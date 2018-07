Das Bild geht einem nicht aus dem Kopf, der schaurig-schöne Schluss von Wagners Parsifal, wie ihn Christoph Schlingensief für Bayreuth erfand: Ein niedlicher toter Hase verwest auf dem Videoschirm zum süßlich-seligen Nachspiel des "Bühnenweihfestspiels", im Zeitraffer bibbernd und blubbernd, eine todgeweihte Kreatur wie wir alle. Gegen dieses morbide Wunder des Vergehens wirkt der Schluss von Achim Freyers Parsifal an der Hamburgischen Staatsoper wie polterndes Jahrmarktstheater: Die Bühnenrückwand schiebt sich in den Hintergrund, Seitenwände klappern geräuschvoll, von oben senkt sich ein Riesenspiegel herab, in dem der Dirigent Kent Nagano und das Staatsorchester, aber auch die Figuren auf der Bühne auftauchen ‒ eine Entrümpelung und Desillusionierung, bei der fraglich ist, ob sie die beiden Hoffnungsträger Parsifal und Kundry überstehen werden.

Wo Schlingensief in Wagners modernem Mysterienspiel sein eigenes Unterbewusstes aufwühlte, bleibt Freyer auf Distanz. Das Theater des mit 83 Jahren noch vitalen Malers, Kunstsammlers, Regisseurs, Bühnen- und Kostümbildners setzt nicht auf Vereinnahmung, sondern auf Abstand ‒ ganz in der Tradition seines Lehrers Bert Brecht. Allerdings schiebt Freyer zwischen Stoff und Publikum nicht, wie Brecht, den Verstand, sondern die Malerei. Und so ist sein Parsifal, mit dem er nach einer legendären Zauberflöte und einer ebenso legendären Uraufführung von Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern erstmals wieder in Hamburg gastiert, ein überwältigendes und überforderndes Sammelsurium aus Farben, Zeichen, Masken und Magie.

Denn das kann Freyer: einen magischen Raum schaffen, der einen die Kompromisse des Stadttheaters vergessen lässt. Bis über den Orchestergraben zieht er die Gazeschleier, um darauf Farben und Schriftzeichen zu projizieren: Schuld, Gnade, Wunder, Quelle ‒ und ein tiefes Schwarz. Pechschwarz ist tatsächlich die Arena mit ihren spiralförmigen Gängen, auf denen die erschlaffte Gesellschaft der Gralsritter (der von Eberhard Friedrich klangvoll und konsonantenscharf einstudierte Opernchor) sich bewegt. Jeder hat sein Kreuz zu tragen: Bei einem ist es eine Schippe, beim anderen ein Glockenschlägel, bei Amfortas (Wolfgang Koch) gar das Leid der Welt, wenn er von zwei Knappen als klappernde Christusfigur hereingewuchtet wird.

Groteske Hüte der Ritter deuten auf verschiedene Religionen mit ihren Ritualen, doch letztlich denkt Freyer wohl eher an einen barocken Totentanz. Schamanenhafte Zeichen an den Wänden ‒ Kreuze, Herzchen, Hasen (eine Anspielung an Schlingensief?) ‒ schmücken diesen Raum zwischen Kinderzimmer und Irrenhaus, ein Totenkopf schiebt einen Kinderwagen mit einem Totenkopf über die Bühne. Nicht Charaktere agieren hier, sondern Typen wie in einem Skulpturenpark. Selbst den weisen, etwas langweilig dozierenden Gurnemanz ‒ Kwangchul Youn verleiht ihm überraschend expressive Noten ‒ stattet Freyer mit zwei Köpfen und seltsam beschwörenden Gesten aus dem No-Theater aus. Keine Frage: Diesem absterbenden Geschlecht könnte frisches Blut guttun.

Parsifal, Wagners Hoffnungsträger, wird dieses Blut verspritzen, wenn er in naiver Unschuld im heiligen Bezirk einen Schwan erlegt. Ein schlichtes rotes Tuch ist die Blutlache, die sich bei der Gralsenthüllung über die gesamte Bühne verbreitet. Parsifal (ein großartiger Freyer-Schachzug) wickelt sich in dieses Bluttuch und erfährt damit, was die weitere Handlung vorantreibt: Mitleid. Andreas Schager, derzeit einer der besten Parsifal-Sänger, lässt seinen Tenor in reiner Lyrik und mit kraftvollem Nachdruck strömen. Klug weiß er die schwierige Partie einzuteilen und sein Material dann im richtigen Moment zu verschwenden, dass es eine Lust ist. Aber der reine Tor ist und bleibt eben doch nur ein Clown, der besser zu seinem eitlen Alter Ego Klingsor (Vladimir Baykov) und zur necki-schen Bauchtanzgruppe der Blumenmädchen passt als in den heiligen Gralshain. Sollte das Freyers Botschaft sein: Meide die Macht, bleibe der Außenseiter ‒ der "reine" Künstler?

Der Hamburger Parsifal hat durchaus seine komischen Momente, wenn Klingsor einen gigantischen Schlips in Pink über dem nicht mehr vorhandenen Gemächt trägt oder Parsifal tölpelhaft über die kauernde Kundry stolpert. Aber diese Ausflüge in den Slapstick bleiben treuherzig, die Darstellung von Eros und Liebe verklemmt. Claudia Mahnke, eine stimmlich zuverlässige Kundry ohne das gewisse verführerische Etwas, durchschreitet die gesamte Aufführung tapfer im zotteligen Pelz, mit grellem Clownsmund. Da werden die Grenzen des Freyer-Theaters erkennbar: Das Nur-Malerische bleibt trotz imposanter Bilder oberflächlich und das Menschliche leblos hinter den probaten tiefenpsychologischen Symbolen.

Heilung hätte man aus dem Orchestergraben erhofft, zumal sich auch Kent Nagano den Lockungen dieses Meisterwerks des großen Atems und der zweideutigen Harmonien nicht entziehen kann. Aber jedenfalls in der Premiere schien er sein Rezept für den Parsifal -Klang noch nicht gefunden zu haben. Gut, dass er die redseligen Passagen diskret begleitete, statt sie pastos zu übermalen. Textverständlich war die Aufführung damit auch ohne die eingeblendeten Übertitel ‒ aber leider etwas flach und unentschieden. Die Vorspiele des ersten und dritten Aufzugs wirkten buchstabiert und teigig, man vermisste die jubelnde Kraft des Blechs, das niederschmetternde Pathos der Ritterchöre, Wagners späte Klangfantasie. So erschien die Musik wie die Szene: statisch und skulptural.