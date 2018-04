Es ist leider eine Entschuldigung fällig. In der letzten Männerkolumne gab es einen Fehler, einen eigentlich unentschuldbaren Fehler. Ich schrieb, ein Kavalier gehe rechts von der Dame. Rechts! Absurd! Es ist natürlich links, ich korrigiere, der Kavalier geht links, ich wiederhole: links, links, links. Ich soll das jetzt zur Strafe wiederholen bis ans Ende der Kolumne? Gerne. Aber nicht in der Woche vor der Wahl! Ich möchte in der Woche vor der Wahl keine Missverständnisse aufkommen lassen, niemand soll denken, er habe bei der Autorin eine Links-Besessenheit bemerken können. Es war ein blöder Fehler, Manno.

Ich erkläre mir meinen Fehler damit, dass ich südlich des Äquators war, als ich schrieb. Wenn es weiterhilft, dort steht selbst der Mond nicht da, wo er soll. Die Sichel des Mondes stand gar nicht, sie lag über unseren Zelten in der Serengeti, übrigens in zärtlicher Nachbarschaft zu einem strahlenden Stern. Auch der mir zugeordnete Kavalier stand weder links noch rechts vom Zelt, er patrouillierte vor dem Zelteingang, man hörte die ganze Nacht über Schritte. Ein schönes Gefühl. In Rufnähe hatten sich Hyänen eingefunden, und ab und zu drang vom Fuß der Berge das Röhren der Löwen herüber. Da freut man sich über jeden Kavalier, der sich nicht um rechts oder links schert, sondern weiß, wo der beste Platz ist, um eine Lady zu schützen.

Für die Karen-Blixen-Aficionados: Es ist mir bekannt, dass deren Massai sich stets in einiger Entfernung platzierte, wie ein Buffalo in der Wüste, also als Statue auf einen Hügel, von wo aus er meinte, den besten Überblick über alle seiner Karen lauernden Gefahren zu haben. Nun, wir wissen, es war ein hilfloses Unterfangen. Die Syphilis-Erreger ihres Ehemannes krallten sich in ihren Unterleib, dann kamen die Dornen, die ihr der geliebte Finch Hatton ins Herz schlug. Sei’s drum, ungeklärt ist, ob diese Enttäuschung dazu führte, dass der Massai-Kavalier heute einfach seinen Job macht, im Touri-Camp, mickriger Stundenlohn, aber eben auch mal Feierabend.

Die meisten Massai sieht man übrigens in Daressalam, dort stehen sie in ihren Umhängen aus schottischem Karo, dürr wie ihre Stecken, auf jedem Parkplatz und bewachen fette Geländewagen. Wozu da ein Stöckchen dient? Falsche Frage. Die richtige Frage wäre: Wie kann ein Stecken der Abwehr von Löwen dienen? Genau, nämlich gar nicht. Der Stock ist Symbol, wie die gescholtene Elite hübsch sagt, ein Signifikant, eine fingerdicke, lanzenlange Erinnerung an die Potenz des Mannes, sein Ding in widrigsten Umständen hinzukriegen.

Männer! Es ist doch der Hammer, was einem Mann in dieser Welt aufgehalst wird. Hierzulande gilt ja schon die Wahl des angesagten Gin Tonic als challenge. Jetzt in der Wüste stand ich vor den ohrhohen Wällen aus staubgrauem Dornengestrüpp, mit denen ein Massai die Raubtiere von den bienenstockähnlichen Schilfhütten fernzuhalten versucht, in denen sich seine Frau und Kinder und Zicklein unter der Kuhfladenverschmierung ducken, die den Regen abhalten soll, aber das natürlich auch nicht tut. Weshalb Plastikplanen eingezogen werden. Als Cocktail dient in diesen Landstrichen ein Gemisch aus Milch und Rinderblut, für das eine Ader am Hals der Kuh angeritzt wird, sodass der rote Saft durch ein Schilfrohr in das Gefäß mit der Milch fließt, danach das übliche Schütteln. Na prost!

Man mag das belächeln. Aber nicht bevor man mal versucht, das fingerfertig hinzukriegen. Vergleichbares Know-how würde man sich hierzulande doch wünschen in der Abwehr der uns bedrohenden Gefahren, seien es irrlichternde nordkoreanische Atomraketen oder das Gebrüll von AfD-Senioren.