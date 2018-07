Warum die beiden Freunde waren, warum sie treu aneinander hingen und nicht müde wurden, sich gegenseitig in den höchsten Künstlerhimmel zu heben, das ist so ganz leicht nicht zu sagen. Hier Henri Matisse, ein praller Mensch, ein Lebe- und Lustmann, tief von sich selbst beeindruckt. Dort Pierre Bonnard, schmal und gekrümmt, ein Leisemensch, der nichts mehr zu fürchten scheint, als dass die Schönheit der Welt unter seiner Anwesenheit leiden könnte. Zwei Freunde also, in schwerer Ungleichheit verbunden. Sie brauchen einander, Matisse und Bonnard, weil sie grundverschieden sind.

Für die meisten Kunsthistoriker war diese Art von zärtlichem Gegensatz kaum auszuhalten. Sie trieben auseinander, was Verbundenheit zeigte, sie priesen Matisse, geboren 1869, als hellen Pionier der Moderne, als Proto-Warhol, und räumten Bonnard, nur zwei Jahre älter, ins Kabuff des 19. Jahrhunderts, schön, aber gestrig. Bereits zu Lebzeiten der Künstler ging das so, die Sammler und Kuratoren liebten Monsieur M oder Monsieur B, niemals beide. Und erst jetzt, in der prachtvollen, mit vielen teuren Leihgaben bestückten Herbstausstellung des Städel in Frankfurt, findet endlich zusammen, was einander so herzlich abstößt.

Für die Besucher ein aufreizendes Vergnügen, und das nicht, weil die Motive ausgefallen, die Kompositionen gewagt, die Malweisen befremdlich wären. Eher ist es die nahe Ferne, die sich hier vor aller Augen auftut. Matisse und Bonnard leben als Nachbarn im selben Licht, dem der Côte d’Azur. Sie malen dieselben Motive, Blumen, Äpfel, nackte Frauen. Und doch sind es Bilder aus zwei Klimazonen: verschwimmend feucht die einen, klar, kalt und trocken die anderen.

Die Welt als Ranke und Kringel

Eigenartig, wie sich der Blick in dieser Ausstellung wandelt. Matisse, das war doch der Meister der Leuchtkraft, bei ihm war Blau wirklich blau und der nackte Leib stets sehr rosig. Kühl hätte man das nicht genannt, auch nicht berechnend und nur manchmal plakativ. Schließlich war ja das Schöne an Matisse ebendas, die bildsprengende Wucht. Dazu seine große Freude am Weglassen und Aussparen. Es ist eine Kunst, die genau weiß, was sie will. "Alles", sagte Matisse, "was dem Bild nicht nützlich ist, ist allein schon dadurch schädlich." Wunderbare Entschiedenheit!

Dann aber steht man im Städel eben auch vor solchen Schädlichkeiten, man sieht Bonnard, der Jahre braucht für manche Bilder, weil er sich nicht festlegen, seine Kunst nicht in Form bringen mag, nicht in eine ewige, unwiderrufliche. Wo sein Freund Matisse die Dinge einfriert, lässt Bonnard sie verlaufen. So, wie er seine Frau Marthe immer wieder im Badezimmer malt, bevorzugt in der Wanne, wo die Haut seifig wird, aufquillt und ein wenig durchsichtig wird, so ist Bonnards Welt auch ansonsten eine, in der alles Feste weich wird und alles Weiche sich verflüssigt.

Für Matisse ist die Kunst große Konstruktion. Und er, der Künstler, tritt auf als ihr Konstrukteur, er herrscht darüber, er bestimmt, wo was wie zu sein hat. Eigens komponiert er in seinem Atelier ausgefeilte, orientalisch inspirierte Arrangements, nichts soll hier Zufall sein, die Frauen nicht, die Blumen, Bananen, Fenster nicht. Und weil es auf seinen Bildern selten nur Licht und Schatten gibt, weil er auch die räumlichen Effekte zurückfährt, gerät ihm die Wirklichkeit nicht selten zum Ausschneidebogen – die Welt als Ranke und Kringel. Sie ist Ornament, schmückend für ihn, den Maler.

Matisse träumte von einer "Kunst voll Gleichgewicht, Reinheit, Ruhe", für ihn war sie "ein geistiges Beruhigungsmittel, etwas Ähnliches wie ein guter Lehnstuhl". Es ging ihm, würde man heute sagen, um Komplexitätsreduktion. Und da es zum Wesen der Moderne gehört, dass die Verhältnisse verwickelter werden und bis heute Menschen meinen, sich im Rausch der Möglichkeiten zu verlieren, antwortete Matisse darauf mit neuer Einfachheit. Er setzte auf primäre Farben, auf primäre Formen. Für Sekundäres erklärte er sich unzuständig.