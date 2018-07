Vermutlich wird der 30. September dereinst bei den Grünen in hohen Ehren gehalten werden: als jener Tag, welcher der Ökopartei im Jahr 2017 das parlamentarische Überleben gesichert hat. Es wäre der Kollateralnutzen, den die kleine Oppositionspartei aus dem politischen Erdbeben ziehen dürfte, das der überraschende Rücktritt des sozialdemokratischen Bundesgeschäftsführers Georg Niedermühlbichler ausgelöst hat. Der Wahlkampfleiter von Bundeskanzler Christian Kern reagierte damit auf Enthüllungen in den Medien, dass seine Partei hinter einer brachialen Schmutzkübelkampagne gegen den derzeitigen Spitzenreiter Sebastian Kurz steckt. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten die Grünen um ihren Wiedereinzug in den Nationalrat bangen – auch weil viele schwankende Wähler, die eine künftige schwarz-blaue Dominanz befürchten, aus taktischen Überlegungen es erwogen, doch lieber für den roten Titelverteidiger zu stimmen. Dieses Kalkül werden sie nun wohl in den Müll kippen. Vor allem, weil eine der Facebook-Seiten aus Trickkiste des SPÖ-Kampagnenteams ("Die Wahrheit über Sebastian Kurz") sich rassistischer und antisemitischer Untertöne bediente, um den Verdacht aufkommen zu lassen, die Attacken stammten von freiheitlichen Hintermännern. Und auf das Vokabular blauer Kampfposter reagiert das linksliberale und sensible Klientel, das zwischen Rot und Grün schwankt, regelmäßig empört. Für diese Gruppe ist es keinesfalls tolerierbar, das sich nun auch rote Wahlkämpfer der politischen Trivialsprache bedienen.

Der Knalleffekt in der Endphase des Nationalratswahlkampfes beendet schlagartig die zarte Hoffnung der Genossen, ihr Parteichef könnte doch noch dank einer finalen Kraftanstrengung die Nase vorn behalten. Der bisherige Höhepunkt in der Pech-und-Pannen-Serie in der roten Kampagne dürfte alle Ambitionen des Kanzler zunichte machen, sein Amt zu verteidigen. In den verbleibenden zehn Tagen der Wahlauseinandersetzung wird er eine bohrende Frage nicht abschütteln können: Was wusste der Parteivorsitzende über die Schmutzkübeleien seiner Mitarbeiter?

Die Affäre ist tief in der inhomogenen Zusammensetzung des roten Werbeteams eingebettet, in dem es seit Monaten gewaltig knirscht. Zwei Fraktionen rivalisieren miteinander, zwischen Kanzleramt und Parteizentrale versiegte phasenweise die Kommunikation. Es kam zu Handgreiflichkeiten, und kaum jemand hatte das Gefühl, der Kanzler würde eine klare Linie vorgeben. Schließlich schmiss auch der externe Wahlkampfmanager Stefan Sengl seinen Job hin, und als zu allem Überdruss auch noch der enge Kanzlerberater Tal Silberstein, lange Zeit der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Kampagne, unter Korruptionsverdacht in seiner Heimat Israel verhaftet wurde und aus SPÖ-Diensten entlassen werden musste, schien der Tiefpunkt erreicht (ZEIT Nr. 34/17).

Niemand scheint sagen zu können, wie die Schattenaktivitäten finanziert wurden

Der umtriebige Politikberater genoss in der SPÖ den Ruf einer Wunderwaffe. Vor zehn Jahren verdankte Alfred Gusenbauer dessen aggressiven Stil den überraschenden Sieg über die weichgespülte Wohlfühlkampagne von Wolfgang Schüssel. Der Israeli ist berüchtigt für seinen kurz angebundenen Kommandoton, mit dem er seine Leute dirigiert, und auch dafür, in der Wahl nicht zimperlich zu sein. Da er kein Wort Deutsch spricht, mussten dem Kontrollfreak sämtliche Reden, Protokolle und die gesamte interne Kommunikation übersetzt werden. Es wurde eine Mannschaft rekrutiert, in der sich auch politische Söldner – einer sogar mit ÖVP-Vergangenheit – und einige Neuzugänge aus dem Lager der Neos befanden, die Silberstein zwei Jahre zuvor im Wiener Wahlkampf beraten hatte. Bis heute herrscht Unklarheit darüber, was alles Silberstein zu verantworten hat. In der Zentrale dürfte Wahlkampfleiter Niedermühlbichler irgendwann den Überblick verloren haben, was da im Kampagnenkeller zusammengebraut wurde – und von wem.

Der Abgang des Israeli hatte einen verhängnisvollen Nebeneffekt. Er riss ein riesiges Leck in den Kommunikationstank der Partei. Umfangreiche Dateien mit dem internen Mail-Verkehr, Strategiepapieren oder Werbeszenarien sickerten an die Öffentlichkeit. Sie dokumentieren die ganze Bandbreite von Silbersteins Wirken. Als Quelle des Datenflusses bezeichnete der Politikberater Rudi Fußi, der sich ebenfalls im Dunstkreis von Kanzler Kern angesiedelt sieht, eine "Dolmetscherin".

Zunächst wurden Medien Informationen über geplante Negativvideos zugespielt, in denen Sebastian Kurz im amerikanischen Kampagnenstil angegriffen werden sollte. Ein tatsächlich produziertes Filmchen tauchte auch auf der Facebook-Seite "Die Wahrheit über Sebastian Kurz" auf, die damals noch als freiheitlich inspiriertes Sudelportal galt. Der tatsächliche Zusammenhang blieb noch im Dunkeln, und der SPÖ gelang es, die Enthüllungen einigermaßen kleinzureden. Allerdings folgten bald peinliche Mails an den Kanzler, interne Dossiers mit wenig schmeichelhaften Einschätzungen der Stärken und Schwächen der roten Ministerriege und schließlich eine Frontalattacke auf Christian Kern selbst, die ein ehemaliger Sekretär von Alfred Gusenbauer im Februar an Tal Silberstein adressiert hatte: Der Kanzler sei "ungemein eitel", eine "Prinzessin" und habe ein "Glaskinn". Der Hohn spritzte bis zum deutschen Boulevardriesen Bild. All diese Veröffentlichungen, so unangenehm sie waren, verblassen allerdings neben dem vorläufig letzten Akt der Affäre. Scheinen die Informationen, die da publik wurden, den schon vor Monaten aufgetauchten Vorwürfen recht zu geben, die SPÖ habe im großen Stil eine Sudelkampagne inszeniert.