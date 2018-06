Eigentlich wollten Nadine und Christian Schneider es stets vermeiden, einen Kredit aufzunehmen. Geld, das man nicht hat, sollte man auch nicht ausgeben, so sieht es die 26-jährige Hauswirtschafterin. Aber dann kam der Zeitpunkt, wo das junge Paar keine andere Möglichkeit sah. Ein neues Auto musste her – Christian Schneider, 30 Jahre alt und Chemielaborant, pendelt täglich 80 Kilometer zu seinem Arbeitgeber. Mit Bus und Bahn kommt er im ländlichen Westfalen nicht weit. Einen Kredit aufzunehmen, das ist den beiden unangenehm – weshalb sie nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden möchten.

Geld leiht sich wohl niemand gern. Manchmal kann es sinnvoll sein, eine Ausnahme zu machen. Etwa wenn man auf ein Auto angewiesen ist. Oder eine Waschmaschine finanzieren will – dauernd in den Waschsalon zu laufen kostet Zeit und ist auf Dauer teurer als ein neues Gerät.

Hier kann ein Konsumkredit helfen – auch Privatkredit, Kleinkredit, Sofortdarlehen oder Direktkredit genannt. Dabei handelt es sich um ein Darlehen, das monatlich in gleich hohen Raten abgestottert wird. Monat für Monat leihen die Banken den Konsumenten hierzulande neun Milliarden Euro; von den 30- bis 60-Jährigen hat jeder fünfte mindestens einen Kredit. Die Schneiders haben sich 10.000 Euro geliehen, um einen Smart zu kaufen.

Einen ersten Überblick über Kreditangebote kann man sich auf Online-Vergleichsportalen verschaffen. Derzeit werben Banken dort mit Krediten ab zwei Prozent Zinsen. Tatsächlich haben Verbraucher 2016 für neu aufgenommene Konsumentenkredite mit einer Laufzeit von ein bis fünf Jahren durchschnittlich knapp fünf Prozent effektiven Jahreszins gezahlt, wie Statistiken der Bundesbank zeigen. Die Online-Vergleichsportale taugen deshalb eher zur ersten Orientierung. "Verbraucher sollten auf jeden Fall Angebote mit konkreten Konditionen von mehreren Anbietern einholen", rät Stefanie Laag von der Verbraucherzentrale NRW.

Für ein individuelles Angebot prüft eine Bank die finanzielle Situation des Verbrauchers: Wie hoch sind Nettoeinkommen und regelmäßige Ausgaben? In der Regel erkundigen sich Banken auch bei Auskunfteien nach der Bonität des Verbrauchers, zum Beispiel bei der Schufa. So erfahren die Kreditinstitute, wie wahrscheinlich es statistisch betrachtet ist, dass jemand seine Schulden zurückzahlt. Je höher die Wahrscheinlichkeit, desto kleiner ist das Risiko für die Bank, und desto weniger Zinsen verlangt sie. Auch bei guter Bonität können Sicherheiten vereinbart werden, zum Beispiel die Abtretung von Lohn- und Gehaltsansprüchen. Bei Autokrediten dient häufig der Wagen selbst als Sicherheit.

Verbraucher mit Ratenkredit © ZEIT-Grafik

Auch die Kreditnehmer müssen prüfen, wie viel Kredit sie sich leisten können. Passt die monatliche Rate ins Budget? Grobes Überschlagen reicht nicht, eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung der letzten Wochen oder besser Monate sollte man erstellen. Und vor allem müssen Verbraucher berücksichtigen, dass sich ihre Lebensumstände ändern können – und Puffer einplanen. Unvorhergesehene Ereignisse wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Scheidung führen häufig zur Überschuldung.

Jeder Kredit kann zudem bei Auskunfteien wie der Schufa gespeichert werden. Das verschlechtere die Kreditwürdigkeit eines Verbrauchers nicht automatisch, heißt es bei der Schufa. Problematisch wird es, wenn die Raten nicht regelmäßig gezahlt werden. Ein negativer Schufa-Eintrag verschlechtert die Bonität erheblich. Weitere Kredite aufzunehmen ist dann kaum mehr möglich, aber meistens auch nicht angebracht. Laut der Schufa werden aber 97,8 Prozent der Konsumentenkredite ordnungsgemäß zurückgezahlt.

Aufpassen müssen Verbraucher, wenn bei Vertragsabschluss ergänzende Versicherungen angeboten werden (siehe rechts). Vorsicht ist bei Krediten angebracht, die in Kaufhäusern aufgenommen werden. Elektromärkte werben offensiv mit niedrigen Raten, manche Möbelhäuser versprechen sogar Kredite ganz ohne Zinsen. Ein Fernseher oder eine Küche für ein paar Euro im Monat – das klingt erst mal verlockend. Laag hat beobachtet, dass viele Verbraucher solche Angebote gar nicht als richtigen Kredit wahrnehmen. "Für manche Kunden ist es fast schon normal geworden, Elektroartikel oder Möbel auf diese Art zu finanzieren", sagt Laag. So sammeln sich schnell Schulden an – und sobald die Raten das Girokonto ins Minus drängen, fallen eben doch sehr hohe Zinsen an.

Für Nadine und Christian Schneider kommt so ein Leben auf Pump nicht infrage. Sie stottern ihren Kredit fleißig ab – 200 Euro im Monat, fünf Jahre lang.