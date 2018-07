Nüchtern betrachtet, ist es völlig wurscht, wo wir Schweizer Konsumenten einkaufen, ob bei Migros, Coop, Aldi oder Lidl. Zumindest, wenn es um Äpfel geht. Vor einem Monat hat in der Schweiz die Ernte begonnen. Der Bauer, dem die Früchte nicht verhagelt wurden, füllt dieser Tage seine Harassen, lässt sie von den Lastwagen der Großhändler abholen oder liefert sie selbst in die Abgabestelle. Er bekommt für sein Obst etwa einen Franken pro Kilogramm; in einem mäßigen Jahr wie heuer auch etwas mehr. Die Händler lagern, sortieren, verpacken die Früchte und verkaufen sie schließlich an die Großverteiler.

Der Gala, der Boskoop oder der Gravensteiner, den wir als Konsumenten in unserem Lieblings-Supermarkt ins Knistersäcklein packen und auf die Waage legen, er stammt also unter Umständen vom selben Baum – kostet aber je nach Laden unterschiedlich viel. Nur stören tut das keinen.

Der alltägliche Einkauf ist in der Schweiz keine Preisfrage, sondern ein Bekenntnis: zu einer Marke und zu einem Lifestyle.

In die Migros geht die vierköpfige Kleinfamilie. In den Coop der markenbewusste Bio-Städter. Zum Volg der Pensionär auf dem Land.

Wer aber geht zu den deutschen Discountern? Am liebsten niemand, meinten die Großverteiler, als Aldi und Lidl im Oktober 2005, beziehungsweise im Frühjahr 2009, in die Schweiz kamen. Die Branche war nervös. "Kein Brot für Aldi", drohte der Migros-Präsident, vom "Türken-Laden" sprach der Denner-Chef, und Coop reagierte auf den Grenzübertritt der deutschen Konkurrenz mit einer eigenen Billiglinie. "Aldisierung der Schweiz" wurde zum Wort des Jahres gewählt.

Die Konsumentenschützer freuten sich. Endlich, so dachten sie, würden auch hierzulande die Preise purzeln und die "unanständig hohen Margen" der beiden orangen Riesen schmelzen.

Sie hofften vergebens.

Die Schweizer haben sich nicht zu Geiz-ist-geil-Konsumenten gemausert. Im Gegenteil. Der Marktanteil von Aldi und Lidl liegt in der Schweiz heute bei lediglich neun Prozent, in Deutschland sind es 40. Die beiden Discounter haben die Schweiz nicht mit Billigwurst und Analogkäse germanisiert. Nein, sie wurden regelrecht eingeschweizert: Von der Politik, von den Konsumenten und von der Übermacht ihrer Konkurrenten.

Das zeigt das Beispiel des frischen Gala-Apfels, der dieser Tage im Discounterregal liegt. Er stammt nicht deshalb aus der Schweiz, weil Aldi und Lidl ein Herz für die heimischen Landwirte hätten. Obschon sie in ihren Schweinebauch-Anzeigen und TV-Spots so tun: Aldi wirbt mit Jodel-Pop für die eigene Biolinie, Lidl sponsert den Sieger des Unspunnen-Schwingfests. Urchige Swissness total.

Die beiden Discounter machten aus der politischen Not eine ökonomische Tugend. Denn der Gala-Apfel born and raised in Mostindien ist zwar der günstigste im Angebot des Großhandels, aber nur, weil die Bauernlobby das so will.

Äpfel dürfen in der Schweiz lediglich von 14. Juni bis am 15. Juli zum niedrigen sogenannten Kontingentszollansatz von zwei Franken pro 100 Kilo importiert werden. Sobald die neue Ernte in den Läden liegt, also von Mitte August an, werden an der Grenze auf die zwei Apfel-Zentner bis zu 153 Franken Zoll draufgeschlagen. Die Schweiz schützt ihre Bauern so vor ausländischer Konkurrenz und verstößt dabei nicht einmal gegen die strengen Richtlinien der Welthandelsorganisation WTO.

Aldi bezahlt den Schweizer Bauern am meisten für ihre Milch

Für Aldi und Lidl ist es demnach eine Frage der Ökonomie, auf Swissness zu setzen. Auch weil ihre Schweizer Kunden Schweizer Qualität verlangen – oder das, was sie dafür halten.

Als Aldi Schweiz seinen zehnten Geburtstag feierte, kürte die Konsumentensendung Espresso den besten Detailhändler des Landes. Insgesamt 44 Produkte prüften die Radiomacher, achtmal gewann Aldi, weitere siebenmal war der Hard-Discounter vorn mit dabei. Nur Coop schnitt im Test noch besser ab. Überraschend dabei: Die besten Oster-Schoggi-Eier stammten von einem deutschen Hersteller, hingegen waren die Ofenfrites und Fasnachtschüechli nur leidlich lecker.