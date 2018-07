Neulich war Liverpools Trainer Jürgen Klopp mal wieder im deutschen Fernsehen, der Mann, der in so schwindelerregendem Sprechtempo den Fußball erklärt. Klar, der Gegner habe zeitweise "viel mehr Ballbesitz" gehabt, konzedierte er, schränkte im gleichen Atemzug aber ein: "in eher uninteressanten Räumen". Klopp lächelte milde in Richtung seines Hoffenheimer Kontrahenten Julian Nagelsmann. Eine Hoffenheimer Überlegenheit also, "wo wir es erlauben konnten", folgerte Klopp generös.

Dieser Sprachgebrauch kam Daniel Memmert bekannt vor. Klopp gehöre mit dem FC Liverpool gar nicht zu seinen Kunden – also zu den Nutzern der Analysewerkzeuge, die der Kölner Wissenschaftler mitentwickelt hat. Aber die Prinzipien hätten sich offenbar in Fachkreisen herumgesprochen, bis nach England. Es geht im modernen Fußball um die Kontrolle von Räumen, zumindest von den entscheidenden. Memmert blickt angestrengt teilnahmslos aus dem Fenster seines Instituts, draußen die Grünflächen des Sportparks Müngersdorf, seine Mundwinkel berührt ein Schimmer von Stolz.

Memmert, 46, ist Geschäftsführender Direktor und Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule Köln. Er hat Kaffee gekocht. Vor einigen Tagen hat er den FC Barcelona besucht, um den spanischen Club mit seinen Erkenntnissen zu erfreuen und von seiner Software zu überzeugen. Memmert forscht nach Faktoren, die den Erfolg im Fußball wahrscheinlicher machen. Die Ergebnisse seiner Arbeit können helfen, Trainingsprozesse zu steuern oder Transferentscheidungen zu verbessern.

Moderne, wissenschaftlich fundierte Analysen von Fußballspielen und deren Akteuren umfassen längst mehr als Zweikampfquoten oder gelaufene Kilometer. Auch Ballbesitzanteile und Passquoten sagen über Erfolg und Misserfolg wenig aus. Als Deutschland 2014 das WM-Halbfinale mit 7 : 1 gewann, schoss der gerupfte Gegner Brasilien häufiger aufs Tor, hatte mehr Ballbesitz und spielte mehr Pässe als der spätere Weltmeister. Wie sich herausstellte, hatte das Team von Joachim Löw aber die qualitativ besseren Offensivaktionen – Pässe oder Dribblings, mit denen jeweils viele Gegner aus dem Verkehr gezogen wurden.

Man muss nicht mehr laufen als der Gegner, um eine Spiel zu gewinnen

Ein anderes Beispiel: Deutschland verlor 2016 das EM-Halbfinale gegen Frankreich 0 : 2, lief dabei jedoch fünf Kilometer mehr als der Gegner und spielte doppelt so viele Pässe, schoss öfter aufs Tor als die Équipe Tricolore und hatte häufiger den Ball. Aber dem Spiel der Deutschen fehlte es an Tempo und Zielstrebigkeit. Das ist messbar.

Man muss also nicht mehr laufen als der Gegner, auch nicht mehr Zweikämpfe gewinnen, um ein Spiel zu gewinnen, wie Fußballreporter es jahrzehntelang behaupteten. Daniel Memmert hat herausgefunden: Wer mehr Kontrolle über den Raum 30 Meter vor dem gegnerischen Tor hat, der hat eine deutlich höhere Chance auf Erfolg. Sein Forscherteam kann auch ermitteln, wer unter Druck die wirklich effizienten Pässe spielt. "Scouts könnten auf dieser Grundlage künftig in Sekundenschnelle zum Beispiel die fünf besten Sechser der Welt herausfiltern", sagt Memmert, der eine Trainerlizenz besitzt und jahrelang als Spielanalyst für die TSG Hoffenheim gearbeitet hat. Sein Institut organisiert in Köln sogar einen Masterstudiengang in Spielanalyse.

Die digitale Revolution hat den Fußball ereilt. Die Bundesliga unterhält eine eigene Datenbank, bestehend aus zwei Rechenzentren. Hochauflösende Kameras erfassen pro Sekunde 25-mal die Positionen der Spieler und des Balles. Am Ende hat man drei Millionen Positionsdaten für jeden Spieler. Memmert und sein Mitstreiter, der Mainzer Sportinformatiker Jürgen Perl, haben in einer Feldstudie für die Deutsche Fußball-Liga 200 Datensätze ausgewertet.