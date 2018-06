Es begann als Interview über seinen Freund und Mentor Arno Rink und wurde schnell viel mehr: Ein Gespräch in Neo Rauchs Wohnhaus am Leipziger Stadtrand über ihn selbst und darüber, wie der prominente deutsche Maler die Welt in aufgerauten Zeiten sieht.

Der Leipziger Maler Arno Rink, 1940 in Thüringen geboren, starb am 5. September in Leipzig an den Folgen einer Krebserkrankung. Für Neo Rauch war er eine Vaterfigur: 1981, mit 21, begann Rauch sein Malerei-Studium beim damals schon berühmten Arno Rink an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Rink wurde der erste Förderer Rauchs. Rauch wurde Rinks Nachfolger als Professor.