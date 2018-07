DIE ZEIT: Sie haben für H&M eine 16-teilige Modekollektion entworfen, überall in der Stadt sieht man die Plakate. Zeitgleich erscheint Ihr musikalisches Debüt, die EP Tee Time. Ist das jetzt die Musik zur Kollektion oder die Kollektion zur Musik?

Ace Tee: Alles gleichzeitig! Ich bin einfach ein kreativer Mensch und will mich in alle Richtungen entfalten. Für mich war das eine unglaubliche Ehre, dass H&M mir das angeboten hat. Ich hatte ja letztes Jahr nur einen einzigen Song gedroppt.

ZEIT: Gedroppt heißt veröffentlicht, und Sie meinen Bist du down, das Video, das Sie zum viralen Star gemacht hat.

Ace Tee: Genau. So ein megagroßer Konzern, und ich bin doch noch ein artist in the making. Das war so: Hä? Das ist nicht normal! Spinn ich jetzt? Der zweite Gedanke war: Let’s do it!

ZEIT: Mode ist eine Leidenschaft von Ihnen. In Bist du down tragen Sie ein knappes Dutzend verschiedener Outfits.

Ace Tee: Ich will durch meine Kleidung zeigen, dass alles geht. Ich liebe es einfach, Dinge zu kombinieren, und wenn jemand A trägt, trage ich B, einfach nur, weil ich anders sein will.

ZEIT: In einem Ihrer neuen Songs rappt Ihr Mitmusiker Kwam.e "Du siehst immer nice aus / Scheißegal, was du anhast".

Ace Tee: Ja, darum geht’s. Z eig dich, scheine! Du kannst auch mit ’ner Jogginghose im Club tanzen, oder mit ’ner breiten Zahnlücke rumlaufen. Das ist die Message.

ZEIT: Anders als viele weibliche Hip-Hop-Stars produzieren Sie Ihre Musik weitgehend selbst.

Ace Tee: Meine Inspiration kam vor allem von den Neptunes, dem Produzententeam von Pharrell Williams und Chad Hugo. Die waren einer der Hauptgründe, warum ich Musik machen wollte.

ZEIT: Ende der Neunziger kam ja fast jede interessante Hip-Hop- oder R ’n’ B-Platte aus dem Neptunes-Studio.

Ace Tee: Ich wollte hinter das Geheimnis dieser Sounds kommen. Was ist das, was so klatscht und so schlägt? Da hab ich mich dann reingebeamt.

ZEIT: Und dann haben Sie auch noch dazu gereimt und gerappt.

Ace Tee: Das war einfach in mir drin, das hat nur drauf gewartet, auszubrechen. Ein Freund hat mir gesagt: Mach einfach. Lass es raus. Du musst freestylen. Am Anfang hab ich nur Müll gerappt. Aber eigentlich bin ich zur Musik über das Tanzen gekommen, ich habe gekrumpt.

ZEIT: Gekrumpt? Klingt wie krampfen.

Ace Tee: Krumpen ist ein Tanzstil, ein bisschen wie Thaiboxen. Das ist gut, um Energie rauszulassen, diese Wut, die in jedem steckt. Da habe ich viele Leute kennengelernt, irgendwann waren wir ’ne große Clique.

ZEIT: Auf Bist du down rappen Sie "Schluss mit dem Selbsthass!". Was ist das für ein Selbsthass?

Ace Tee: Ich habe damals viele meiner Musikprojekte gelöscht, weil ich dachte: Das ist scheiße, lass es einfach. Ich hab mir dann eine Auszeit gegönnt, mich komplett isoliert und einfach nur Musik gemacht.