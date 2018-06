Die Pressedame sagt, nächstes Jahr werde man den Dadaismus angemessen würdigen, schließlich sei Wilko Schwitters mit dem gleichnamigen Dichter verwandt. Herr Schwitters ist der Chef des Einrichtungshauses Bornhold, silbergraues Haar, blaues Sakko, rosa Chino, so begrüßt er einen zur Soiree in seinem Geschäft an der Alster.

Wenn man ihn dann umhereilen sieht zwischen Sofalandschaften, die mehr kosten als ein Gebrauchtwagen, und Beistelltischchen mit Bespannung aus Krokolederimitat, dann fragt man sich, wie das gehen soll: einen Sprachzertrümmerer und Kritiker der bürgerlichen Lebensform (Kurt Schwitters) zusammenspannen mit einem Ausstatter und möbelästhetischen Bestätiger ebenjener Bourgeoisie (Wilko Schwitters)?

Wird man die Markensessel auseinandersägen und schräg wieder zusammensetzen? Die Boxspringbetten ausweiden und mit Designerlampen füllen?

Die Veranstaltung ist dem Thema Kaschmir gewidmet, deshalb eine Modenschau mit der neuesten Kollektion von Barbara Lohmann. Feine, vom Stil her eher konservative Jacken, Hosen und Pullis, die den Models das Aussehen vor der Zeit gealterter Sylt-Expertinnen geben.

Im Laufe des Abends stellt sich erst Gemütlichkeit ein, dann Laisser-faire. Die Gäste nämlich werden mit Häppchenkreationen von Tim Mälzer verkostet – man sitzt auf Samtstühlchen und kleckert mit Avocado und Lachs. Unterdessen treten sich die Crackerreste im Qualitätsteppich fest.

So einen kecken Umgang mit den Insignien des Wohlstands kriegen nur Dadaisten hin.

