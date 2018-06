Franz Wilhelm Kaiser leitet seit einem Jahr das Bucerius Kunst Forum. Gerade eröffnete er seine erste Ausstellung: "Die Geburt des Kunstmarktes".

DIE ZEIT: Herr Kaiser, Sie sind bekannt für Ihre Expertise in Sachen moderner Kunst. Warum haben Sie sich für Ihren Einstand ausgerechnet ein historisches Thema ausgesucht?

Franz Wilhelm Kaiser: Mein Ziel war es, mit einem historischen Thema etwas über die Situation der Kunst heute zu erzählen. Deshalb haben wir uns die Entstehung des Kunstmarktes in den Niederlanden im 17. Jahrhundert als Thema ausgesucht – als historische Analogie.

ZEIT: Den Begriff der Kunst, wie wir ihn heute verstehen, gab es im 17. Jahrhundert noch nicht.

Kaiser: Es hat sich damals aber etwas herausgebildet, das vorausweist auf das, was später unser westlicher Kunstbegriff werden sollte. Das ist eine Frage, die ich stelle: Was ist eigentlich Kunst?

ZEIT: Woran lag es, dass sich damals in den Niederlanden ein florierender Kunstmarkt entwickelte?

Kaiser: Der Adel spielte kaum noch eine Rolle, die calvinistisch reformierte Kirche forderte weiße Bauten ohne Dekoration. Diese zwei Abnahmequellen für Kunst waren versiegt. Doch das nördliche Holland war im 17. Jahrhundert das am dichtesten bevölkerte Gebiet in Europa mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen und einem hohen Bildungsstand. Das heißt, es gab ein neues Publikum für Kunst, das nicht nur das Geld hatte, sondern sich auch inhaltlich interessierte.

ZEIT: Welche Sujets waren beliebt?

Kaiser: Die Künstler besetzten Nischen. Der eine malte Bergbäche, die es in Holland nicht gab, der andere Ton-in-Ton-Landschaften. Diese Spezialisierungen beschleunigten den Malprozess, man konnte billiger verkaufen. Auf der anderen Seite erreichte man ein höheres Qualitätsniveau.

ZEIT: Moderne Marketingstrategen wären begeistert.

Kaiser: Wer ein wiedererkennbares Thema hat, wird zur Marke, das war schon damals so.

ZEIT: Wie sahen die Künstler diese Veränderung?

Kaiser: Sie mussten auf der Statusleiter einen Schritt zurücktreten. Alle, die mit dem Pinsel arbeiteten, waren in der Malergilde organisiert, egal, ob sie Künstler oder Anstreicher waren.

ZEIT: Auch Stars wie Rembrandt?

Kaiser: Rembrandt war kein Mitglied einer Gilde. Er war sehr ehrgeizig, in den 1630er und 1640er Jahren kam in Amsterdam niemand an ihm vorbei. Dann veränderte sich der Geschmack, er kam aus der Mode.

ZEIT: Von heute aus gesehen: Hat das Bürgertum die Kunst damals entscheidend vorangebracht?

Kaiser: In der Kunstgeschichte wird oft so getan, als falle Kunst vom Himmel. Ich bin der Meinung, dass sie im Kontext entsteht. Sie ist nicht nur von einem genialen Individuum erschaffen, sondern sie muss auch rezipiert werden, um Bedeutung zu erlangen.

ZEIT: Die Koppelung von Kunst und Geld war also schon immer wichtig?

Kaiser: Das ist eine Botschaft, die ich mit der Ausstellung rüberbringen möchte: Diese Koppelung ist nicht per se schlecht. Wer Kunst kauft, beschäftigt sich mit ihr, spricht über sie. Allerdings gab es die heutigen Auswüchse, dass Werke 25 Millionen und mehr kosten, damals nicht. Das hat nicht mehr viel mit Kunst und dem Austausch darüber zu tun, sondern mit Fetischismus.

ZEIT: Können wir aus dem Goldenen Zeitalter etwas lernen?

Kaiser: Die Verschmelzung von Kunst und Luxus, die wir heute haben, entspricht einer Regression vom 17. zurück ins 16. Jahrhundert. Vermarktungstechnisch mag sie interessant sein, vor allem in unserer globalisierten Welt. Aber vor dem Hintergrund der Ausstellung ist sie ein Rückschritt.



"Die Geburt des Kunstmarktes", Bucerius Kunst Forum, 23. September 2017 bis 7. Januar 2018