eingekauft, um Terroristen zu bekämpfen. Nun hofft die Branche auf Aufträge von der US-Regierung. Neben Erik Prince bietet auch der New Yorker Investor Stephen Feinberg dem Weißen Haus eine Privatarmee an. Er hatte deshalb bereits eine Audienz bei Präsident Trump.