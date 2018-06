Sparer

Sparbuchbesitzer betreffen die Pläne zur Kapitalertragsteuer natürlich ebenso wie Aktionäre. Was die Position der Union angeht: siehe dort. Aber die Probleme der Sparer sind derzeit nicht die Steuern, sondern die geringen Erträge: Zieht man von den niedrigen Zinssätzen die Inflation ab, verlieren manche Sparguthaben im Moment sogar an Wert.

Die FDP will sich für ein Ende der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank stark machen. Zwar geht es ihr in erster Linie darum, Anreize für Schuldenabbau und Strukturreformen zu schaffen, – doch auch die Kleinsparer hätten etwas davon. Die AfD wettert gegen die Enteignung durch die Zentralbank, bietet aber keine konkrete Lösung an. SPD und Grüne wollen die Finanzberatung in den Banken verbessern, indem Provisionen zurückgedrängt oder verboten werden. Die Linke fordert sogar einen neuen Finanz-TÜV, der "sämtliche angebotenen Finanzprodukte prüfen und vor der Einführung genehmigen muss".

Immobilienbesitzer

Für bezahlbaren Wohnraum setzen sich alle Parteien ein. Es kommt stark darauf an, ob man Mieter oder Vermieter ist – oder in den eigenen vier Wänden wohnen will. So wollen die Unionsparteien den Neubau von Mietwohnungen steuerlich fördern. Bei der Grunderwerbsteuer soll es (bisher nicht konkretisierte) Freibeträge für Erwachsene und Kinder geben, Familien sollen zudem für zehn Jahre jährlich 1.200 Euro "Baukindergeld" pro Kind erhalten. Die FDP fordert einen Freibetrag von einer halben Million Euro bei der Grunderwerbsteuer und will im Gegenzug die Mietpreisbremse abschaffen. Die Sozialdemokraten schlagen ein "sozial gestaffeltes Familienbaugeld" vor, ohne die Höhe zu nennen. Die SPD will allerdings die Mietpreisbremse noch verstärken. Das planen auch Grüne und Linkspartei, außerdem möchten beide Parteien Immobilienspekulationen künftig stärker besteuern. Die AfD wiederum nennt die Mietpreisbremse einen "planwirtschaftlicher Eingriff". Um Investitionen in den Wohnungsbau zu fördern, will sie Grund- und Grunderwerbsteuern sowie Baustandards senken.

Aktionäre

Deutschland ist kein Land der Aktionäre. Deswegen enthalten die Wahlprogramme auch nur wenige Vorschläge, die sich konkret an Aktienbesitzer richten. Betroffen sind sie trotzdem, vor allen von geplanten Änderungen am Steuerrecht.

Oberhalb der Freibeträge gilt für Kapitalerträge, zu denen unter anderem Dividenden aus Aktienbesitz gehören, bislang eine pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent. Wer als Gutverdiener sonst einen höheren persönlichen Steuersatz hat, profitiert davon. Aber fast alle wollen das ändern. Sowohl die CDU/CSU als auch SPD, Linke und die Grünen wollen Erträge aus Kapital und Arbeit wieder gleich besteuern. Nach Auffassung der Grünen sollten auf Kapitaleinkünfte zudem Sozialversicherungsabgaben entrichtet werden.

Die FDP gibt nur an, Aktien mehr als bisher zum Bestandteil privater Altersvorsorge zu machen. Bei der AfD findet sich gar nichts zum Thema.

Rentner

Ein Fünftel der Bevölkerung ist heute schon im Rentenalter, entsprechend wichtig nehmen die Parteien das Thema Rente. Im Zentrum steht dabei vor allem die künftige Rentenhöhe und -finanzierung.

Vergleichsweise vage bleiben CDU und CSU: Bis Ende 2019 soll eine Kommission Vorschläge erarbeiten. Die SPD will das Rentenniveau per Gesetz auf "mindestens 48 Prozent" der Lohnhöhe festschreiben und die Beitragshöhe deckeln. Mit einer Verbesserung der Riesterrente und einem möglicherweise staatlich organisierten Standardfinanzprodukt will sie die private Vorsorge fördern. So etwas fordern auch die Grünen, die das Rentenniveau nicht unter den heutigen Stand (47,9 Prozent) fallen lassen, aber grundsätzlich an der Rente mit 67 festhalten wollen. Die Linke fordert eine Mindesthöhe von 53 Prozent ab einem Alter von 65 Jahren. Nicht auf eine feste Rentenhöhe legen sich die anderen Parteien fest. Die FDP fordert statt einer starren Altersgrenze einen flexibleren Übergang zwischen Arbeitsleben und Ruhestand. Die AfD tritt für eine abschlagfreie Rente nach 45 Jahren Lebensarbeitszeit ein und will, dass Rentner nebenbei ohne Einschränkung arbeiten dürfen.