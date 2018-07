Auf den alten Alben von Kettcar klingt Popmusik wie die einfachste Sache der Welt. Zwei Gitarren hangeln sich zwischen naheliegenden Akkorden vor und zurück, der Sänger singt im Tonfall eines entnervten Tagesthemen-Sprechers, Schlagzeug und Bass tun das Nötigste, ohne groß im Weg zu stehen. Es gibt kaum Schnörkel und keine Verspieltheit.

Aber wenn der Refrain dran ist, drehen sie an den Verstärkern, der entnervte Sänger gibt sich noch mal einen Ruck Richtung Enthusiasmus, und manchmal schält sich ein Hit heraus aus dem Geschrammel. Viel mit wenig, darum geht es doch im Pop.

Worum es meistens nicht geht? Um Fluchthelfer zwischen Ost- und Westdeutschland, die sich nach getaner Arbeit einen Rüffel in ihrer allzeit diskussionsbereiten WG-Küche abholen. Um Nahaufnahmen von Wutbürgern, Pegida-Dauerläufern und Mistgabel-Mobs, die sich bei näherer Betrachtung als normale Menschen mit folgenschweren Brüchen in der Biografie herausstellen. Kurz gesagt: um alles, was Kettcar auf ihrem fünften Album Ich vs. Wir zu den neuen Kernkompetenzen ihrer Beobachtungs- und Erzählkunst erklären.

Fünf Jahre hat die Hamburger Band pausiert, nun will sie alles Verpasste auf einmal nachholen. Ich vs. Wir ist so unentspannt, wie man mit einer Gitarre um den Hals eigentlich gar nicht dastehen kann. Das Album will Antworten geben, die den komplexen politischen Fragen der Gegenwart gerecht werden. Es will hinausgehen über die leeren Protest- und Verweigerungsgesten, in denen sich so viele Popbands gefallen. Es will Probleme nicht nur benennen, sondern auch lösen. Es will, es will, es will. Ich vs. Wir ist als Handbuch gedacht für Deutschland im Herbst 2017. Natürlich konnten sich Kettcar daran nur verheben.

Als sie noch damit zufrieden waren, einfach eine Popband zu sein, waren Kettcar kurzzeitig wirklich relevant. Anfang der nuller Jahre brachten sie mit ihrem Debütalbum Du und wieviel von deinen Freunden zwei, drei aufeinanderfolgenden Abiturjahrgängen eine neue Art von Liebeslied bei: männlich, aber einfühlsam; sentimental, aber nicht Schlager. Wer Kettcar hörte, ging gut vorbereitet ins politikwissenschaftliche Proseminar und später gut gelaunt zur Ersti-Party.

Die Mitglieder der Band waren schon damals über 30 und hatten Größeres im Sinn. Mit geliehenem Geld von den Eltern und geliehenen Ideen von nordamerikanischen Indie-Bands gründeten Sänger Marcus Wiebusch, Bassist Reimer Bustorff und Thees Uhlmann von der Band Tomte ihre eigene Plattenfirma Grand Hotel van Cleef. Heute ist das eine solide Anlaufstelle für deutsche Folk-Pop-Bands. Damals war es das Hauptquartier einer Hamburger Gitarrenszene, die zur rechten Zeit auf rockmusikalische Durchhalteparolen setzte. Kettcar und Co. bedienten ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit und Bodenhaftung.