Wenige Namen umgibt eine Aura so unterschiedlicher Deutungen und Legenden. Für den ersten seriösen Geschichtsschreiber der Antike war sie eine von zwei Königinnen, die ganz Asien regierten. Ein späterer Gelehrter sah in ihr die schöne und kluge Tochter einer Göttin. Andere Autoren hielten sie für eine intrigante Hofdame, "geil und blutbesudelt", da sie die Herrschaft über eine Metropole an sich riss. Nach einer weitverbreiteten Überlieferung erhielt sie ihren Namen, weil sie im Donner geboren wurde; sie war mit einem mächtigen König verheiratet und stieg zu einer der mächtigsten Frauen der damaligen Welt auf. In den Legenden eines frühchristlichen Landes erscheint sie als Königin aus der Fremde, die einen Landesherrn heiratete und nach dessen Tod eine ungenannte prachtvolle Stadt mit Weinbergen und Obstgärten gründete – aber auch als eine von Liebe verzehrte Frau, die einen König im Zweikampf tötete, weil er sie verschmähte. Andere Quellen schreiben ihr die Erfindung der Kastration von Eunuchen zu, auch soll sie in der von ihr gegründeten Metropole eine staunenswerte Anlage geschaffen haben. Die Archäologie hat am genannten Ort jedoch keine Spuren gefunden. Vor Kurzem gelang der Nachweis, dass die Anlage tatsächlich existierte, nur Hunderte Kilometer weiter nördlich als vermutet. Eine mehr als tausend Jahre alte Königsliste spricht für ihre reale Existenz: Dort wird sie als Gemahlin eines Königs angeführt, die nach dessen Tod ein großes Reich regierte. Wer war’s?

Lösung Nr. 38:

Edzard Reuter, geb. 1928 in Berlin als Sohn des Sozialdemokraten (und späteren Bürgermeisters) Ernst Reuter, emigrierte 1935 mit der Familie in die Türkei. Von 1987 bis 1995 war er Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG, deren Umbau in einen Technologiekonzern misslang. Reuter engagiert sich heute für Stiftungen.