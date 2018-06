Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Werder an der Havel. © Christine Oppe

"Dankbarkeit ist die höchste Lebenskunst", sagt die Tochter, "ich könnte so dankbar sein für einen ganz normalen Tag, an dem meine Kinder aus der Schule kommen und sich an den Tisch setzen und mir was erzählen und es schmeckt ihnen und wir gehen abends noch mal vor die Tür, obwohl es regnet, runter zum Kanal, wo wir jeden Stein und jeden Strauch kennen und es uns trotzdem nie langweilig wird. So ein x-beliebiger Tag, an dem sie mich rufen, wenn sie im Bett sind und ich meinen Abwasch stehen lasse und ihnen noch ein Stück weiter vorlese aus unserem Buch ... Weißt du, wie dankbar ich sein könnte? Es müsste ein Ritual geben, das mich täglich daran erinnert. Denn meistens sehe und fühle ich nur das, was fehlt, was nicht stimmt. Wenn sie sich an den Tisch setzen, sehe ich die ungewaschenen Hände, wenn sie erzählen, höre ich raus, dass die Schule nichts taugt, und wenn sie essen, denke ich an die Pestizide, Hormone, Allergene, die sie vielleicht mitessen. Wenn wir Steine in den Kanal werfen, denke ich an die Abwässer, die er mit sich schleppt, und wenn ich ihnen vorlese, denke ich manchmal, ob es nicht ganz andere Kinderbücher geben müsste, die ihnen von den härteren Zeiten künden, die ihnen bevorstehen ..."

– "Wie wär’s mit einer Danksagung als Abendgebet? Als Tischgebet? Meine Eltern beteten mit uns in ihrer anthroposophischen Phase: 'Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde.'" – "So einfach ist das heute nicht mehr. Ich bin ja nicht nur dankbar, sondern fühle mich auch schuldig. Unser alltägliches Glück ist mir unheimlich. Ich kann die Speisen nicht lobpreisen, die ich zu billig eingekauft hab. Sie haben einen zu hohen Preis. Nicht im Supermarkt, aber davor und danach, in der Produktion und auf meinem Tisch. Unser Glück richtet irreversible Schäden an. Und wenn ich nicht aufpasse, infizieren uns diese Lebensmittel mit multiresistenten Keimen. Da rächt sich etwas für unser Wegsehen." – "Es gibt Bio-Märkte." – "Es geht nicht nur um Gesundheit und Nachhaltigkeit. Auch um eine Ehrlichkeit, die sich niemand leisten kann, der mir etwas verkaufen will. Ich wünsche mir so etwas wie einen koscheren Laden, einen christlichen Supermarkt, der mir verkauft, was mein Gewissen nicht belastet. Wo ich vertrauen kann. Und ich wünsch mir ein Tischgebet, das sich für alles bedankt, was wir guten Gewissens essen können. Und ein Abendgebet, das sich bedankt, weil unser Tag nicht ausbeuterisch war gegen Mensch und Natur. Ein Gebet dafür, dass wir auch morgen frei sein können von dieser gut verborgenen alltäglichen Schuld des Otto Normalverbraucher."