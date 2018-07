Dieser Blazer. Kastig geschnitten, hochgeschlossen, das Revers kurz, meist dreifach zugeknöpft, dazu um den Hals eine Kette, die man im Modejargon als Statement-Kette bezeichnen könnte, als Hingucker sozusagen. So tritt Angela Merkel auf, seit sie Kanzlerin ist. Kontinuität: Dafür will sie stehen, dafür steht ihr Stil. Merkel trägt immer das Gleiche – in Grün, Pink, Hellblau, Marineblau, Beige, Grau, Orange. Entworfen hat diese Mode eine Hamburgerin: Bettina Schoenbach.

Die Kanzlerin, 1954 in der Elim-Frauenklinik an der Hohen Weide geboren, bestellt stets bei der Designerin. Schoenbach hat ihr Geschäft in der Neustadt und passt allein deswegen bestens zu Angela Merkel, weil sie sich sehr darüber freut, wenn Kundinnen in den Laden kommen und einen Blazer tragen, den sie vor 20 Jahren bei ihr gekauft haben. Kontinuität eben.

Am Sonntag wählt Deutschland, und vieles deutet darauf hin, dass sich die Mehrheit der Bürger zum vierten Mal in Folge für die Frau mit dem Kastenblazer entscheiden wird.

Wenn es schon keine neue Kanzlerin geben sollte, wäre es dann nicht zumindest an der Zeit für eine neue Mode der Kanzlerin? Für ein wenig Abwechslung – natürlich weiterhin aus Hamburg?

Wir haben fünf Designer aus der Stadt gebeten, sich Gedanken zu machen über den perfekten Look der mächtigsten Frau der Welt.

Die Ergebnisse sind auf dieser Seite zu sehen, mitgemacht haben: Bent Angelo Jensen, der als Herr von Eden mit extravaganten Schnitten im Karoviertel berühmt wurde. Das Duo Jan ’n June, das nachhaltige Mode im minimalistischen Stil entwirft. Nusum, deren Schnitte skandinavisch beeinflusst sind. Irina Rohpeter, die bestehenden Formen einen Twist durch Drapierungen oder Falten gibt. Und Hausach, die häufig feminin gestalten, traditionell schneidern und zu deren Kunden Helene Fischer gehört.

1/6 "Natürlich ist dieser Look mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Davon ausgehend, dass Frau Merkel die kommende Amtszeit regieren und ein 'Mörderjob' auf sie warten wird. Umgeben von chauvinistischen Despoten, im Dauereinsatz für eine Welt, in der wir 'gut und gerne' leben, möge sie fest im Sattel sitzen und alle in Schach halten. Die Ellbogen sind optimiert ausgearbeitet. Der Jockey-Anzug als solches ist teflonbeschichtet, damit alle Provokationen unbemerkt an ihr abgleiten. Um dem ewigen Ost-West-Konflikt endgültig ein Ende zu bereiten, wird der Anzug 1:1 symmetrisch gespiegelt produziert.« Bent Angelo Jensen, Herr von Eden © B. A. Jensen/Herr von Eden 2/6 "Wir haben diesen Entwurf gewählt, weil er durch die goldenen Details etwas mehr Chic in ihr Erscheinungsbild bringt. Dieser scharf geschnittene Anzug vermittelt Stärke, Modernität und sieht international aus. Durch das Bindedetail schafft man eine Taille, und unter der Hose mit den weiten Beinen kann man bequeme hohe Schuhe verstecken. Dadurch wirkt sie größer und aufrechter. Es sind kleine Kniffe, die eine modernere Wahrnehmung schaffen." Sascha Gaugel, Hausach © S. Gaugel/Hausach 3/6 "Die klassische Blazerlänge ist nur für sehr wenige Menschen schmeichelhaft: Oft wirken Frauen darin gedrungen. Ich habe für Frau Merkel einen längeren Blazer gewählt: Er streckt optisch, wenn man ihn mit einer schmalen Hosenform kombiniert, und verleiht der Trägerin eine zeitlose Eleganz. Überhaupt ist das Modell einfach zu kombinieren. Als Schuhwerk würde ich der Kanzlerin zu diesem Look etwas zum Schnüren empfehlen – oder einen Slipper mit prägnanter Sohle." Lotta Meyer, Nusum © L. Meyer/Nusum Cuture 4/6 "Angela Merkel hat natürlich ihren Signature-Look, wir haben etwas mehr Eleganz reingebracht. Sie galt lange als Umweltkanzlerin, mit diesem Outfit kann sie auch modisch ein Zeichen setzen: Der Rollkragenpullover ist aus Biobaumwolle, der Trenchcoat aus recyceltem Meeresmüll, die Culotte aus recycelten Plastikflaschen. Alles wird nachhaltig in Polen produziert. Bei den Schuhen haben wir uns von unseren Hamburger Kollegen von Nine to Five inspirieren lassen, sie wurden in Portugal aus chromfreiem Leder gefertigt.« Juliana Holtzheimer und Anna Bronowski, Jan ’n June © J. Holtzheimer und A. Bronowski/Jan ’n June 5/6 "Ich habe mich beim Entwurf für Frau Merkel auf das Schlüsselteil ihrer Garderobe konzentriert und ihr den persönlichen Lieblingsblazer meiner Kollektion angezogen. Er zeichnet sich durch eine maskulin anmutende Grundform aus. Sie wird aufgebrochen durch die in Falten gelegten Taschen und den weichen Fall des Materials. Das lange, fallende Revers verlängert den Oberkörper optisch und lässt sich gut mit einem Rundhalsshirt darunter kombinieren." Irina Rohpeter © I. Rohpeter 6/6 Angela Merkel kommt in Berlin zu einer Sitzung - in einem pinken Blazer, kastig geschnitten, hochgeschlossen, das Revers kurz, dreifach zugeknöpft. © Michael Gottschalk/dapd

Es gibt eine Gemeinsamkeit der Entwürfe: Alles ist ein wenig weiter, fließender, entspannter. Als wollten die Modemacher Frau Merkel zuraunen: Liebe Angela, nach zwölf Jahren Kanzlerschaft könnten Sie sich das jetzt doch mal erlauben! Wagen Sie es!

