Entzaubern. Dieses Wort fällt jetzt oft, wenn Parteienvertreter gefragt werden, wie sie denn mit den rechten Populisten im Bundestag umgehen wollen. Nun, heißt es dann, man werde sie schon entzaubern. Eine erste Bewährungsprobe für Entzauberer stellt die Wahl des Vizepräsidenten des Bundestags dar. Laut Geschäftsordnung hat jede Fraktion im Bundestag ein Anrecht darauf, einen Vizepräsidenten zu stellen – ein symbolisches Amt, mehr mit Repräsentation als mit tatsächlichem Einfluss verbunden.

Doch die Rechtspopulisten wollen, Überraschung, einen Rechtspopulisten entsenden. Albrecht Glaser, ehemals Stadtkämmerer von Frankfurt, ein radikalisierter Ex-CDUler, der in einer Rede unlängst den Muslimen das Recht auf Religionsfreiheit absprach. Der Islam sei eine "Konstruktion", die selbst keine Religionsfreiheit kenne, sagte Glaser. "Und wer so mit einem Grundrecht umgeht, dem muss man das Grundrecht entziehen."

Grüne, SPD, FDP und Linke kündigten deshalb an, Glaser nicht zu wählen. Dieser wiederum gibt sich unschuldig. Er sei ein "Musterdemokrat" und wolle natürlich trotzdem antreten. So weit, so AfD.

Formal könnte eine Mehrheit Glaser nun so lange die Stimmen verweigern, bis die AfD einen anderen, akzeptablen Kandidaten aufstellt. Das würde sich über Monate hinziehen und der AfD einen verlässlichen Platz in den Schlagzeilen sichern. Allein: Sinnvoll erscheint ein solches Vorgehen nicht.

Eine Partei zu tabuisieren, die im Bundestag sitzt, das kann nicht gut gehen. Das Tabu gibt es nicht mehr. Zumal die AfD eben von der Inszenierung als Paria des politischen Systems lebt, von der Illusion, wackere Kämpfer gegen die Übermacht der etablierten "Einheitsparteien" zu sein. Ebendiese Erzählung würde durch ein geschlossenes Vorgehen der Etablierten gegen die rechten Außenseiter natürlich an Überzeugungskraft gewinnen, als Exempel für den Kampf "wir" gegen "die".

Sicher, ein oberster Repräsentant der Legislative, der das Grundgesetz missachtet – das wäre eine Zumutung. Und natürlich ist die Auseinandersetzung mit der AfD auch ein Kampf um Prinzipien, ein Ringen um die Grenzen dessen, was man sich bieten lässt. Die Frage bleibt indes, auf welchem Feld man diesen Kampf führt.

Noch wichtiger ist ein anderer Punkt: Die echte Auseinandersetzung mit der AfD wird nicht auf einer formalen, sondern auf der inhaltlichen Ebene stattfinden. Bislang kam Alexander Gauland gut durch mit seiner Formel, die AfD sei eben eine junge Partei und habe sich noch nicht in alle Politikfelder eingearbeitet. Allerdings fällt auf, dass die Partei selbst zur Flüchtlingspolitik, ihrem Herzensthema, wenig konstruktive Vorschläge macht. Wenn die AfD ein "anderes Deutschland" (Jörg Meuthen) will, muss sie früher oder später sagen, wie das aussehen soll.

Wohin es führen kann, wenn rechte Populisten inhaltlich unter Druck geraten, ließ sich jüngst in Frankreich beobachten. Der Front National hatte seine Kampagne darauf gebaut, die Franzosen aus der EU zu führen. Die anderen Parteien und auch die Medien fragten genau nach, argumentierten dagegen, warnten vor einem Einbruch der Exportwirtschaft, vor unkalkulierbaren Risiken. Die Wähler konnten sich ein Bild davon machen, wie es sich in einem souveränen Frankreich leben würde – und entschieden sich dagegen. Der Front National verlor klar und kämpft gerade um seine politische Identität.

Auf eine solche inhaltliche, politische, auch emotionale Auseinandersetzung sollte sich die AfD in den kommenden Jahren einstellen müssen. Die Partei wird ihre Konzepte erklären müssen, Finanzierungen vorlegen und sich dafür rechtfertigen. Für die Etablierten gilt es, der regressiven Vision der AfD eine eigene, überzeugendere Erzählung entgegenzusetzen.

Ob das am Ende dazu führt, dass die AfD wieder verschwindet, ist natürlich ungewiss. Denn der Populismus richtet sich an die irrationalen Anteile im Wähler. Ein paar Inkonsistenzen im Parteiprogramm stören da meist nicht. Dennoch sollte man sich davon nicht nervös machen lassen, die Partei gar schonen und ihr die harte, inhaltliche Konfrontation ersparen. Darauf kommt es an. Wer dabei als Bundestagsvize präsidiert, ist nicht relevant.