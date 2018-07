Zum 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz will das Käthe-Kollwitz-Museum Köln eine Ausstellung mit Käthe-Kollwitz-Preisträgern der Berliner Akademie der Künste zeigen, unter dem Motto "Kollwitz neu denken". Das wäre sicher mal ganz schön, wie alles neu Gedachte, aber wie soll das gehen in diesem Fall? Die Kollwitz unverheult? Ohne Krieg und Kinder? Im Übrigen zwingt schon die Ankündigung des ehrgeizigen Projekts, den tränenseligen Namen so oft zu wiederholen, dass einem gleich wieder hundeelend zumute wird. Die Verbindung von Kohlezeichnung, Kitsch und Trauer ist vielleicht nicht naturnotwendig, aber dort, wo sie einmal eingegangen wurde, kaum mehr auflöslich. Man kennt das aus der Chemie; auch dort ist manche Verbindung stabiler als ihre Ausgangsstoffe, ein Beispiel ist der allseits unbeliebte Rost. Man könnte zwar das Eisen darin aus seiner Umklammerung durch wässrige Salze und Sauerstoff wieder befreien, aber nur mit einem Energieaufwand, der ökologisch kaum vertretbar wäre. Das sollten alle bedenken, die das kostbare Blech ihres, sagen wir mal, nagelneuen SUVs mit den korrosiven Tränen der Verzweiflung netzen, weil sie mal wieder nicht bis zum Schultor vorgedrungen sind, um ihre geliebten Sprösslinge abzusetzen. Es sollen sich ja neuerdings vor den Gymnasien des Landes dramatische Szenen abspielen, allein verursacht durch die eskalierende Parkplatzkonkurrenz besorgter Mütter. Was uns abermals zur Kollwitz bringt und zu dem scheiternden Versuch, substanziell Neues über diese Mutter aller Mütter zu sagen. Wäre es eine angemessene Aktualisierung, das Miniaturmodell eines Porsche Cayenne auf ihren Grabstein zu setzen? Oder wie könnte man in ihrem Fall der frommen jüdischen Sitte genügen, die verlangt, an einer letzten Ruhestätte nicht ohne positiven Meinungsbeitrag über den Toten vorbeizugehen? Eine berühmte Anekdote erzählt, wie der kleine Jossele die Verlegenheit am Grab eines bösen alten Wucherers meistert, der sich nur schwer auf nette Weise neu denken lässt. Jossele aber sagt, nach langem Brüten, mit leiser, ergriffen zitternder Stimme: "Er hat so gerne Nüdelchen gegessen." Hat auch Käthe Kollwitz gerne Nüdelchen gegessen? Wir wissen es nicht, aber wir hoffen sehr für den Erfolg der Kölner Ausstellung, dass sich unter den erlauchten Preisträgern, die der Kollwitz die Ehre einer Neuheit geben wollen, der eine oder andere findet, der eine würdige Installation mit Pasta oder wenigstens eine kleine Teigwarenperformance zustande bringt.