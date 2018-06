DIE ZEIT: Herr Lewinsky, wir haben Ihr neues Buch Der Wille des Volkes gelesen und sind erleichtert.

Charles Lewinsky: Ist das eine Frage?

ZEIT: Nein, unsere Gefühlslage. Nach der Lektüre wurde uns klar: Die Schweiz kann in einen Einparteienstaat umgewandelt werden, aber was die Leute beschäftigt, sind nicht die verlorenen Freiheiten, sondern ihre bösen Hüften oder die hohen Kaffeepreise in den Zürcher Bars. Alles nimmt seinen gewohnten Gang.

Lewinsky: Wir machen in der Schweiz selten Revolution. Die Dinge ändern sich schleichend, unauffällig – und sie bewahren ihre altbekannte Form. Niemand hätte Erfolg, wenn er sagen würde: Wir bauen die Schweiz um, wir installieren eine Diktatur oder einen Ständestaat. Man behält die direkte Demokratie und verändert das Land darin.

Flavia Kleiner: Das ist ja das Spannende an diesem Buch: Es zeigt, dass wir wachsam sein, wenn sich ein politisches System – wenn auch bloß in kleinen Schritten – weg von der liberalen Ordnung bewegt und anfängt, Rechte Einzelner zu beschneiden. Mir war mulmig zumute bei der Lektüre. So wie mich die jüngsten Entwicklungen in Polen, Ungarn, der Türkei oder in den USA beunruhigen.

ZEIT: Damit auch die Leser unserem Gespräch folgen können, die Der Wille zur Macht nicht gelesen haben: Das Buch ist ein Krimi und spielt in einer Schweiz, die von den Eidgenössischen Demokraten regiert wird. Die Partei stellt sechs von sieben Bundesräten, sie hat einen Überwachungsstaat installiert und einen Führerkult aufgezogen. Eines Tages stirbt ein pensionierter Journalist, Felix Derendinger, und ein ehemaliger Konkurrent von ihm, Kurt Weilemann, versucht den Todesfall aufzuklären.

Kleiner: Kurt Weilemann wird als grummliger alter Mann beschrieben, dessen Stänkereien etwas nerven. "Nun komm schon, reiß dich mal am Riemen!", möchte man ihm zurufen. Aber die Umstände, in denen er lebt, entpuppen sich zunehmend als empörend. Man ertappt sich dabei, zu denken, dass diese im Jahr 2030, 2040 real sein könnten.

Charles Lewinsky 70, schrieb Serien für SRG, ZDF und ARD, Drehbücher zu mehreren Filmen und über ein Dutzend Bücher. Sein bekanntestes ist der Roman "Melnitz", sein neuestes der Krimi "Der Wille des Volkes". Beide erschienen bei Nagel & Kimche. Lewinsky lebt in Zürich und im französischen Vereux

Lewinsky: Es ist keine Prophezeiung. Eine Dystopie ist für mich ein Abbild der Gegenwart – in übertriebener Form. Man versucht, dadurch Dinge deutlich zu machen. Ich behaupte aber nicht, dass die Schweiz einmal so sein wird. Das ist nicht der Zweck des Buches.

ZEIT: Sondern?

Lewinsky: Flavia und ich sind beide auf unsere Art altmodisch.

Kleiner: Wie bitte?

Lewinsky: Ich meine noch immer, dass man Leute mit Büchern zum Denken anregen könne. Flavia meint, man könne mit den demokratischen Mitteln etwas erreichen.

Kleiner: Warum ist das altmodisch?

Lewinsky: Wer daran glaubt, dass im Zeitalter von Internet und Fake-News das jahrhundertealte Medium Buch etwas bewirken kann, ist doch altmodisch. Oder wer davon ausgeht, dass man in der Schweiz ohne einen Milliardär und eine trainierte PR-Agentur im Rücken eine Abstimmung gewinnen kann, der hat doch eine altmodische Haltung. Meistens geht es ja nicht auf. Umso schöner, wenn es einmal klappt.

Kleiner: Du magst es altmodisch nennen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir nicht vor der Finanzkraft der SVP kapitulieren und die Institutionen verteidigen, die von ihr zusehends unter Beschuss geraten. Es geht darum, die Demokratie up to date zu halten, und nicht um ein altmodisches Ideal, das wir in die Zukunft projizieren.

Lewinsky: Die SVP hatte eine so schöne Kampagne, sie hatte so viel Geld reingesteckt und immer gesagt: "Wir vertreten das Volk!" Und da kommt auf einmal das Volk und sagt: "Nein." Das muss ein grauenhafter Schock gewesen sein.

ZEIT: Sie sprechen von der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative der SVP im Februar 2016. Weil sich keine Partei getraute, lancierte die Operation Libero mit Verbündeten aus der Zivilgesellschaft und den Gewerkschaften eine Gegenkampagne.

Lewinsky: Sie haben die Abstimmung auf altmodische Weise gewonnen.

Flavia Kleiner 26, ist Co-Präsidentin der liberalen Bewegung Operation Libero. Im Februar 2016 bodigte sie mit ihren Verbündeten die Durchsetzungsinitiative der SVP. Kleiner lebt in Zürich

Kleiner: Wir haben von einem Umstand profitiert, den du in deinem Buch schön zeigst: Viele Journalisten haben keine Zeit mehr, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das machten wir uns zunutze und setzten auf eine Social-Media-Kampagne. Wir versuchten Löcher in der Argumentation der SVP zu finden – und dort argumentativ reinzuschlüpfen, wo es ihnen weh tut. Wir konnten der Stimmbevölkerung zeigen, dass die Initiative unsere Verfassung in ihren Grundfesten angreift. Die Verfassung, ein wahrlich schweizerischer Wert.

ZEIT: Auch in Der Wille des Volkes geht es um eine Volksinitiative. Die Wiedereinführung der Todesstrafe, oder wie es heißt: der Vollsühne.

Kleiner: Geiles Wort!

Lewinsky: Es ist ein historisches Wort. Der vorletzte Mensch, der in der Schweiz wegen Mordes hingerichtet wurde, sagte: "Ich bin bereit zur Vollsühne". Im Buch ist die Volksinitiative ein Beispiel dafür, dass man solche Begehren nur aus PR-Gründen lanciert – und nicht weil man wirklich etwas verändern oder verbessern will. Wie damals mit dem Minarettverbot. Das Verrückte ist, diese Initiativen sind verfassungsrechtlich gesehen korrekt.