In Katalonien stehen derzeit viele Schulleiter vor einer Wahl, die sie den Job kosten könnte. Sie müssen entscheiden, ob in anderthalb Wochen in ihren Klassenzimmern Wahlurnen aufgestellt werden. Und damit gleichzeitig, wem sie gehorchen wollen: ihren Vorgesetzten in Barcelona, die das Aufstellen der Urnen angeordnet haben. Oder der Regierung in Madrid, die es ihnen verboten hat.

Am 1. Oktober will die katalanische Regierung ihre Bürger darüber abstimmen lassen, ob die Region sich von Spanien abspalten und eine unabhängige Republik werden soll. Nach aktuellen Umfragen wären 44 Prozent der Katalanen dafür. Doch laut der spanischen Verfassung ist so eine Abstimmung illegal. Politiker, die sie anordnen, können ihr Amt verlieren oder sogar ins Gefängnis kommen. Ebenso Polizisten, Schulleiter oder Bürgermeister, die bei der Durchführung helfen oder städtische Räume dafür zur Verfügung stellen. Es gibt bereits Razzien in Druckereien – auch die Produktion der Wahlzettel ist verboten.

Dass die katalanische Regierung das Referendum dennoch um jeden Preis durchziehen will, erklärte sie lange hauptsächlich mit ökonomischen Argumenten: 17 Milliarden Euro schenkten die Katalanen dem Rest der Spanier jedes Jahr, kritisierten sie.

Gemeint ist eine Abgabe, die dem deutschen Länderfinanzausgleich ähnelt. Sie sorgt dafür, dass wirtschaftlich starke Regionen den schwächeren helfen. So wie sich auch hierzulande viele Bayern darüber beschweren, dass sie für klamme Kommunen in Nordrhein-Westfalen zahlen müssen, regen sich viele Katalanen darüber auf, dass sie das ärmere Andalusien durchfüttern müssten.

"Spanien raubt uns aus!", rufen katalanische Nationalisten

Der Wirtschaftshistoriker Gabriel Tortella von der Universidad de Alcalá in Madrid untersuchte in einem kürzlich erschienenen Buch, ob Katalonien tatsächlich nur zahlt, ohne etwas zu bekommen. Er fand heraus, dass die Region in der Vergangenheit ebenfalls von Förderungen der Zentralregierung profitierte.

Doch Katalonien ist die ökonomisch stärkste Region Spaniens, verantwortlich für etwa ein Fünftel der Wirtschaftsleistung. Das Pro-Kopf-Einkommen der Katalanen liegt mit rund 27.300 Euro knapp unter dem Durchschnitt in der EU – und 5.000 Euro über dem im Rest des Landes. Eine Abspaltung Kataloniens wäre für die spanische Wirtschaft schmerzhaft. "Espanya ens roba" – "Spanien raubt uns aus", rufen katalanische Nationalisten und versprechen: Wäre Katalonien unabhängig, ginge es den Bürgern besser.

Das ist allerdings Unsinn. Denn das übrige Spanien ist der wichtigste Absatzmarkt der Katalanen. Fast die Hälfte ihrer Waren liefern sie jedes Jahr dorthin. Viele Unternehmer aus dem Rest des Landes investieren in Katalonien. Hinzu kommt: Nur rund zehn Prozent der in Katalonien produzierten Waren werden in Länder außerhalb der EU verkauft.

Die Beziehungen zu Spanien und den europäischen Nachbarn aber wären gefährdet. Denn nach einer Abspaltung von Spanien wäre Katalonien nicht mehr Teil der Europäischen Union. So ist es in den Verträgen festgeschrieben: Um zu verhindern, dass sich Regionen wie Schottland, Norditalien oder eben Katalonien von ihren Mutterländern abspalten, hat die EU eine Regel, die es ihnen schwer macht, nach einer Unabhängigkeit zurückzukehren: Die anderen Mitgliedsstaaten müssten den EU-Beitritt einstimmig akzeptieren.

Die spanische Regierung würde das blockieren. Sie hatte sogar gedroht, einen Beitritt Schottlands zur EU zu verhindern, sollten die Schotten sich nach dem Brexit von Großbritannien unabhängig machen wollen. Sie will so vermeiden, dass auf der britischen Insel ein Vorbild für die Katalanen entsteht.

Die Katalanen müssten also mit der EU neue Handelsabkommen aushandeln. Zölle würden eingeführt, ausländische Investitionen würden bürokratischer und teurer. Ökonomisch würde Katalonien unter einer Abspaltung leiden, statt zu profitieren. Das wissen auch die katalanischen Politiker.

Vielen Katalanen, die für eine Unabhängigkeit stimmen würden, geht es bei dieser Abstimmung jedoch nicht um Zahlen. Es geht ihnen um Worte. Genauer gesagt vor allem um ein einziges Wort.

Es stand in der Präambel eines neuen Statuts, das die Beziehung von Katalonien zu Spanien regeln sollte. Vier Jahre lang hatten Politiker aus Madrid und Barcelona zusammen an dem Dokument gearbeitet. Sowohl das spanische als auch das katalanische Parlament hatten es abgesegnet. In einer Volksabstimmung hatten die katalanischen Bürger im Jahr 2006 mehrheitlich dafür gestimmt.

Katalonien hätte demnach größere Freiheiten gewonnen, wäre aber ein Teil von Spanien geblieben, bestehende Regeln für die autonome Region wären erneuert worden. Doch konservative Politiker aus der Opposition, allen voran der heute amtierende Ministerpräsident Mariano Rajoy, störte es, dass in der Präambel der Vereinbarung von Katalonien als "Nation" die Rede war. Der Begriff hatte zwar in dem Statut keinerlei juristische Relevanz. Doch er reichte als Symbol, damit der Streit eskalierte. Mit einer Unterschriftensammlung und einer Verfassungsklage verhinderten die Kritiker schließlich, dass dieses Statut in der ursprünglichen Form eingeführt wurde.