Minzblättchen, Weingummis, Toffee – bei Naschwaren zählen die Briten zu den Feinschmeckern. Trotzdem haben auch Süßwaren vom Kontinent ihren Platz im britischen Candy-Regal. Die August Storck KG aus Berlin etwa beglückt die Briten mit Toffifee-Karamellbonbons, Merci-Konfekt und Knoppers-Frühstückchen. "Der UK-Süßwarenmarkt gehört zu den wichtigsten und größten der Welt", sagt der Storck-Specher Bernd Rößler. Bislang war dieser Markt für den deutschen Mittelstand besonders attraktiv. "Die deutschen Lebensmittelunternehmen sind sehr erfolgreich und exportstark, was man in Deutschland selbst gar nicht so wahrnimmt", sagt Peter Loosen, Geschäftsführer des Branchenverbands Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde (BLL). Nun aber ist das Geschäft bedroht.

Denn wie viele deutsche Mittelständler sorgen sich auch die Lebensmittelhersteller, was passieren könnte, wenn Großbritannien aus der EU austritt. Bereits im Frühjahr ergab eine Umfrage des Mittelstandsverbunds, dass vier von zehn der Befragten mit negativen Auswirkungen auf den deutschen Export rechneten, acht von zehn befürchteten Zölle auf Importe und Exporte. Die Konsequenzen des Brexits seien "für den deutschen Mittelstand nicht zu unterschätzen", kommentierte damals der Verbands-Hauptgeschäftsführer Ludwig Veltmann.

Es wäre also an der Zeit, sich vorzubereiten. Nur: worauf? So chaotisch, wie derzeit die Verhandlungen zwischen Brüssel und London verlaufen, gibt es darauf keine klare Antwort. Und gerade für mittelständische Unternehmen wird die fehlende Planungssicherheit zum Problem. Denn ihnen fehlen das Personal und der Verwaltungsapparat, um sich auf die vielen denkbaren Schreckensszenarien vorzubereiten.

Bei Storck fürchtet man sich etwa vor einem britischen Sonderweg – also davor, dass die Briten sich von der harmonisierten Regulierung innerhalb der EU wieder lösen. "Eine zunehmende nationalstaatliche Bürokratie wäre eine größere Schwierigkeit", sagt Sprecher Bernd Rößler. Seit 2014 gilt EU-weit ein sehr stark vereinheitlichtes Lebensmittelinformationsrecht: Die Hersteller müssen seitdem ihren Kunden – ob die nun in Deutschland, Polen oder Portugal leben – in zahlreichen Fällen auf der Produktpackung genau dieselben Informationen zur Verfügung stellen, zum Beispiel die Angaben zu Nährwerten, oder bei bestimmten Produkten auch die Herkunftsbezeichnung. Diese länderübergreifende Regelung hat den Aufwand für die Unternehmen deutlich verringert. "Es würde schon eine kleine Änderung reichen, und der gesamte Harmonisierungseffekt wäre weg", sagt Peter Loosen vom BLL.

Noch mühsamer würde es werden, wenn die EU und Großbritannien nicht nur unterschiedlich regelten, was auf den Produktetiketten draufstehen soll, sondern auch, was in den Produkten selbst drin sein darf. Der Luxus für die Unternehmen, dieselben Produktvarianten EU-weit vertreiben zu können, wäre dahin. Eigene Zulassungs- und Prüfverfahren für jeden Wirtschaftsraum drohten dann.

Trotz solcher Gefahren: Eine eigene Brexit-Strategie haben die Dickmacher von Storck noch nicht. Damit sind sie nicht allein, sondern stehen für den Großteil der deutschen Unternehmen. Nur vier Prozent der befragten Firmen geben an, eine Brexit-Strategie zu besitzen. Das ergab eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young Anfang des Jahres. Und bislang zeichnet sich nicht ab, dass sich seitdem etwas geändert hat. So schätzt es Volker Treier ein, Außenwirtschaftschef beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK): "Wir sehen, dass sich bislang überwiegend die großen Unternehmen und die Finanzbranche in ihrem Risikomanagement mit den möglichen Konsequenzen eines Brexits befassen." Diese Firmen würden längst ihre Vorbereitungen treffen und neues Fachpersonal rekrutieren, das die Themen Unternehmensrecht, Steuern und Zölle beackere. "Mittelständische Unternehmen finden angesichts gefüllter Auftragsbücher kaum Kapazitäten, um eine stringente eigene Vorbereitung für den Worst Case zu erarbeiten", sagt Treier.

Dabei dürften es gerade die kleinen und mittleren Unternehmen sein, die unter höheren bürokratischen Anforderungen leiden würden. "Alle sind gleichermaßen betroffen, aber die Kosten sind für den Mittelständler belastender", sagt Peter Loosen vom Lebensmittelverband BLL. "Die Kleinen trifft’s immer etwas härter." Denn sie halten keinen Verwaltungsapparat für solche Herausforderungen vor und müssen sich die nötigen Fachleute erst einkaufen, um jene Fragen zu beantworten, die Europa längst für Geschichte hielt.

Zum Beispiel bei Zöllen. Sobald sich die Briten aus der EU verabschiedet haben, müssen die Unternehmen vermutlich bei jeder Ein- und Ausfuhr wieder förmliche Zollanmeldungen abgeben, darüber hinaus Ursprungsnachweise mit Angaben zur genauen Herkunft und Herstellung ihrer Waren. "Viele gerade kleine und mittlere Unternehmen werden dann erstmals mit Zollformalitäten konfrontiert sein", sagt Volker Treier vom DIHK. Der britische Arbeitgeberverband CBI warnt bereits vor langen Grenz- und Zollkontrollen – etwa in der englischen Küstenstadt Dover – und errechnet Mehrkosten von 3,20 Pfund pro Truck und Warte-Minute.

Für manche Firmen könnte die Insel sogar attraktiver werden

Für deutsche Unternehmen, die in Großbritannien bis dato noch nicht Fuß gefasst haben, könnte der Brexit aber auch eine Chance sein. Darauf wies die Unternehmensberatung KPMG schon 2016 in einem Whitepaper hin, noch bevor die Briten an der Wahlurne goodbye gesagt hatten. Für die Firmen könnte es attraktiv sein, eigene Produktionskapazitäten auf der Insel aufzubauen. Denn Produkte, die direkt im Vereinigten Königreich für den nationalen Markt gefertigt werden, hätten nach einem Brexit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Importen. "Schließlich wären Exporte aus dem Vereinigten Königreich bei einer Abwertung des britischen Pfunds um rund 20 Prozent ungleich wettbewerbsfähiger auf dem Weltmarkt als derzeit", spekulierten die Berater schon damals, "vorausgesetzt, Zölle und Handelsbeschränkungen machen diesen Vorteil nicht wieder zunichte." Aktuell ist das Pfund gegenüber dem Tag des Brexit-Votums immerhin gut zehn Prozent weniger wert. Zusätzlich könnten Neuinvestitionen und Zukäufe auf der Insel billiger werden, denn auch der britische Immobilienmarkt ist durch den drohenden Austritt unter Druck geraten. In London etwa sind zum ersten Mal seit der Finanzkrise die Preise für Immobilien wieder gesunken. Zudem hofft mancher, dass die Briten im Wettbewerb mit der EU die Körperschaftsteuer senken, um für Unternehmen attraktiver zu werden.