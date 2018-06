Technik kommt auf Umwegen in die Welt. Die aktuell wichtigste Diskussion um das iPhone X ist deshalb nicht wegen, sondern trotz des Geräts interessant: weil es weniger um ein Luxusprodukt geht, als vielmehr um ein Freiheitsproblem.

Face ID heißt die umstrittenste Funktion des neuen Smartphones. Es speichert per Infrarot-Scan eine dreidimensionale Maske seines Besitzers, um diese mit Gesichtern vor der Kameralinse zu vergleichen. Wird Herrchen erkannt, entsperrt sich das Telefon. Superkomfortabel? Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Das Gesicht werde zum digitalen Schlüssel, und man wisse ja, wie unsicher Digitales sei. Prompt betonte der Hersteller, der "Gesichtsabdruck" werde nur lokal gespeichert. Keine Übertragung, kein Zugriff von außen. Und soweit sich das vorab beurteilen lässt, stimmt das auch – womit das Thema erledigt sein könnte.

Bloß: Es kommt kein Stück Technik alleine in die Welt. Und Face ID ist nur ein Teil eines problematischen Trends.

Dabei muss man zweierlei unterscheiden: Gesichts verifikation und Gesichts identifikation . Bei der Verifikation dient das Antlitz eines Einzelnen als Passwort. Bei der Identifikation werden Aufnahmen auf ein bestimmtes Gesicht hin durchsucht, etwa die Bilder der Überwachungskameras im umstrittenen Pilotprojekt am Berliner Südkreuz.

Dort wird, juristisch höchst umstritten, schon einmal eine nahe Zukunft durchgespielt, in der Videos von öffentlichen Plätzen automatisch nach Verdächtigen geflöht werden. Von dieser Suche nach der Nadel im Heuhaufen (Fährt der gesuchte XY am Südkreuz Rolltreppe?) ist es gedanklich wie technisch nur ein kleiner Schritt zur Beschriftung jedes einzelnen Halms (Welche Rolltreppenfahrer sind uns denn alle namentlich bekannt?).

Computer können das, Kameras breiten sich im öffentlichen Raum aus, und im Mai wurde der Paragraf 25 des Personalausweisgesetzes so geändert, dass außer der Polizei auch Verfassungsschutz, MAD und BND automatisierte "Lichtbilder" austauschen dürfen. Paragraf 26, der eine zentrale Fotodatenbank verbietet, wird dadurch praktisch ausgehebelt.

Sobald man diese Entwicklungen zusammendenkt, werden Gesichter zu Nummernschildern, ohne dass es die Bürger merken. Womit wir wieder beim Gesichtsabdruck des neuen iPhone sind. Denn Face ID wird mehr zur Gewöhnung an die Gesichtserkennungstechnik beitragen als alle Iris-Scans am Flughafen oder biometrischen Ausweise. Das Vorzeigeprodukt wird die Menschen desensibilisieren. Und die Konkurrenz wird nachziehen. Dabei wird nicht jeder Hersteller seine Geräte so sichern wollen (oder können), wie Apple es von sich behauptet. Und nicht jede Regierung wird sich am Datenschutz orientieren. Technik kommt auf Umwegen in die Welt, das gilt auch für die Infrastruktur künftiger Überwachungsstaaten.