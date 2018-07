"Wie kann man Ihnen helfen?", fragten wir Sie vor einiger Zeit. Und riefen Sie dazu auf, sich mit Problemen an uns zu wenden, die sich im weitesten Sinne mit Design lösen lassen. "Haben Sie eine enge Küche? Ein zu biederes Vereinsheim? Chaos in der Garage?" Zusammen mit Design-Studenten der Hochschule für bildende Künste in Hamburg gründeten wir die Z-Werkstatt. Für die jungen Designer unserer Werkstatt gilt: Design ist mehr als Eames-Chair oder Barcelona-Liege. Design verhandelt die große Frage, wie wir leben und zusammenleben wollen. Mehr als 150 Leserinnen und Leser haben sich an uns gewandt, mit detaillierten Problembeschreibungen, Fotos und kleinen Exposés. Von diesen Projekten haben wir eine Handvoll ausgewählt. In loser Serie präsentieren wir Ihnen hier, was daraus geworden ist.