Der Titel ist schon mal genial: Über Deutschland, über alles. Deutschlandlied, erste Strophe, aber zersungen. Mit dieser eigenwilligen Fassung nimmt Pascal Richmann den Mund gleich sehr voll, aber er verspricht nicht zu viel. Deutschland und alles, was rechts ist darin, das Deutschland all jener, die die erste Strophe des Lieds präferieren, ist Gegenstand dieses Buchs.

Richmann nähert sich diesem Deutschland aber nicht vom Feldherrenhügel eines akademischen Essayismus aus, sondern rabiat subjektiv. Er bereist dieses Land auf eigene Faust, erlebt es am eigenen Leib, erzählt von ihm mit eigener Stimme, als rasender Reporter, fabulierender Essayist, unzuverlässiger Autobiograf, Egon Erwin Kisch und Baron von Münchhausen in einer Person. Er mischt sich unter Burschenschaftler und Hools, besucht Holger Apfel auf Malle, lässt sich einen Goldzahn aus einer Krügerrand-Münze einsetzen, isst Saumagen auf Helmut Kohls Spuren, setzt sich im Kanzlerbungalow auf die Couch, räsoniert über Red Bull und den Unternehmensgründer Dietrich Mateschitz, zitiert Heinrich Heine, zitiert den Ethnologen Marcel Mauss, aber das tut er, als wären es seine besten Kumpel.

So wie Nils, der aber nicht so viel Kluges sagt, mit dem kann man sich besser besaufen, aber wenn Heine oder Mauss nicht zur Hand sind, dann ist Richmanns Freundin Enis zur Stelle, die Druckreifes zu den Identitären und allen möglichen anderen Dingen von sich zu geben versteht. Was nicht heißen soll, man könne sich mit ihr nicht auch gut besaufen oder Drogen aller Art zu sich nehmen, die dieses Deutschland erträglicher machen für den Moment.

Das Motto des Buchs, ein Bekenntnis: "Alles erfunden, na klar." Gar nichts ist daran aber klar, schon gar nicht ist alles erfunden, vermutlich ist gerade das, was am erfundensten klingt, die reine Wahrheit, und das, was nur zu glaubwürdig klingt, stimmt wieder nicht. Was ist zum Beispiel dran an der Geschichte mit der Verkehrsinsel, auf der Pascal Richmann lebt, mit einer Pute, bis er sie schlachtet? Eine Lügengeschichte? Ganz normaler Wahnsinn? Die Rahmendaten sind korrekt: Autor Richmann ist wie Erzähler Richmann 1987 in Dortmund geboren, hat in Hildesheim am Literaturinstitut studiert, den Goldzahn gibt es, und die Freundin Enis, die gibt es auch. Dem Typen, der das alles erzählt, oft bestechend genau im Detail, sprachlich mal lässig von heute, mit OMG und so weiter, mal in kühnen Sprachbildern, dann wieder ziemlich abgedreht oder druff, diesem Typen, der sich Pascal Richmann nennt, traut man jedenfalls so einiges zu.

Weil Über Deutschland, über alles ein Buch wie kein anderes ist, ist es gar nicht so leicht zu beschreiben. Es hat zehn sehr unterschiedlich lange Teile oder Kapitel, Walhalla sind nur zwei Seiten, andere tragen Überschriften wie Marsch der Wirte oder Der Regen, der gegen die Fenster stürzt, die Kapitel könnten jedes für sich stehen, aber zugleich ist alles mit allem verbunden. In letzter Instanz, wie der Titel verspricht: über Deutschland; aber auch über eine Leitmotivik, in der zum Beispiel die Kartoffel viele Auftritte hat. Verbunden aber vor allem durch die erste Person, als die dieser Simplicissimus Teutsch und Ethnograf des Inlands dahin geht, wo es wehtut.

So ist er, Kapitel Marsch der Wirte , in Dresden bei einer Pegida-Demonstration, und während der Rede von Kathrin Oertel gleitet ihm die erste Person vom Singular in den Plural: imaginäre Verschmelzung mit der Menge. Am Ende schert das Ich in einer seltsamen Dissoziation dann wieder aus: "und mit einem Mal bin ich draußen, wir ziehen ohne mich weiter". Fast ganz aus dem Rahmen fällt eine längere Erzählung der Biografie des Ex-NPD-Chefs Holger Apfel, geschildert in der dritten Person, aber auch diesen Fremdkörper holt Richmann nach rund dreißig ichlosen Seiten in seine eigene Erzählform zurück, indem er gemeinsam mit Nils den zum Barbesitzer gewandelten Apfel auf Mallorca besucht.

Beeindruckend ist das gekonnte Glissando, mit dem das Buch von einem Ton in den anderen, auch von einer Geschichte zur anderen rutscht. Es ist Essay, Literatur, Analyse, es ist respektlos, komisch, poetisch, wütend, verrückt, furchtlos, penetrant nonkonformistisch, es steckt aber auch eine Menge Lektüre darin, die Richmann vielen peniblen Fußnotenerläuterungen zum Trotz eher unterbuttert als ausstellt. Wenn in fünfzig Jahren mal jemand fragt, wie das war, das Deutschland der zehner Jahre des 21. Jahrhunderts, dann wird man gut daran tun, ihr oder ihm Richmanns Buch in die Hand zu drücken: So war es, so furchtbar, so selbstmitleidig in seiner Saturiertheit, so absurd und sich selbst ein einziges Rätsel.

Hanser Verlag, München 2017; 328 S., 20,– €, als E-Book 15,99 €