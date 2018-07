Ob im Möbelgeschäft, im Autohaus oder im Elektromarkt: Händler bieten zu Ratenkrediten gern sogenannte Restschuldversicherungen an. Sie sind für den Fall gedacht, dass der Kunde irgendwann seine Raten nicht mehr bezahlen kann – weil er arbeitslos oder arbeitsunfähig wird oder stirbt. Dann springt eine Versicherung ein. Das erhöhe die Sicherheit, versprechen die Vermittler, schließlich müssten sich weder der Kreditnehmer noch seine Angehörigen im Notfall um die Raten sorgen.

Das Argument zieht: Jeder dritte von 17 Millionen laufenden Ratenkrediten wurde laut Erhebungen des Marktforschungsinstituts GfK mit einer Restschuldversicherung verkauft. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in einer aktuellen Studie, wonach 8,2 Millionen Menschen hierzulande mindestens eine Restschuldversicherung besitzen – mehr, als die Aufseher bisher vermutet haben.

Sicher ist in diesen Fällen nur eines: Das kreditgebende Finanzhaus profitiert doppelt. Es bekommt sein verliehenes Geld garantiert zurück – notfalls von der Versicherung. Und obendrein kassiert es eine ordentliche Provision.

Den Kunden kommt der günstige Kredit teuer – und es fällt ihm nicht einmal auf, weil die Prämien für eine freiwillige Versicherung nicht in den effektiven Jahreszins einfließen, den das Kreditinstitut ausweist. Die BaFin-Studie etwa zeigt, dass eine Police für einen Kredit von 10.000 Euro bis zu 2.000 Euro kosten kann, ein großer Teil sind Abschluss- und Vertriebskosten. In Marktberichten kommt sie zu dem Schluss, Restschuldpolicen würden "völlig überteuert verkauft".

Dirk Ulbricht, Direktor des gemeinnützigen Instituts für Finanzdienstleistungen, sieht das kritisch. Besonders heikel an den Policen sei, "dass Banken damit oft die Not derjenigen ausnutzen, die ohnehin wenig Geld haben, und solche Leute dadurch in die Überschuldung treiben. Für ein paar Euro Profit."

Wirklich benötigt würden solche Policen nicht, sagt Ulbricht. Die Ausfallwahrscheinlichkeit von Verbraucherkrediten mit Restschuldversicherung liege bei 2,6 Prozent. Das heißt: 97,4 Prozent der abgesicherten Konsumenten benötigen den Schutz nicht – zumal da er nur in bestimmten Fällen hilft . Wer zahlungsunfähig wird, weil ihm das Geld ausgeht, den rettet auch eine Restschuldversicherung nicht.

Mitunter ist es schwierig, den Versicherungen auszuweichen. Vor allem bei Online-Kreditplattformen seien die Häkchen so gesetzt, dass Kunden beim Ausfüllen eines Kreditvertrages dem Abschluss einer Versicherung automatisch zustimmten, hat Ulbricht beobachtet. Das Perfide sei, "dass viele Kunden den Eindruck haben, dass sie den Kredit gar nicht bekommen, wenn sie die Versicherung nicht wollen. Was aber Quatsch ist."

Die BaFin hat Ähnliches beobachtet: In Einzelfällen würden zahlungsschwache Kunden Darlehen nur bei Abschluss einer Police erhalten – dieser sei quasi obligatorisch. Eine Falle. Hinzu kommt: Ist der Versicherungsvertrag erst einmal geschlossen, kann der Kunde ihn oft nicht widerrufen oder kündigen, denn die Bank ist Versicherungsnehmer.

Wer sich daher absichern will für den Fall, dass er seine Kreditraten nicht mehr abstottern kann, der sollte lieber eine Risikolebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Auf die Restschuldpolice kann er getrost verzichten.