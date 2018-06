Fahren Sie Auto? Dann kennen Sie die Situation: Sie fahren im zähflüssigen Stadtverkehr dahin, da überholt jemand Sie mit aufbrüllendem Motor, schert knapp vor Ihnen wieder ein – und muss, denn vor Ihnen ist ja auch kein Platz, sofort heftig bremsen. Oder Sie sind es gar, der/die mit aufbrüllendem Motor ... nur ein Scherz, schließlich lesen Sie die ZEIT! Also fragen Sie sich, was den Durchgeknallten vor Ihnen reitet. Wähnte er sich auf einer einsamen Landstraße? Muss er zu einem Notfall in die Klinik? Aber warum biegt er dann weiter vorne seelenruhig ab zum Getränkemarkt? Ist er berauscht, bekifft – oder auf Entzug?

Letzteres lässt sich nie ausschließen, doch meist ist die Erklärung komplexer. Psychologen wissen: Für das, was wir tun, gibt es oft gleich mehrere Motive. Zuerst ist da die – scheinbar – rationale Ebene: Der Irre hatte es irre eilig. Weil dieser Getränkemarkt um 16.36 Uhr schließt, weil daheim auf dem Balkon zwölf Freunde auf dem Trockenen sitzen, weil er unter Zeitdruck steht und den Berufsverkehr nicht eingeplant hat. Worüber er sich furchtbar ärgert – und damit sind wir auf der anderen Ebene. Der emotionalen.

"Im abgeschlossenen Käfig eines Autos", sagt Christian Hieff vom ADAC, "legt man ganz andere Verhaltensweisen an den Tag als sonst." Dann nimmt man andere Autofahrer schnell nur noch als "Scheiß-Auswärtiger" wahr, als "Frau am Steuer" als "Rentner mit Hut". Und alle zusammen als Hindernis. Schließlich hat man sich den schnellen Wagen zugelegt, um wenigstens hinterm Steuer frei zu sein. Dass man in der Stadt 50, also 70, fahren muss, ist hart genug. Aber dass diese Nuckelpinne vor einem noch langsamer fährt – und die davor auch ...!

Nach einer Studie des Deutschen Verkehrssicherheitsrats glaubt über die Hälfte aller Autofahrer, dass aggressives Verhalten im Straßenverkehr, dazu gehört auch riskantes Überholen, zunimmt. Dabei ist eindeutig belegt, so Christian Hieff: Wer überholt wie eine Wildsau, kommt kaum schneller ans Ziel. Doch ums Ankommen geht es eigentlich ohnehin nicht. Anfällig für aggressives Fahren sind laut Verkehrssicherheitsrat vor allem jene, die sich selbst für fehlerfrei halten, gern konkurrieren oder glauben, andere erziehen zu müssen. Und die, hier müssen wir gar nicht groß gendern, meist eins sind: männlich.