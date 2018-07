Hanna Jacobs, 28, ist Vikarin im niedersächsischen Selsingen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Für viele Abiturienten beginnt in wenigen Wochen das sagenumwobene Studium. Plötzlich verbringt man seine Tage in Hörsälen und Bibliotheken und die Abende auf Wohnheimpartys und in WG-Küchen. Verglichen mit Jura oder Germanistik ist es eine überaus kleine Schar an Studierenden, die sich für Evangelische Theologie eingeschrieben hat. Das wollen Landeskirchen und EKD mit Kampagnen wie "Das volle Leben" ändern. Verschiedene Aktionen sollen Abiturienten davon überzeugen, dass Theologie studieren Spaß macht und Pfarrerin sein cool ist. Da bin ich selbstverständlich d’accord, aber ich bin skeptisch, wenn es darum geht, Werbung für einen Beruf zu machen, der zugleich Berufung ist. Es mag etwas aus der Mode gekommen sein, sich als "berufen" zu bezeichnen, aber unabhängig davon, ob da jetzt der Herr selbst, Karl Barth oder die christlichen Pfadfinder gerufen haben, wäre es doch nicht verkehrt, wenn Nachwuchspastoren sich nicht nur für diesen Beruf entscheiden, weil man "was mit Menschen" macht und mit Sicherheit eine Stelle bekommt.

Es verhält sich mit der Theologie ja nicht so wie mit neuen Studiengängen wie beispielsweise Verpackungstechnik, von denen man noch nicht unbedingt gehört hat, die aber bei genauerer Betrachtung gut zu den eigenen Fähigkeiten passen könnten. Kirchengemeinden gibt es schon um einiges länger als das Tetra Pak, und das Berufsprofil eines evangelischen Pastors dürfte der Zielgruppe – nämlich Abiturienten evangelischen Glaubens – auch in Grundzügen bekannt sein. Die sollen übrigens nicht nur zahlreich Theologie studieren, sondern sich möglichst auch dazu entschließen, in den Pfarrdienst zu gehen. Denn die Kirche hat erkannt, dass der Nachwuchs ihr deutlich früher ausgehen wird als das Geld. Vor allem in entlegenen Regionen. Studiert Theologie und werdet Pfarrer in der Oberpfalz oder auf 20 vorpommerschen Dörfern! – das steht nirgends.

Ich wünsche mir, dass Kirchen die Energie, die sie derzeit in die Nachwuchswerbung stecken, stattdessen der Frage widmen, wie kirchliches Leben mit deutlich weniger Pfarrerinnen und Pfarrern aussehen kann. Nach evangelischem Verständnis sind alle Gläubigen Priesterinnen und Priester, geweiht bei der Taufe. Deshalb muss gerade die evangelische Kirche Wege finden, das gemeinsame Glaubensleben so zu gestalten, dass all diese Priester mehr zum Zuge kommen und man sich nicht überwiegend auf das Handeln einer Ordinierten verlässt. Was als "Pfarrermangel" beklagt wird, ist eigentlich eine Chance, bestehende Strukturen zu überdenken. Ich bin mir sicher, dass eine offene und konstruktive Diskussion über unser Kirchenbild zu anderen Ergebnissen kommen kann als "Wir brauchen dringend mehr Hauptamtliche!". Allen, die trotzdem im Oktober anfangen, Theologie zu studieren, wünsche ich einen gesegneten Start.